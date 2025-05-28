5 фраз-«красных флагов», которые красноречиво укажут, что отношения сошли на нет

1. «Раньше ты…» / «Раньше мы…»

Так и обезьяна раньше палку в руки не брала!/ Фото: youtube.com

2. «А ты не хочешь...?»

А ты не хочешь съесть конфетку, которая превратит тебя в гигантскую чернику? / Фото: oil-club.ru

3. «Каждый должен выполнять свои обязанности»

Выглядит как тюрьма. / Фото: 4kfoto.ru

4. «Я просто такой человек»

Я просто такой человек! / Фото: forum.fanat1k.ru

5. «Посмотрим»

Посмотрим... / Фото: imdb.com