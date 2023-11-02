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20 творческих идей оформления спальной комнаты, которая подчеркнёт индивидуальность хозяев


Творческие идеи оформления спальной комнаты.

Творческие идеи оформления спальной комнаты.

Все чаще современные дизайнеры акцентируют внимание на том, что обустройство интерьера должно быть продиктовано прежде всего стремлением к простоте. И наиболее подходящим в этом отношении стилем считается лофт. Сочетание простого и элегантного - вот основы этого стиля. Мы же собрали 20 творческих идей оформления спальной комнаты, которая подчеркнёт индивидуальность хозяев.

1. «Брутальный» интерьер спальни


Интерьер спальни в стиле лофт, которая похожа на переоборудованное складское помещение.

Интерьер спальни в стиле лофт, которая похожа на переоборудованное складское помещение.

 

2. Городской лофт


Объединение офиса и спальни — удачный и современный вариант увеличения полезной площади.

Объединение офиса и спальни — удачный и современный вариант увеличения полезной площади.

 

3. Розовые оттенки и бетонная кладка


Просторная спальня в стиле лофт, в которой отлично сочетаются стены, потолок и полы.

Просторная спальня в стиле лофт, в которой отлично сочетаются стены, потолок и полы.

 

4. Идеальная мужская зона


Грамотно обустроенное многофункциональное помещение в строгом мужском стиле.

Грамотно обустроенное многофункциональное помещение в строгом мужском стиле.

 

5. Актуальная идея дизайна спальни


Спальная комната на втором этаже, которая поможет создать идеальное место для отдыха, спокойствия и умиротворения.

Спальная комната на втором этаже, которая поможет создать идеальное место для отдыха, спокойствия и умиротворения.

 

6. Спальное место можно устроить на втором ярусе


Шкаф со спальным местом в стиле лофт - подходящее решение для установки в просторной студии с высокими потолками.

Шкаф со спальным местом в стиле лофт - подходящее решение для установки в просторной студии с высокими потолками.

 

7. Промышленная обстановка, для которой характерны строгие формы и линии


Оригинальная идея для тех, кто мечтает об эксклюзивной спальной комнате в стиле лофт.

Оригинальная идея для тех, кто мечтает об эксклюзивной спальной комнате в стиле лофт.

 

8. Противоречивый стиль в спальной комнате


Богемный Нью-Йоркский стиль в интерьере спальни, в которой можно укрыться от городской суеты и проблем.

Богемный Нью-Йоркский стиль в интерьере спальни, в которой можно укрыться от городской суеты и проблем.

 

9. Богатство и нищета в одном помещении


Лофт - модный тренд интерьерного дизайна последних десяти лет, который продолжает сохранят лидерство.

Лофт - модный тренд интерьерного дизайна последних десяти лет, который продолжает сохранят лидерство.

 

10. Спальня в минималистском стиле


Строго и без излишеств - спальня в минималистском стиле, в которой преобладают серые оттенки.

Строго и без излишеств - спальня в минималистском стиле, в которой преобладают серые оттенки.

 

11. «Чердачный» стиль в спальне


Безупречное соотношение кирпичной кладки и декоративного деревянного паркета.

Безупречное соотношение кирпичной кладки и декоративного деревянного паркета.

 

12. Путешествуя по фабричным кварталам Манхеттена


Лофт в интерьере спальни поможет окунуться в атмосферу 1940-х годов, когда только зарождался «чердачный» стиль.

Лофт в интерьере спальни поможет окунуться в атмосферу 1940-х годов, когда только зарождался «чердачный» стиль.

 

13. Ванная и душ в интерьере спальни


Объединение ванной комнаты со спальней в одном просторном помещении.

Объединение ванной комнаты со спальней в одном просторном помещении.

 

14. Спальня, кабинет и гостиная


Однокомнатная квартира, в которой удачно и эргономично расположились три функциональные зоны.

Однокомнатная квартира, в которой удачно и эргономично расположились три функциональные зоны.

 

15. «Грубость и искусство»


Спальная комната, в которых витает особый индустриальный шарм.

Спальная комната, в которых витает особый индустриальный шарм.

 

16. «Подлинная простота - это не только отсутствие беспорядка...»


Простой интерьер спальни, который способствует максимальной релаксации.

Простой интерьер спальни, который способствует максимальной релаксации.

 

17. Двухэтажная студия в стиле лофт


Современный молодёжный проект двухэтажных апартаментов в стиле лофт.

Современный молодёжный проект двухэтажных апартаментов в стиле лофт.

 

18. Светлые оттенки в сочетании с архитектурным стилем лофт


Современная интерпретация переоборудованного под жильё старого офисного помещения.

Современная интерпретация переоборудованного под жильё старого офисного помещения.

 

19. Дизайнерский лофт


Кровать из деревянных поддонов и отреставрированный старинный шкаф органично дополняют индустриальный стиль спальной комнаты.

Кровать из деревянных поддонов и отреставрированный старинный шкаф органично дополняют индустриальный стиль спальной комнаты.

 

20. Спальня, выполненная в классическом стиле лофт


Кирпичная кладка, строгие светильники и вентиляционная шахта, оставленная на виду - характерные элементы для спальни в стиле лофт.

Кирпичная кладка, строгие светильники и вентиляционная шахта, оставленная на виду - характерные элементы для спальни в стиле лофт.

 

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