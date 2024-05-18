Как оригинально оформить дверной проём

Иногда случается так, что межкомнатные двери либо временно, либо на постоянной основе отсутствуют по желанию хозяев квартиры. И всё бы ничего, но иногда хочется уединиться от глаз людских и побыть наедине с собой, или же просто «разбавить» дверной проём чем-то интересным.







Так что же делать в таком случае?

1. Шторы в качестве альтернативы

2. Плитка как элемент декора

3. Используйте макраме

4. Сделать оригинальную арку

5. Придайте откосам цвет

6. Присмотритесь к лепнине

7. Наклейки (молдинги)

Воспользоваться оригинальными идеями и советами, благодаря которым запросто можно решить возникшую проблему.Шторы станут прекрасной альтернативой двермя.Ещё не так давно шторы активно использовались в оформлении дверных проёмов. Это было связано с необходимостью обеспечения уединения и изоляции, а также с эстетической привлекательностью, которую они придавали. Ко всему прочему, они помогали не пропускать холодный воздух, при этом поддерживая внутри комфортную температуру, и в то же время пропуская свет. Кроме того, шторы придавали интерьеру декоративный вид, делая пространство более приятным и комфортным для пребывания внутри. Сегодня дизайнеры также стали использовать шторы для оформления дверных проёмов, применяя их в качестве альтернативы дверям и как главный декоративный элемент в интерьере. Чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо выбирать плотные натуральные ткани с простым узором или нейтральных цветов и оттенков. Таким образом общая картина будет смотреться весьма гармонично и уютно, без эффекта безвкусицы и аляповатости. Немаловажную роль играет и длина. В данном случае шторы (в отличие от оконных) должны доходить до пола, но при этом не касаться его и не оставлять просвет.Используйте плитку в качестве декора.Обрамление дверного проёма плиткой станет изящным и утончённым способом придать интерьеру дополнительный уровень дизайна. Облицовка плиткой может быть как изящной, так и более авангардной, в зависимости от общего дизайнерского видения помещения. Обрамляя дверной проём, вы можете выделить его как центральную точку, а также привлечь внимание к окружающему пространству и элементам его дизайна. В целом, такой метод придаёт дверному проёму чёткие очертания и усиливает визуальное воздействие на интерьер. При этом стоит помнить о том, что плитка должна подбираться исходя из общей картины. Иначе есть все шансы переборщить и вместо желаемого результата как в Pinterest, получить сплошное разочарование.Макраме также придаст интерьеру особый шарм.Макраме – ещё один оригинальный способ не только украсить дверной проём, а и добиться эффекта уединения. Для создания нежного и лёгкого образа можно использовать занавеску в стиле макраме, а для придания более структурированного и элегантного вида — арку в стиле макраме. Замысловатые и красочные узоры в стиле макраме придадут пространству визуальный интерес, а также помогут блокировать любой свет или сквозняк, проникающий через дверной проём. В любом случае здесь важно уделять внимание текстуре, ориентируясь на общую картину. Помните о том, что плетение, узор, орнамент и цветовая палитра должны максимально гармонично вписываться в интерьер, даже в том случае, если макраме выступает в качестве акцентной детали.Надоел скучный дверной проём? Замените его на оригинальную арку.Создание нестандартной арки вместо дверного проёма — это один из способов придать уникальный вид входу в помещение. Вместо традиционной дверной рамы можно создать арку замысловатой изогнутой формы, которая станет ярким и элегантным визуальным центром. Она может быть изготовлена из различных материалов, включая дерево, камень или кирпич. В зависимости от личных стилистических предпочтений и возможностей, арка может быть выполнена как простое или изысканное изделие, или что-то среднее. Кроме того, она может быть выполнена в различных размерах, в зависимости от планировки помещения и желаемого внешнего вида.Покрасьте дверные откосы.Покраска дверных откосов может стать отличным способом придать дверям и дверным рамам в вашем доме современный вид. При их покраске можно использовать абсолютно любой цвет и все его оттенки, который дополняет существующую цветовую гамму помещения. Белый — классический и нейтральный вариант, но синий, жёлтый, персиковый, охра, мятный, изумрудный также могут отлично смотреться и добавить смелых оттенков в интерьер. Также можно поэкспериментировать с различными узорами и текстурами, чтобы сделать откосы более оригинальными.Как вариант — дверные проёмы с лепниной.Лепнина для дверного проёма – довольно-таки интересный способ придать индивидуальность и стиль входу в дом. Добавление декоративной лепнины к дверным рамам не только помогает обрамить комнату, а и придаёт визуальный интерес как входу, так и интерьеру в целом. Как правило, такие элементы декора бывают разных форм и размеров, поэтому запросто можно выбрать те, которые соответствуют потребностям и предпочтениям. Также их можно использовать для придания дверному проёму более возвышенного и экстравагантного вида, поскольку их можно использовать для создания таких деталей, как завитки или розетки. В любом случае лепнина — отличный вариант освежить не только дверной проём, а и интерьер в целом, сделав его более эффектным.Молдинги также могут разбавить интерьер, сделав дверные проёмы гораздо оригинальнее.Виниловые наклейки в виде молдингов – стильный и экономичный способ придать дверному проёму и интерьеру оригинальные нотки. Наклейки просты в нанесении и доступны в различных стилях и оформлении, что позволяет легко подобрать их в соответствии с индивидуальными эстетическими предпочтениями и декором. Кроме того, они намного прочнее и долговечнее обычных наклеек на бумажной основе, так что можете быть уверены в том, что они будут отлично смотреться даже после многократного использования.