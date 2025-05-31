Как Ньютон «прорубил» дверь для котов и другие малоизвестные работы знаменитых учёных

В истории есть немало исследователей и изобретателей с мировым именем, а их главных вклад в науку знает практически каждый. Однако часто на самом известном наследии осведомлённость общества и заканчивается, а множество других открытий тех же личностей остаются в тени. А ведь многие из них могут быть не столько любопытными с точки зрения науки, сколько, мягко говоря, оригинальными по своей идее. Вашему вниманию «пятёрка» малоизвестных и нетривиальных работ учёных с мировым именем.
1. Чарльз Дарвин
Чарльз Дарвин ещё и червяков изучал. Правда, весьма нетривиально. /Фото: wikipedia.org
Все знают Дарвина как автора теории эволюции человека, которая ныне считается общепринятой. Но учёный не только на этом акцентировал своё внимание. Он ещё и немало пользы науке принёс своими исследованиями... червяков. Оказывается, именно Дарвину принадлежит утверждение, что черви, ползая в почве, оказывают ей хорошую услугу.
Впрочем, пожалуй, самой нетривиальной теорией, связанной с червяками, были тезисы об их органах чувств, особенно учитывая эксперименты, которые он проводил. Например, Дарвин сформулировал тезис, что дождевые черви глухие, потому что они никак не реагировали на громкий звук фортепианной музыки, которую он заставлял их «слушать».
2. Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн
Биолог, который травил сам себя и устраивал газовые атаки студентам. /Фото: vk.com, teplokarta.ru
Знаменитый биолог всегда был известен своим эксцентричным поведением, а ещё он частенько экспериментировал с собственным организмом в научных целях. Но сказать, что эти тесты были, мягко скажем, экстремальными, это ничего не сказать. Как-то Джон выпил соляную кислоту в большом количестве, просто чтобы проверить, как отреагирует его тело, но особого эффекта почему-то не получил. После этого он принял почти летальную концентрацию хлорида кальция, а ему опять повезло, и каким-то чудом всё закончилось только сильным расстройством желудка.
Но на этом Холдейн не остановился, а решил расширить практику экспериментов, привлекая к этому собственных студентов. Правда, они знать не знали, что стали частью исследований знаменитого биолога. Например, когда он читал лекцию об отравляющих веществах, применяемых в газовых атаках Первой мировой войны, то решил протестировать студентов на выносливость. Биолог зажёг керосиновую лампу и раскалил на ней горстку острого перца.
3. Гемфри Дэви
Физик и геолог так любил рыбалку, что создал форму для рыбака. /Фото: maximonline.ru, nova-tex.ru
Британский физик и геолог Гемфри Дэви, вошедший в историю как изобретатель шахтной лампы и использования оксида азота в качестве кратковременного наркоза, имел хобби - это была рыбалка. И, как настоящий учёный, он даже во время отдыха с удочкой в руке не уставал размышлять и заниматься открытиями. В результате ему в голову пришло предположение, что если на рыбалке носить одежду зелёного цвета, то рыба будет лучше клевать. Так и началась практика для рыбаков одеваться во всё зелёное.
Интересный факт: Дэви во время активного отдыха не только зелёные вещи использовал. Отправляясь на охоту, он надевал красную одежду - так он пытался минимизировать риск оказаться случайной жертвой других невнимательных охотников.
4. Чарльз Бэббидж
Легендарный математик всерьёз пытался научиться ходить по воде. /Фото: habr.com, odessa-life.od.ua
В мире математика Чарльза Бэббиджа знают как изобретателя вычислительной машины, названной в его честь и ставшей одним из эволюционных шагов к современным компьютерам. Но были в арсенале этого человека и другие, совсем уж нетривиальные интересы.
Например, он как-то хотел научиться ходить по поверхности водоёмов с деревяшками на ногах, но дело чуть не закончилось утоплением. А ещё он изучал влияние высокой температуры и жара на тело человека. Экспериментировал, конечно, на себе - буквально залезал в печку. Так он выяснил, что максимум при 120 градусах по Цельсию его самочувствие не было угрожающим.
5. Исаак Ньютон
Один из основателей современной физики ещё и котикам жизнь облегчил. /Фото: creacenter.org, petsafe.su
Один из величайших физиков и изобретателей, Исаак Ньютон, стереотипно ассоциируется с яблоками и законом всемирного тяготения. Но были у него и другие занятия, а также вполне приземлённые интересы. Например, тридцатилетний период своей жизни он работал управляющим английского Монетного двора, что делает его одним из тех, кто модернизировал британскую финансовую систему.
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