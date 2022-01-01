Любопытные факты о Каспийском море

Каспийское море — чрезвычайно важный для экономики и судоходства водоём, по которому ещё много веков назад ходили под парусами отважные мореплаватели. Оно абсолютно замкнуто, то есть отделено от вод мирового океана, что делает его в своём роде уникальным. Берега Каспийского моря очень красивы, и на них расположено немало отличных курортов. В северном направлении озеро вытянуто более чем на 1000 километров, а в восточном – на 435.









До сих пор среди учёных ведутся споры о том, считать ли Каспийское море именно морем, или всё-таки присвоить ему статус озера. Такая неоднозначность вызвана тем, что это море является бессточным и замкнутым (оно, кстати, крупнейшее из всех замкнутых водоёмов), но в то же время оно размерами больше некоторых других морей.







Глубина: В самой глубокой точке Каспийского моря водную поверхность от дна отделяет расстояние больше километра (1025 м).







Уровень воды в Каспийском море нестабилен, но присутствует тенденция к его снижению.







Каспийское море расположено на границе Европы и Азии.







Воды Каспийского моря омывают пять государств, причём России принадлежит наименьший среди других стран участок его береговой линии







Существует научная теория, согласно которой Чёрное и Каспийское моря представляли собой одно целое ещё около десяти тысяч лет назад.

Большую часть воды в Каспийское море приносит река Волга.В водах Каспийского моря обитает более сотни различных видов рыб. На самом деле это не так уж и много — к примеру, в реке Лена видов рыб – больше.Именно в Каспийском море добывается девять десятых всей производимой в мире чёрной икры. Самая дорогая икра – это «Алмас», икра белуги-альбиноса, изредка экспортируемая из Ирана. Упакована в банки из чистого золота Вода в Каспийском море полностью обновляется каждую четверть тысячи лет.Самая большая белуга, пойманная в России в 1921 году, держит пальму первенства до сих пор. Она весила 1224 кг и была выловлена в Каспийском море. Гигантская рыба была наполнена икрой. Фото самой большой белуги просто поражает воображение. Царь-рыба по размерам сопоставима с океаническими монстрами: акулами, касатками, нарвалами.Площадь Каспийского моря больше площади Японии и немного меньше площади Германии. Площадь в настоящее время — примерно 371 000 кв. кмЕсли считать Каспийское море всё-таки именно озером , а не морем, то оно будет третьим по глубине, уступая первые два места озёрам Байкал и ТанганьикаВ море обитают 850 видов животных. Самое уникальное животное Каспия – это каспийская нерпа. Каспийскую нерпу в былые годы можно было легко встретить по акватории всего моря. Местные жители даже уверяют, что во время купания в море или рыбалке можно было легко увидеть, как нерпы плавают неподалеку. На данный момент популяция каспийской нерпы уменьшилась в 10-ки раз, и вид стоит на грани исчезновения.Опять-таки, если считать Каспийское море озером, то озеро это будет самым крупным на Земле.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)