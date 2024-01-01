11 привычных вещей, которые практически не изменились с момента создания

Старые изобретения, которые дошли до нас практически в первозданном виде.

1. Ножницы

Ножницы 4000 лет назад и сейчас.

2. Вантуз

Невероятные истории о вантузе.

3. Дверная ручка

Эволюция дверной ручки.

4. Унитаз

Изобретение унитаза.

5. Очки

История появления очков.

6. Мышеловка

Мышеловка тогда и сейчас.

7. Колючая проволока

Появление колючей проволоки.

8. Скрепки

Изобретение скрепок.

9. Скрипка

Внешний вид скрипки.

10. Поезд

Эволюция поезда.

11. Утюг

Утюг тогда и сейчас.

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