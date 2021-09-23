Святилище из ракушек: Подземный грот, найденный фермером в XIX веке, до сих пор будоражит умы ученых

Таинственный подземный дворец украшенный великолепной мозаикой из морских раковин (Margate Shell Grotto).
Одна из самых интригующих и фантастических достопримечательностей старинного города Маргейта (Великобритания), расположенного на побережье Ла-Манша, уже не одно десятилетие остается неразгаданной тайной, которая будоражит воображение как местных жителей, так и археологов. Ведь то, что нашел обычный фермер в далеком 1835 году на своем земельном участке, вызывает не только полный восторг и восхищение, но и порождает множество версий, начиная от обычного следования моде эксцентричных аристократов и заканчивая мистическим творением древних или даже инопланетных цивилизаций.
Под землей обнаружены прекрасные мозаики, выложенные из множества тысяч морских раковин (Margate Shell Grotto).
Сплошные тайны окружают одну из самых невероятных достопримечательностей Англии, которую обнаружил обычный фермер в 1835 году, подготавливая участок под создание пруда для уток. Когда лопата Джеймса Ньюлове во время земляных работ провалилась в пустоту, он попросил своего сына спуститься в образовавшуюся дыру. И то, что парнишка там увидел, стало значительной исторической находкой, которая всколыхнула не только всю окрестность, но и Англию. Как оказалось, это уже не первая таинственная пещера, найденная на территории фермерских угодий страны, вызывающая неподдельный интерес, о которой писалось на Novate.ru.
Невероятный подземный храм обнаружил мальчик под землей (Margate Shell Grotto).
По мере того, как мальчишка спускался вглубь таинственного хода, перед его взором открывался просто фантастический вид невероятного подземного дворца, который был украшен снизу до верху мозаикой из морских ракушек. Длинный тоннель уходил вглубь земли на 30 метров и заканчивался удивительной комнатой, площадью 30 кв.м, а общая площадь удивительного творения составляет 186 кв. метров. Местные жители назвали эту фантастическую находку Грот Маргейт Шелл (Margate Shell Grotto) и уже через два года она превратилась в самую посещаемую пещеру целой страны.
Каждый миллиметр площади грота украшены ракушечной мозаикой (Margate Shell Grotto).
Люди стремились не только собственными глазами увидеть это рукотворное чудо, созданное из даров моря, но и разгадать ее тайну, пытаясь узнать кто ее построил, когда и почему. Оно того стоило, ведь чудные мозаики, которыми укрыт каждый сантиметр площади, поведать могут многое, но очень необычным языком.
Различной формы, размеров и фактуры использовались морские раковины для украшения храма.
Для отделки грота использовались раковины различных видов, размеров и формы, которые были выложены то выпуклой разноцветной стороной, то внутренней или располагались под особым углом. Благодаря этому создавались необыкновенные орнаменты, образуя сложные декоративные узоры, в которых явно угадывались различные символы и фигуры, начиная от простейших геометрических и заканчивая человеческими.
В оформлении интерьера подземного дворца преобладают языческие мотивы (Margate Shell Grotto).
Символы жизни, женственности и любви украшают тоннели подземного дворца (Margate Shell Grotto).
В этом загадочном гроте обнаружено много сюжетов языческого происхождения: символы жизни, смерти, плодовитости, женственности и любви. По мере того, как тоннель уходит вглубь грота, разноцветные рисунки сердец, цветов и волнообразные плавные линии уступают место более геометрическому стилю. Извилистые проходы с арочными потолками и небольшими комнатами в конечном итоге приводят к необыкновенной алтарной камере, которую еще называют небесной.
Схема расположения туннелей и камер в подземном дворце (Margate Shell Grotto).
Исследователи таинственной находки, расшифровывая анатомические образы, указывают на то, что они символизируют силу женщины, которая, по-видимому, является одной из основных героинь мозаик грота. Некоторые даже выдвигают теорию, что весь орнамент этого священного места явно символизировал женское начало и создание мира, начиная с Земли и заканчивая небесными светилами.
Система тоннелей и комнат символизирует этапы человеческой жизни и пути к вечности (Margate Shell Grotto).
Многие ученые считают, что грот в целом символизирует путешествие от рождения к смерти и к загробной жизни: извилистые туннелями и залы, которые украшены разнообразными символичными орнаментами и сюжетными мозаиками приводят в алтарную комнату, которая должна создать особую связь с небесами.
Отверстие в куполе грота освещает алтарь в день летнего солнцестояния (Margate Shell Grotto).
Развивая эту теорию и учитывая месторасположение и особую форму купола, ученые подозревают, что он должен отражать какое-то крупное природное явление, поэтому постоянно проводили наблюдения. И такой момент настал в день летнего солнцестояния, когда небесное светило направляло лучи прямо в центр вершины алтаря. Именно тогда и был найден еще один выход, непосредственно над куполом, который был покрыт толщей земли. Когда освободили отверстие (диаметр которого составлял 60 см.) случилось невероятное – алтарь засветился!
Особая подсветка создает фантастическую атмосферу в подземном храме (Margate Shell Grotto).
Но как исследователи не бились, так и не могут определить кем же был создан этот фантастической подземный дворец, а может все-таки культовый храм. Даже ультрасовременные технологии бессильны распознать, когда он так скрупулезно и со знанием дела возводился сантиметр за сантиметром, превращаясь в настоящий шедевр человеческого гения.
Подземный храм поражает своим великолепием (Margate Shell Grotto).
Многие годы посетители, проходя с факелами и керосиновыми лампами, просто копотью уничтожили верхний слой ракушки, по которому и ориентируются современные методы исследования, поэтому и радиоуглеродный анализ ничего не показал. Единственное, что удалось узнать - огромное разнообразие ракушки, использованное при создании мозаики, было взято не только из этой местности, но и завезено из Карибского моря.
Около 4,6 млн. морских раковин ушло на оформление подземного храма (Margate Shell Grotto).
Доподлинно известно, что на строительство этого необычного подземного грота ушло около 4,6 млн. ракушек, а это значит, что необходимый материал должен был доставляться целыми кораблями. Но о таких поставках нет ни одного упоминания в каких-либо исторических источниках. Поэтому версия о том, что, следуя моде на постройку неординарных подземных дворцов, его создал весьма эксцентричный аристократ, имитируя древний религиозный комплекс, отпадает.
Возможно подземный дворец создали древние цивилизации (Margate Shell Grotto).
А вот утверждения, судя по технологии создания и тематике мозаичных композиций, что этот храм создали еще древние цивилизации, до сих пор не опровергнуты. Совсем уж фантастической считается версия, что в создании столь гротескного подземного храма участвовали инопланетные существа. Как знать, может современные технологии помогут определить возраст этого шедевра, а может археологи докопаются до истины, но это не столь важно. Главное, что такие невероятные творения существуют и никого не оставляют равнодушными, оставляя пищу для размышлений и новых поисков.
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