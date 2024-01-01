11 привычных вещей, которые практически не изменились с момента создания

Старые изобретения, которые дошли до нас практически в первозданном виде.
Все прекрасно знают, что современная жизнь намного отличается от той, что была даже столетие назад. Все дело в технологиях, которые упрощают многие процессы, связанные с бытом человека. Однако есть немало изобретений, которые появились несколько сотен лет назад, но используются до сих пор практически в неизменном виде.
1. Ножницы
Ножницы 4000 лет назад и сейчас.
Первые ножницы появились более 4000 лет назад. Удивительно, но за все это время предмет не потерпел кардинальных изменений. Как и несколько тысяч лет назад ножницы представляют собой два лезвия с ручками, соединенных посередине винтиком. Конечно, со временем поменялись материалы, немного видоизменилась конструкция, но это по-прежнему то же самое узнаваемое изобретение.
2. Вантуз
Невероятные истории о вантузе.
Забавно, но никто точно не знает, когда именно и для каких целей был изобретен вантуз. Однако известно, что монгольские племена использовали устройство, которое состояло из деревянной рукоятки и резинового клапана, для кражи детей. Вы будете смеяться, но опытный воин на скаку присасывался устройством к бритой голове мальчишки и ловким движением поднимал его на коня. Устройство, похожее на вантуз, входило в арсенал японских ниндзя. Иногда принцип вантузов использовали для экстренной сцепки вагонов.
Одним словом, история этого незамысловатого предмета необычайно многогранна и интересна. И несмотря на то, что современная функция вантуза весьма прозаична, его внешний вид и дизайн совершенно не изменился: все та же деревянная палка и резиновый клапан в виде полусферы.
3. Дверная ручка
Эволюция дверной ручки.
Дверные ручки были запатентованы довольно поздно, в 1878 году. До появления ручек люди пользовались засовами и крючками, однако они позволяли запирать дверь только изнутри. Появление дверных ручек позволило людям захлопывать двери и в то же время оставлять незапертыми. С их появлением практически отпала необходимость в хранение ценных вещей в сундуках или шкафах с замками. Стоит отметить, что изобретение 1878 года было настолько удачным, что за 140 лет практически не изменилось. Да, за это время немного поменялась форма и материалы изготовления, но комплектующие и механизм остались теми же.
4. Унитаз
Изобретение унитаза.
До появления первого унитаза в 1596 году люди справляли нужду в горшки и отверстия в земле. Примечательно, что появление первого унитаза со смывом не произвело фурора. Более того, изобретение отказывались признавать до тех пор, пока устройство не будет доработано. На это ушло целых 179 лет.
В 1775 году Александр Каммингс запатентовал унитаз практически в том виде, в котором он дошел до нас. Изобретатель добавил к модели 1596-го года S-образный изгиб, позволяющий сохранять в унитазе воду, но в то же время препятствовать распространению запахов. Конструкция получилась настолько удачной, что продолжает использоваться и по сей день. Правда современные унитазы обросли некоторыми дополнительными функциями, вроде подогрева сидений, встроенного биде, сенсорными датчиками и разнообразными способами смыва.
5. Очки
История появления очков.
Некое подобие очков существовало уже в 1290 году. Однако для того, чтобы заставить этот аксессуар удобно держаться на лице, потребовалось почти 400 лет. Только в 1700 году изобретатели наконец придумали, как заставить аксессуар удобно держаться на лице. Достичь этого удалось с помощью изогнутых дужек.
Позднее Бенджамин Франклин изобрел бифокальные линзы, позволяющие хорошо видеть объекты вблизи и на расстоянии. Сейчас очки превратились в настоящий культ, изменились материалы из которых изготавливаются оправы и линзы, но основная идея аксессуара и конструкция осталась прежней.
6. Мышеловка
Мышеловка тогда и сейчас.
Грызуны донимали человечество с незапамятных времен. Неудивительно, что долгие годы борьбы с мышами и крысами привели к созданию мышеловки. Это произошло в 1898 году, и с тех пор конструкция и материалы изготовления особо не изменились. Правда появились более гуманные варианты традиционной мышеловки, которые не убивают мышь, а лишь удерживают. Однако, большинство людей, опробовав их, приходят к мнению, что они не эффективны.
Как бы там ни было, по данным исследований, именно мышеловка в классическом понимании является наиболее гуманным способом убийства грызуна. Наверное именно поэтому мы используем это приспособление уже более 120 лет.
7. Колючая проволока
Появление колючей проволоки.
Колючая проволока появилась в 1874 году. Проволока, переплетенная с острыми равноудаленными шипами, использовалась для удержания животных на определенной территории. Позднее ее начали использовать для защиты объектов от незаконного проникновения. Примечательно, что за годы эксплуатации колючая проволока практически не изменилась. Однако ее сделали немного гуманнее, притупив шипы.
8. Скрепки
Изобретение скрепок.
До того, как в 1899 году появилась первая скрепка, офисным работникам приходилось несладко. Документы приходилось сшивать или прокалывать. На это уходило много времени и к тому же портило бумаги. С появлением скрепок скреплять документы можно было в момент. Несмотря на первоначальный успех, люди позднее пытались усовершенствовать скрепку, но у них ничего не получилось.
9. Скрипка
Внешний вид скрипки.
Изобретение скрипки пришлось на 16 век. Это произошло в Италии. Как и многие другие музыкальные инструменты, конструкция скрипки почти не изменилась с течением времени. К 19-му столетию форма инструмента была немного видоизменена, а гриф удлинен, но механизм работы и звучание осталось прежним.
10. Поезд
Эволюция поезда.
В 1830 году люди увидели первый поезд. С тех пор начался длительный процесс усовершенствования локомотива. За годы своей истории поезда поменяли паровые двигатели на дизельные, немного видоизменился дизайн, конструкция вагонов стала значительно безопасней, но в целом, это все тот же узнаваемый поезд, что и в 1830-м.
11. Утюг
Утюг тогда и сейчас.
Сравнивая старинный и современный утюги, кажется, что между ними нет ничего общего. Но если присмотреться, можно заметить, что форма устройства осталась прежней, да и принцип глажки не слишком изменился. Конечно, современные утюги намного легче, их не нужно нагревать на плите, однако глажка по-прежнему остается такой же скучной и монотонной.
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