20 творческих идей оформления спальной комнаты, которая подчеркнёт индивидуальность хозяев

Творческие идеи оформления спальной комнаты.

1. «Брутальный» интерьер спальни

Интерьер спальни в стиле лофт, которая похожа на переоборудованное складское помещение.

2. Городской лофт

Объединение офиса и спальни — удачный и современный вариант увеличения полезной площади.

3. Розовые оттенки и бетонная кладка

Просторная спальня в стиле лофт, в которой отлично сочетаются стены, потолок и полы.

4. Идеальная мужская зона

Грамотно обустроенное многофункциональное помещение в строгом мужском стиле.

5. Актуальная идея дизайна спальни

Спальная комната на втором этаже, которая поможет создать идеальное место для отдыха, спокойствия и умиротворения.

6. Спальное место можно устроить на втором ярусе

Шкаф со спальным местом в стиле лофт - подходящее решение для установки в просторной студии с высокими потолками.

7. Промышленная обстановка, для которой характерны строгие формы и линии

Оригинальная идея для тех, кто мечтает об эксклюзивной спальной комнате в стиле лофт.

8. Противоречивый стиль в спальной комнате

Богемный Нью-Йоркский стиль в интерьере спальни, в которой можно укрыться от городской суеты и проблем.

9. Богатство и нищета в одном помещении

Лофт - модный тренд интерьерного дизайна последних десяти лет, который продолжает сохранят лидерство.

10. Спальня в минималистском стиле

Строго и без излишеств - спальня в минималистском стиле, в которой преобладают серые оттенки.

11. «Чердачный» стиль в спальне

Безупречное соотношение кирпичной кладки и декоративного деревянного паркета.

12. Путешествуя по фабричным кварталам Манхеттена

Лофт в интерьере спальни поможет окунуться в атмосферу 1940-х годов, когда только зарождался «чердачный» стиль.

13. Ванная и душ в интерьере спальни

Объединение ванной комнаты со спальней в одном просторном помещении.

14. Спальня, кабинет и гостиная

Однокомнатная квартира, в которой удачно и эргономично расположились три функциональные зоны

15. «Грубость и искусство»

Спальная комната, в которых витает особый индустриальный шарм.

16. «Подлинная простота - это не только отсутствие беспорядка...»

Простой интерьер спальни, который способствует максимальной релаксации.

17. Двухэтажная студия в стиле лофт

Современный молодёжный проект двухэтажных апартаментов в стиле лофт.

18. Светлые оттенки в сочетании с архитектурным стилем лофт

Современная интерпретация переоборудованного под жильё старого офисного помещения.

19. Дизайнерский лофт

Кровать из деревянных поддонов и отреставрированный старинный шкаф органично дополняют индустриальный стиль спальной комнаты.

20. Спальня, выполненная в классическом стиле лофт

Кирпичная кладка, строгие светильники и вентиляционная шахта, оставленная на виду - характерные элементы для спальни в стиле лофт .