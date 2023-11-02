Творческие идеи оформления спальной комнаты.
Все чаще современные дизайнеры акцентируют внимание на том, что обустройство интерьера должно быть продиктовано прежде всего стремлением к простоте. И наиболее подходящим в этом отношении стилем считается лофт. Сочетание простого и элегантного - вот основы этого стиля. Мы же собрали 20 творческих идей оформления спальной комнаты, которая подчеркнёт индивидуальность хозяев.
1. «Брутальный» интерьер спальни
Интерьер спальни в стиле лофт, которая похожа на переоборудованное складское помещение.
2. Городской лофт
Объединение офиса и спальни — удачный и современный вариант увеличения полезной площади.
3. Розовые оттенки и бетонная кладка
Просторная спальня в стиле лофт, в которой отлично сочетаются стены, потолок и полы.
4. Идеальная мужская зона
Грамотно обустроенное многофункциональное помещение в строгом мужском стиле.
5. Актуальная идея дизайна спальни
Спальная комната на втором этаже, которая поможет создать идеальное место для отдыха, спокойствия и умиротворения.
6. Спальное место можно устроить на втором ярусе
Шкаф со спальным местом в стиле лофт - подходящее решение для установки в просторной студии с высокими потолками.
7. Промышленная обстановка, для которой характерны строгие формы и линии
Оригинальная идея для тех, кто мечтает об эксклюзивной спальной комнате в стиле лофт.
8. Противоречивый стиль в спальной комнате
Богемный Нью-Йоркский стиль в интерьере спальни, в которой можно укрыться от городской суеты и проблем.
9. Богатство и нищета в одном помещении
Лофт - модный тренд интерьерного дизайна последних десяти лет, который продолжает сохранят лидерство.
10. Спальня в минималистском стиле
Строго и без излишеств - спальня в минималистском стиле, в которой преобладают серые оттенки.
11. «Чердачный» стиль в спальне
Безупречное соотношение кирпичной кладки и декоративного деревянного паркета.
12. Путешествуя по фабричным кварталам Манхеттена
Лофт в интерьере спальни поможет окунуться в атмосферу 1940-х годов, когда только зарождался «чердачный» стиль.
13. Ванная и душ в интерьере спальни
Объединение ванной комнаты со спальней в одном просторном помещении.
14. Спальня, кабинет и гостиная
Однокомнатная квартира, в которой удачно и эргономично расположились три функциональные зоны.
15. «Грубость и искусство»
Спальная комната, в которых витает особый индустриальный шарм.
16. «Подлинная простота - это не только отсутствие беспорядка...»
Простой интерьер спальни, который способствует максимальной релаксации.
17. Двухэтажная студия в стиле лофт
Современный молодёжный проект двухэтажных апартаментов в стиле лофт.
18. Светлые оттенки в сочетании с архитектурным стилем лофт
Современная интерпретация переоборудованного под жильё старого офисного помещения.
19. Дизайнерский лофт
Кровать из деревянных поддонов и отреставрированный старинный шкаф органично дополняют индустриальный стиль спальной комнаты.
20. Спальня, выполненная в классическом стиле лофт
Кирпичная кладка, строгие светильники и вентиляционная шахта, оставленная на виду - характерные элементы для спальни в стиле лофт.
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