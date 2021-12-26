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Советы от 40-летних: 5 вещей, которые пора начать выполнять тем, кому стукнуло тридцать


В 30 лет пора задуматься о ряде вещей.

В 30 лет пора задуматься о ряде вещей.

Есть много тех вещей, которые можно не успеть сделать, когда действительно нужно. Поэтому сегодня речь пойдет как раз о таких случаях. Вот несколько очень дельных советов, которые дали сорокалетние люди тем, кому еще только тридцать.

1. Сбережения


Копейка рубль бережёт.

Копейка рубль бережёт.

После 30 лет всем людям следует всерьёз начать заботиться о своей пенсии. В первую очередь необходимо сделать настоящий фоновый рывок: начать откладывать деньги на случай всевозможных ЧП, расплатиться по всем кредитам и долгам, отказаться от необдуманных покупок, а также от вложения своего капитала в то, чего вы все равно не понимаете и разбираться в чем не хотите.

2. Здоровье


О здоровье заботься смолоду.

О здоровье заботься смолоду.

Купить можно больничную койку, а не здоровье. Именно по этой причине следует заботиться о его состоянии уже сейчас. Старайтесь правильно питаться, правильно спать, откажитесь от вредных привычек, занимайтесь фитнесом, ведите активный образ жизни. Тело не ломается за один день, также как за один день и не приводится в порядок.

3. Растите и развивайтесь


Растём и развиваемся.

Растём и развиваемся.

Совет актуальный не только для тридцатилетних, но и для всех остальных людей. Только постоянная эволюция поможет подстроиться под динамично развивающийся мир, темпы изменения которого только растут.
Если в нашем мире человек останавливается на месте духовно, профессионально и интеллектуально, то очень скоро он рискует остаться за бортом жизни.

4. Вкладывайтесь в семью


Советы от 40-летних: 5 вещей, которые пора начать выполнять тем, кому стукнуло тридцать

«Я выбрал семью».

«Я выбрал семью». Можно бесконечно шутить над этим выражением, однако даже профессионально успешный человек должен задуматься над тем, чтобы сформировать семью. Семья – это те близкие люди, которые помогут и поддержат в самой трудной ситуации. В сорок лет заниматься этим будет уже очень поздно, так что тридцатилетие последний «не экстремальный» шанс.

5. Любите себя


Любите себя, и всё получится.

Любите себя, и всё получится.

Самокритика – это всегда хорошо, также как и умение собрать волю в кулак и заставить себя что-то сделать. Вот только рвать тельняшку каждый божий день все равно не стоит. Научитесь любить себя, и заботиться о себе, адекватно и непредвзято оценивать свои неудачи и достижения, а также грамотно распределять эмоциональные, умственные и физические ресурсы своего организма на работу.

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Советы от 40-летних: 5 вещей, которые пора начать выполнять тем, кому стукнуло тридцать

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Советы от 40-летних: 5 вещей, которые пора начать выполнять тем, кому стукнуло тридцатьПодписаться на мой Instagram
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