Таинственный подземный дворец украшенный великолепной мозаикой из морских раковин (Margate Shell Grotto).

Под землей обнаружены прекрасные мозаики, выложенные из множества тысяч морских раковин (Margate Shell Grotto).

Невероятный подземный храм обнаружил мальчик под землей (Margate Shell Grotto).

Каждый миллиметр площади грота украшены ракушечной мозаикой (Margate Shell Grotto).

Различной формы, размеров и фактуры использовались морские раковины для украшения храма.

В оформлении интерьера подземного дворца преобладают языческие мотивы (Margate Shell Grotto).

Символы жизни, женственности и любви украшают тоннели подземного дворца (Margate Shell Grotto).

Схема расположения туннелей и камер в подземном дворце (Margate Shell Grotto).

Система тоннелей и комнат символизирует этапы человеческой жизни и пути к вечности (Margate Shell Grotto).

Отверстие в куполе грота освещает алтарь в день летнего солнцестояния (Margate Shell Grotto).

Особая подсветка создает фантастическую атмосферу в подземном храме (Margate Shell Grotto).

Подземный храм поражает своим великолепием (Margate Shell Grotto).

Около 4,6 млн. морских раковин ушло на оформление подземного храма (Margate Shell Grotto).

Возможно подземный дворец создали древние цивилизации (Margate Shell Grotto).