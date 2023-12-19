10 малоизвестных фактов о том, как уходили из жизни гладиаторы

1. Специальные ворота

Гладиаторы на арене.

2. Носилки

Когда соперник побеждён.

3. Перерезанное горло или разбитая голова

Одна из древних арен для гладиаторских боёв.

4. Костюмы для рабы

Анубис - проводник гладиаторов в мир мёртвых.

5. Различие между рабами и осужденными

6. Перед лицом смерти

7. Вместо сражения

8. Питье из тела

Ты только посмотри, что он делает!!

9. Сексуальная доблесть

10. Кремация или гниение

А потом была вечность...