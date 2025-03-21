Как быстро и правильно разморозить мясо

Нужно срочно приготовить мясо, но вы забыли достать его из морозилки? Ситуация неприятная, но не настолько критичная, чтобы расстраиваться. Есть много способов, которые позволят в короткие сроки разморозить мясо, правда, не все они безопасные.

Предлагаем разобраться в этом вопросе, чтобы вы смогли взять себе на заметку наиболее эффективные приемы.

Способ 1: Разморозка в холодильнике

Способ 2: Разморозка в воде

Способ 3: Разморозка в микроволновке

Способ 4: Разморозка в духовке

Способ 5: Разморозка на пару

Ответы на популярные вопросы

Многие хозяйки особо не заморачиваются, когда размораживают мясо, ведь их главная цель – сделать это как можно быстрее. Такой подход к процедуре в корне неверный, ведь если не соблюдать элементарные правила, в продукте будут стремительно размножаться бактерии, а само мясо получится сухим и жестким. Поэтому важно знать, какие методы разморозки можно использовать, а какие нет, иначе у вас не получится сохранить вкус и качество.Самый безопасный способ разморозки – в холодильнике.Пожалуй, самый правильный метод с точки зрения безопасности, ведь в этом случае мясо размораживается максимально плавно и в комфортных для себя условиях. Сохраняется вкус и текстура, бактерии не размножаются и готовое блюдо можно есть без страха за свое самочувствие. Однако есть и минус – если вам нужно, чтобы продукт оттаял быстро, этот способ не подходит.В холодильнике свинина, курица, говядина и прочие разновидности могут размораживаться от 4 до 12 часов, в зависимости от размера куска. Идеально, если вы положите мясо в холодильник вечером, а утром будете что-то из него готовить – этого времени вполне хватит для того, чтобы оно полностью оттаяло. Однако, если в запасе не больше пары часов, отдайте предпочтение другим методам.Заливайте мясо холодной водой.Этот способ разморозки не проверил на своем опыте только ленивый. Сама процедура максимально простая: кусок мяса нужно положить в полиэтиленовый пакет, завязать его, а затем окунуть в миску с холодной водой (для большей эффективности можно добавить несколько кубиков льда). Воду нужно менять каждые полчаса – важно, чтобы она оставалась холодной до того момента, пока мясо полностью оттает. В среднем этот процесс может занять около двух-трех часов – все зависит от того, какого размера кусок вы положили в воду. Сам метод максимально безопасный, не портится вкус и качество продукта. Плюс, разморозка происходит гораздо быстрее, чем в холодильнике.Не слишком безопасный, но быстрый метод.Если времени совсем нет, и ужин нужно приготовить максимально быстро, на помощь придет микроволновая печь. У большинства современных моделей есть функция разморозки, поэтому процедура пройдет максимально просто и быстро. Действуйте по следующей схеме:• Достаньте кусок из пакета или упаковки.• Выложите на тарелку, которую можно использовать в микроволновке. Обратите внимание, что миска должна быть глубокой, чтобы жидкость, стекающая в процессе разморозки, не оказалась на дне печи.• Нажмите на режим «Разморозка» или, если его нет, установите минимальную мощность.• Запустите таймер на две минуты, затем переверните мясо и вновь включите микроволновку на это же время.• Продолжайте так делать до тех пор, пока кусок полностью не оттает.Выбирайте тарелку с бортиками.Обратите внимание, что при таком способе разморозки есть очень большой риск пересушить мясо. Чтобы этого не произошло, давайте ему время «отдыхать». Если вы поняли, что кусок сильно нагрелся, дайте ему время немного остыть, а затем вновь включите микроволновку. Так мясо останется сочным внутри.Плюс такой способ подходит только для небольших кусочков, а вот целый стейк не получится разморозить равномерно. Быстрее всего оттает курица, так как у нее более водянистая текстура. А вот свинине понадобится не менее 20 минут – жесткие волокна не позволят ей быстро прийти в нужную кондицию.Главными недостатками метода является то, что в условиях микроволновки очень быстро размножаются бактерии. Кроме того, есть риск пересушить края и неравномерно разморозить мясо, если кусок большого размера.Духовку нужно выставить на минимальную температуру.Если дома нет микроволновки, вместо нее можно использовать духовку. Действуйте следующим способом:• Установите минимальную температуру, желательно, не больше 50 градусов.• Возьмите противень и положите на него кусок мяса, который нужно разморозить.• Накройте продукт фольгой, чтобы сохранить влагу внутри мяса и не пересушить его.• Переворачивайте каждые 15 минут, чтобы оно равномерно разморозилось. Целиком процесс займет около 30 минут – все будет зависеть от размера куска и особенностей вашей духовки.Преимущество такого метода очевидно – быстрая разморозка, а также возможность поработать с большим куском мяса (в отличие от той же микроволновки). Но минусов, увы, гораздо больше. Во-первых, увеличивается риск размножения бактерий. Во-вторых, если не уследить за мясом, оно начнет запекаться. В-третьих, это все же не так оперативно, как разморозка в микроволновке.Используйте специальную подставку для приготовления на пару.Если вам нужно разморозить небольшие кусочки, можете смело воспользоваться этим методом. Весь процесс займет около часа – дольше, чем в микроволновке или в духовке, но гораздо быстрее, чем в холодильнике.Итак, возьмите кастрюлю подходящего размера, наполните ее водой примерно наполовину и поставьте на плиту закипать. Сверху установите емкость меньшего размера – важно, чтобы оно полностью закрыла кастрюлю, но при этом не касалась воды. Можно взять специальную подставку для приготовления блюд на пару (подобная есть в комплектации мультиварки) или использовать обычный дуршлаг.Далее достаньте мясо из пакета и выложите емкость. Переворачивайте кусочки каждые 10-15 минут, чтобы они не заветрились. Когда лед полностью сойдет, переложите мясо на тарелку, накройте пищевой пленкой и оставьте еще примерно на 20-30 минут.• Как быстро разморозить мясо? Меньше всего времени вы потратите на разморозку в микроволновке или в духовке. Но действовать нужно строго по инструкции, расписанной выше. Иначе вместо мяса комнатной температуры вы получите запеченную ледышку.• Можно ли размораживать мясо в миске на столе? Нежелательно, так как в этом случае на поверхности куска полным ходом будут размножаться бактерии. Если вы никуда не торопитесь, лучше поставить миску в холодильник.• Сколько времени занимает разморозка в холодильнике? Это напрямую зависит от разновидности мяса и размера куска. Например, крупная часть говядины может оттаивать около суток, а вот курице потребуется меньше времени – около шести часов.• Можно ли готовить замороженное мясо? Лучше не надо, так как в этом случае есть риск, что оно пропечется или прожарится неравномерно. В итоге какая-то часть кусочка подгорит, а какая-то останется сырой внутри.• Почему для разморозки можно использовать только холодную воду? Резкий перепад температур приведет к тому, что мясо останется ледяным внутри и сварится снаружи. А еще горячая вода способствует размножению бактерий.• Как понять, что мясо разморозилось и можно приступать к приготовлению? Оно должно быть мягким на ощупь, без кусочков льда, легко резаться. Если сомневаетесь, лучше оставьте его минут на 10 на столе. А в это время можете заняться другими делами.• Можно ли второй раз замораживать мясо? Повара не рекомендуют этого делать, так как при повторной заморозке оно станет сухим и жестким. По этой же причине лучше сразу разделять большой кусок мяса, купленный в магазине, на порционные куски (их и размораживать будет проще).