Вещи, которые можно покупать с рук

Иногда на барахолках и в сети можно найти настоящие сокровища за сущие копейки. Но покупка таких вещей может привести к непредвиденным результатам, и в доме вместе с обновками появятся нежелательные «соседи».

Мы решили выяснить, какие предметы можно спокойно приобретать, а от каких лучше держаться подальше. Например, почему джинсы покупать стоит, а легинсы — нет.



Не стоит брать детские коляски, произведенные до 2015 года







По данным исследования 2021 года, более 63 % травм у детей связаны с использованием колясок, стульчиков для кормления и кроваток. Дело в том, что некоторые изделия просто не соответствуют всем современным правилам безопасности. Поэтому лучше не покупать подержанные коляски, произведенные до 2015 года. Если другого варианта просто нет, необходимо попросить у предыдущего владельца инструкцию по эксплуатации и тщательно проверить ремни, колесную базу и остальные части. Все механизмы должны функционировать, а на раме не должно быть трещин, вмятин и больших сколов.



Покупали подержанную коляску, и нам сказали, что она 2018 года производства. Состояние хорошее, все работает, но когда я решила разобрать ее и помыть, то обнаружила на одной из стоек бирку, где значилось, что ее выпустили в 2012 году. Все бы ничего, но эта модель снята с производства и никаких запчастей для нее днем с огнем не сыщешь.



Подержанная посудомоечная машина может стать пустой тратой денег







Покупка крупных бытовых приборов всегда связана с определенным риском. Неизвестно, как предыдущий владелец обращался с техникой и насколько часто ее приходилось ремонтировать. Поэтому такая посудомоечная машина или стиралка могут проработать несколько лет или же сломаться через 5 минут.



Вся новая техника стоит как крыло самолета, но я уж лучше помучаюсь и куплю ее в магазине, чем с рук. У нас уже был печальный опыт: оторвали подержанную посудомойку за копейки, притащили ее домой, а она не работает. Не так уж мы и много денег потратили, но все равно было обидно.

Трусы на барахолке не стоит брать, а вот бюстгальтеры можно







Новые бюстгальтеры могут стоить приличных денег, но при этом большинство женщин уверены, что покупать их на барахолке не стоит. Эти вещи, равно как и трусы, относятся к интимным предметам гардероба, и никто не хочет донашивать их за кем-то посторонним. При этом мы забываем, что в секонд-хендах зачастую оказываются совершенно новые вещи. Барышня может купить бюстгальтер на распродаже, а потом избавиться от него, просто потому что он не подошел. Так что стоит проверить наличие бирок и общее состояние изделия, и, если оно выглядит новым, его смело можно брать.



Работаю в магазине подержанных вещей и всегда покупаю там бюстгальтеры. Главное, удостовериться, что они совершенно новые. Достаточно проверить лямочки на наличие катышков, швы и изучить бирку. А вот трусы в жизни не куплю, даже если они входят в один комплект с бюстгальтером.

Лучше уж купить джинсы, а не легинсы







Многие люди с недоверием относятся к ношеной одежде, ведь никогда не знаешь, как с ней обращался предыдущий владелец, и в ткани могут обитать какие-то бактерии. На деле специалисты замечают, что особой опасности такие вещи не представляют. Дезинфекция, стирка и сушка на высоких температурных режимах помогает избавиться практически ото всех микроорганизмов.

Специалисты советуют воздержаться только от покупки бывшей в употреблении одежды для младенцев, а также тех предметов туалета, которые находились в непосредственном контакте с интимными частями тела предыдущих владельцев, например те же легинсы.



У нас тут мамочки в соцсетях обсуждали, кто и как носит легинсы. Так вот 90 % заявило, что без нижнего белья. Теперь в жизни не куплю кем-то ношенные легинсы. Я уверена: некоторые люди могут носить любую одежду без нижнего белья, но именно легинсы вызывают у меня больше всего сомнений. Всегда обхожу их стороной в секонд-хендах. А вот джинсы я готова покупать безо всяких проблем.

Туфли на каблуке можно брать, а от спортивной обуви стоит держаться подальше







Обычно любую обувь относят к списку товаров, которые не стоит покупать с рук. Но здесь есть небольшой нюанс. Действительно, лучше не брать спортивную обувь, бывшую в употреблении, ведь она испытывает больше нагрузки, чем любая другая. Кроме того, критически важно, чтобы в ней у стопы была правильная поддержка, так что покупать разношенные изделия не стоит.

К тому же ноги в спортивной обуви сильно потеют, поэтому в ткани может завестись грибок, и это приведет к инфицированию следующего владельца. А вот хорошо сохранившиеся туфли на каблуке могут оказаться настоящей находкой. Люди зачастую приобретают такую обувь без тщательной примерки и вскоре выясняют, что носить их совершенно невозможно, а потому стараются побыстрее избавиться от покупки.



Купила я себе трекинговые ботинки на барахолке. Приобрести новые меня жаба душила, а эти стоили копейки. В итоге все прокляла: ботинки были настолько разношены, что стопы в них постоянно скользили. В жизни больше не повторю эту ошибку!

Я себе всю коллекцию дизайнерской обуви в секонд-хендах набрала. Правда, дело это непростое и даже там некоторые туфли могут стоить приличных денег.



Лучше приобрести новую камеру и подержанные объективы







Покупка подержанной цифровой камеры — дело рискованное, особенно если вы не занимаетесь фотографией профессионально. Дело в том, что электронное устройство может неожиданно сломаться, а ремонт его влетит в копеечку.



В идеале лучше приобретать такой фотоаппарат в компании со знакомым фотографом, который сможет проверить, сколько кадров аппарат уже отснял (у камеры есть определенный лимит), цела ли матрица и все ли функции работают. В этом отношении покупка подержанных объективов проходит чуть проще. Чтобы понять, в каком они находятся состоянии, достаточно лишь сделать несколько кадров.



Муж долго мечтал о крутом фотоаппарате, но камера стоила каких-то невероятных денег. И тут приятель предложил комплект техники, дескать, когда-то купил, но ему надоело, а теперь техника пылится. Мы радостно согласились. Нащелкали кучу красивых кадров — решили на большом экране посмотреть. А у нас на всех фотках темные пятна на небе видны. Я уж думала, НЛО какое-то, но выяснилось, что это просто матрица кое-где сгорела. С приятелем потом долго ругались.

Чистка подержанных шуб и замшевых вещей обойдется слишком дорого







Иногда на барахолках можно найти совершенно потрясающие зимние пальто из натуральных тканей в достаточно хорошем состоянии. Но лучше не брать изделия из натурального меха и замши. Обычно такие вещи нуждаются в тщательной чистке, которая влетит новому владельцу в копеечку. Да и любой ремонт изделия будет стоить приличных денег.



Я профессионально занимаюсь подержанными вещами. Так вот я в жизни не куплю вещь, которую нельзя постирать при высоких температурах или обработать дезинфицирующим веществом.



Со стульями и будильниками в дом могут попасть нежеланные «гости»







Среди подержанной мебели порой попадаются настоящие жемчужины, которые способны украсить любой интерьер. Главное, чтобы вместе с новыми вещами в дом не заехали несимпатичные «соседи» — клопы. Они могут обитать не только в матрасах и каркасах кроватей, но и в любой мебели. Поэтому стоит тщательно изучить будущее приобретение с лупой и по возможности отказаться от стульев с тканевой обивкой и диванов.



В жизни не куплю ничего, что сложно продезинфицировать: матрасы, подушки, офисные кресла. Спасибо большое, у меня уже были клопы. Мне не понравилось.

Кстати, один парень, работающий дезинсектором, сказал мне, что будильники на барахолке тоже не стоит брать. Оказывается, клопы вполне себе замечательно и там обитают. Я теперь еще и прикроватных тумбочек опасаюсь.

Подержанный чемодан может преподнести немало неприятных сюрпризов







В подержанных саквояжах могут обитать не только вездесущие клопы. Недавно женщина купила для своей дочери чемодан в секонд-хенде, и уже в аэропорту работники безопасности нашли внутри изделия следы запрещенных веществ. В результате девушка смогла пройти контроль, но запомнится ей эта история, скорее всего, надолго.



Нашла на барахолке замечательный чемодан в отличном состоянии. А потом обнаружила в нем колонию насекомых. Подержанным багажом более не интересуюсь.