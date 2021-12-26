Советы от 40-летних: 5 вещей, которые пора начать выполнять тем, кому стукнуло тридцать

В 30 лет пора задуматься о ряде вещей.
Есть много тех вещей, которые можно не успеть сделать, когда действительно нужно. Поэтому сегодня речь пойдет как раз о таких случаях. Вот несколько очень дельных советов, которые дали сорокалетние люди тем, кому еще только тридцать.
1. Сбережения
Копейка рубль бережёт.
После 30 лет всем людям следует всерьёз начать заботиться о своей пенсии. В первую очередь необходимо сделать настоящий фоновый рывок: начать откладывать деньги на случай всевозможных ЧП, расплатиться по всем кредитам и долгам, отказаться от необдуманных покупок, а также от вложения своего капитала в то, чего вы все равно не понимаете и разбираться в чем не хотите.
2. Здоровье
О здоровье заботься смолоду.
Купить можно больничную койку, а не здоровье. Именно по этой причине следует заботиться о его состоянии уже сейчас. Старайтесь правильно питаться, правильно спать, откажитесь от вредных привычек, занимайтесь фитнесом, ведите активный образ жизни. Тело не ломается за один день, также как за один день и не приводится в порядок.
3. Растите и развивайтесь
Растём и развиваемся.
Совет актуальный не только для тридцатилетних, но и для всех остальных людей. Только постоянная эволюция поможет подстроиться под динамично развивающийся мир, темпы изменения которого только растут. Если в нашем мире человек останавливается на месте духовно, профессионально и интеллектуально, то очень скоро он рискует остаться за бортом жизни.
4. Вкладывайтесь в семью
«Я выбрал семью».
«Я выбрал семью». Можно бесконечно шутить над этим выражением, однако даже профессионально успешный человек должен задуматься над тем, чтобы сформировать семью. Семья – это те близкие люди, которые помогут и поддержат в самой трудной ситуации. В сорок лет заниматься этим будет уже очень поздно, так что тридцатилетие последний «не экстремальный» шанс.
5. Любите себя
Любите себя, и всё получится.
Самокритика – это всегда хорошо, также как и умение собрать волю в кулак и заставить себя что-то сделать. Вот только рвать тельняшку каждый божий день все равно не стоит. Научитесь любить себя, и заботиться о себе, адекватно и непредвзято оценивать свои неудачи и достижения, а также грамотно распределять эмоциональные, умственные и физические ресурсы своего организма на работу.
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