5 фраз-«красных флагов», которые красноречиво укажут, что отношения сошли на нет

«Коучи» в соцсетях сейчас налево и направо муссируют тему «красных флагов». Мы постарались уйти от избитого контента (кроме одного пункта, но вы поймёте почему) и назвать реально настораживающие фразы, которые могут говорить о том, что отношения с партнером сошли на ноль.
1. «Раньше ты…» / «Раньше мы…»
Варианты могут быть самыми разнообразными и касаться всех сфер жизни пары. Примеры: «Раньше мы чаще смотрели сериалы вместе», «Раньше ты не жалел денег мне на подарки», «Раньше ты чаще прихорашивалась для меня», «Раньше ты была активнее в интимной сфере» и т.д. и т.п. Сама по себе фраза, в которой сравнивается прошлое с настоящим, ощущается весьма безобидной, но она является «красным флагом» потому, что человека не устраивает настоящее, и он готов принимать лишь тот вариант партнёра, который был в прошлом. Следовательно, вам следует задуматься, готовы ли вы или сделать «откат» назад к тому состоянию, которое уже не органично для вас на сегодняшний день, потому что вы просто повзрослели, или убедить партнёра в том, что сегодня вы – уже другой человек. Если вам кажется, что ни первое, ни второе невозможно, то и отношениям дальше не просуществовать.
2. «А ты не хочешь...?»
А ты не хочешь съесть конфетку, которая превратит тебя в гигантскую чернику? / Фото: oil-club.ru
Данную фразу следует интерпретировать как токсичную, когда речь идёт не о конструктивных вопросах типа "А ты не хочешь сегодня пойти в кино?" или "А ты не хочешь поставить машину вот здесь, чтобы не заезжать на три минуты во двор?
3. «Каждый должен выполнять свои обязанности»
Выглядит как тюрьма. / Фото: 4kfoto.ru
Данная фраза в 2024 году – заведомо несовременна и гендерно нормирована. Обычно её произносят мужчины, впрочем, женщины тоже часто опускаются до неё. Если мужчина говорит о том, что каждый должен выполнять свои обязанности, то это, как минимум, два повода задуматься. Во-первых, он полагает, что вы должны выполнять всю работу по дому, в то время как он – «добытчик», который ставит себя на ступень (ступени???) выше вас. Во-вторых, он уверен, что у партнёров ЕСТЬ ОБЯЗАННОСТИ. Но ведь отношения/брак – не договор подряда, в котором каждая сторона обязана исполнить свои обязанности (тавтология здесь уместна). Следовательно, если вы не готовы играть в гендерные игры в 2024 году, лучше понять, что такой «красный флаг» можно воспринять как достойный к завершению отношений. Теперь рассмотрим, когда такое говорят женщины. Допустим, женщина требует от мужчины большого дохода. Мужчина начинает объяснять, что он делает всё от него возможное и не втыкает на диване с пивом в телек, но его заработок по той или иной причине не соответствует пониманию женщины. И если женщине этого недостаточно, то тогда мы можем говорить о том, что это «красный флаг» для мужчины, поскольку дама воспринимает его как «дойную корову», а не как человека, которого она любит и уважает, «пока смерть не разлучит».
4. «Я просто такой человек»
Я просто такой человек! / Фото: forum.fanat1k.ru
Если вы услышали такую фразу, возможно, время «бежать без оглядки, когда шлёпают шлёпки и пятки» (с) Она означает, что человек ни при каких обстоятельствах меняться на намерен. Обычно признак токсичной маскулинности. Наверное, самый страшный пункт этой подборки. Потому что практически коррелирует с «понятиями».
5. «Посмотрим»
Посмотрим... / Фото: imdb.com
Извините за банальность, но… Это правда очень-очень «красный флаг». Подобную фразу произрекают люди, которые готовы бать на себя ответственность только в самый последний момент, и только если «прижмут» обстоятельства. Они не строят планов, потому что считают, что только по настроению будут что-либо решать. Нет определённости – нет и проблем. Бинго! Но стоит продолжать отношения с «посмотрящими».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии