Как Ньютон «прорубил» дверь для котов и другие малоизвестные работы знаменитых учёных

1. Чарльз Дарвин

Чарльз Дарвин ещё и червяков изучал. Правда, весьма нетривиально. /Фото: wikipedia.org

2. Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн

Биолог, который травил сам себя и устраивал газовые атаки студентам. /Фото: vk.com, teplokarta.ru

3. Гемфри Дэви

Физик и геолог так любил рыбалку, что создал форму для рыбака. /Фото: maximonline.ru, nova-tex.ru

4. Чарльз Бэббидж

Легендарный математик всерьёз пытался научиться ходить по воде. /Фото: habr.com, odessa-life.od.ua

5. Исаак Ньютон

Один из основателей современной физики ещё и котикам жизнь облегчил. /Фото: creacenter.org, petsafe.su