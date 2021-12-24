Легенды 1990-х: группа «Руки вверх», или История об обратной стороне популярности

Группа *Руки вверх* | Фото: tehnemt.ru
В конце 1990-х гг. «Руки вверх» стали одной из самых успешных и популярных поп-групп. Пока музыкальные критики клеймили незатейливые песни и обвиняли их исполнителей в пошлости и отсутствии вкуса, Сергей Жуков и Алексей Потехин собирали стадионы и заставляли танцевать десятки тысяч фанатов. В 2006 г. коллектив распался, но Сергей Жуков до сих пор выступает сольно, используя то же название группы. Былой популярности у «Руки вверх» уже нет, но на концертах по-прежнему много молодежи, пляшущей под всем известные хиты «Студент», «Крошка моя», «А он тебя целует», «Чужие губы» и др.
Алексей Потехин и Сергей Жуков | Фото: muslib.ru
Группа *Руки вверх* | Фото: muslib.ru
Сергей Жуков и Алексей Потехин | Фото: megalyrics.ru
Лидеры и основатели группы Сергей Жуков и Алексей Потехин познакомились в 1993 г., когда оба работали на радиостанции «Европа плюс. Самара». Они решили создать свой музыкальный коллектив, и через год «Дядюшка Рэй и компания» была самой популярной группой в Самаре и в Тольятти. Но эти масштабы быстро перестали удовлетворять их запросы, и в 1995 г. они переехали в Москву. Сергей Жуков началом своей музыкальной карьеры в интервью всегда называет этот год, так как именно тогда они занялись серьезной работой по продвижению своих песен.
Основатели и лидеры группы *Руки вверх* | Фото: megalyrics.ru
Группа *Руки вверх* | Фото: radikal.ru
Сначала ничего не получалось – без поддержки продюсера обратить на себя внимание в столице было невозможно, а помогать им вызывались только богатые женщины «за 50» за определенные услуги. Они нашли другой путь: на пиратских кассетах с музыкой известных исполнителей они дописывали по три своих песни в конце. Вскоре на рынках изо всех ларьков стали звучать хиты, которые запоминались с первой ноты. Однажды их услышал продюсер Андрей Маликов и предложил Жукову и Потехину сотрудничество. С тех пор начался стремительный взлет в их музыкальной карьере. Группа получила название «Руки вверх» и выпустила первые песни «Малыш» и «Студент», которые очень быстро стали мега-хитами.
Основатели и лидеры группы *Руки вверх* | Фото: megalyrics.ru
Сергей Жуков | Фото: mykor.ru и rukivverh.ru
Основатели и лидеры группы *Руки вверх* | Фото: megalyrics.ru
С 1997 г. группа активно гастролирует по стране, а затем и за границей, выступает на фестивалях танцевальной музыки. Благодаря огромному количеству проданных альбомов в следующем году «Руки вверх» стали многократными обладателями серебряных, золотых и одного платинового диска. В 1999 г. группа стала лауреатом ежегодной премии российской индустрии звукозаписи сразу в нескольких номинациях: «Российский радиохит», «Альбом года», премия «Золотой граммофон» и «Лучшая песня о любви».
Сергей Жуков и Алексей Потехин | Фото: muslib.ru
Сергей Жуков | Фото: rukivverh.ru
Однако долгое время Жуков и Потехин ничего, кроме признания публики и любовных писем от девчонок, не получали. Они жили в съемной квартире и одевались на рынке. Большую часть прибыли забирал продюсер. Тогда Жуков и Потехин решили уйти в самостоятельное плаванье. Они расторгли контракт и стали независимой группой. На их концертах собиралось столько народу, что люди часто сносили заграждения и в давке калечили друг друга. Популярность обернулась для них другой стороной: одержимые поклонницы присылали им отравленную пищу и письма, написанные кровью, несколько девушек покончили с собой, на концертах сносили кресла и трибуны, затаптывали друг друга. Артисты не могли появляться на улицах, им приходилось часто менять номера телефонов и скрываться от преследования фанаток. Чтобы выбраться невредимыми после концерта, им нередко доводилось переодеваться в форму «ОМОНа» и выбегать вместе с ними в шлемах и в масках.
Группа *Руки вверх* | Фото: megalyrics.ru
Алексей Потехин | Фото: fb.ru
Алексей Потехин и Сергей Жуков | Фото: fb.ru
К 2001 г. участники группы устали и от бешеного графика концертов, и от преследований фанаток, и друг от друга. В начале 2000-х их популярность пошла на спад, хотя альбомы продолжали выходить с завидной регулярностью. У продюсеров была определенная стратегия, которая какое-то время оставалась достаточно эффективной: «В рамках группы «Руки вверх» требовалось четкое выполнение определенной сверхзадачи. Каждый май, когда заканчивалась учеба, мы должны были выпускать альбом, чтобы люди брали его с собой в отпуск – на юг, на дачу. Это была танцевальная музыка, создающая настроение, соответствующее лету. И признаюсь, мы были опытными психологами, мы специально продумывали, на какую тему сочинить текст, чтобы песня стала популярной».
Концерт в Москве, октябрь 2011 | Фото: rukivverh.ru
В 2005 г. Вышел 13-й альбом «Руки вверх». В том же году группа распалась, но Сергей Жуков продолжил записывать сольные песни, выпустил альбом «В поисках нежности» и снял несколько клипов. Алексей Потехин занялся продюсированием, а Сергей Жуков до сих пор собирает залы на волне популярности музыки 1990-х гг.
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