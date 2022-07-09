10 самых красивых мест Испании

От северных гор до жаркой Севильи и далеких Канарских островов: какие места стоит посетить, чтобы наиболее полно охватить великолепие солнечной Испании.
Шедевры Гауди, Барселона
У каталонской столицы нет нехватки в достоинствах: бурная ночная жизнь, длинные пляжи и простор для шоппинга делают ее одним из самых популярных туристических направлений Европы. Однако главные ее жемчужины — это, несомненно, фантасмагорические здания, возведенные легендарным Антонио Гауди. Самое посещаемое из его творений (и, по совместительству, символ города) – это, конечно, до сих по не достроенный Собор Святого Семейства с его резными башенками и причудливыми колоннами. Другие шедевры архитектора, обязательные к посещению – жилой дом Каса Мила, а также «пряничные» домики парка Гуэля.
Пуэблос Бланкос, Андалусия
Белоснежные деревушки, унизавшие холмистую область в центральной Андалусии еще не так давно переживали период упадка: молодежь массово покидала эти фермерские поселения, направляясь за работой в крупные города. Однако теперь жители деревушек явно решили привлечь к себе побольше туристов и занялись реставрацией зданий и мостовых. Узкие переулки, петляющие между белоснежных домов, старинные церквушки и увитые пестрыми цветами площадки вернули свой средневековый шарм. Самые живописные из деревень – это Гразалема, Вехер де ла Фронтера и Аркос де ла Фронтера.
Альгамбра, Гранада
Альгамбра — архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в восточной части города Гранада в Южной Испании. Внутренние дворики, переходы, фонтаны и водоёмы прекрасно сочетаются друг с другом. Керамические изразцы, резьба по камню и дереву, причудливые растительные орнаменты и арабская вязь образуют пышное декоративное убранство арок, сводов, изящных столбиков, стройных колонн и резных узорчатых окон. Многие считают Альгамбру высшим достижением мавританского искусства в Западной Европе.
Горные красоты, Пикос-де-Эуропа
Испанские пейзажи хороши везде, будь то длинные песчаные пляжи или широкие равнины. Но самые впечатляющие природные виды страны сосредоточились в горах природного парка Пикос-де-Эуропа. Скалистые склоны, изумрудно-зеленые долины и бурлящие реки делают эту область на севере Испании идеальным местом для треккинга, рафтинга и других видов активного отдыха.
Собор Святого Иакова, Сантьяго-де-Компостела
Собор Святого Иакова — католическая святыня Сантьяго Матамороса в галисийском городе Сантьяго-де-Компостела, где почивают его мощи. Крупнейший паломнический центр средневекового католичества, конечный пункт на пути Св. Иакова. Историческая часть города, сложившегося вокруг собора, включена в список объектов Всемирного наследия.
Причудливые фасады собора (все четыре — совершенно разные) и дробный декор башен в стиле чурригереско — результат перестроек храма, предпринятых Габсбургами и Бурбонами в XVI—XVIII веках. Внешние стены и внутренность храма расточительно украшены скульптурой разных времён, но преимущественно средневековой.
Сами мощи святого почивают в серебряной раке в крипте, уцелевшей от храма времён Альфонса Великого. В 1589 году они были спрятаны от английской «анти-Армады», да так тщательно, что потом отыскать их не удалось. Мощи были обнаружены только в январе 1879 года; через пять лет их подлинность подтвердил сам папа Лев XIII.
Достопримечательностью собора является подвешенное с потолка кадило, самое большое в мире — размером в человеческий рост. Оно весит 80 кг и приводится в действие путём раскачивания восемью служителями в багряных одеждах. На наполнение этого кадила (известного как ботафумейро) уходит 40 кг угля и ладана.
Вулкан Тейде, Тенерифе
Тейде — вулкан на острове Тенерифе, самая высокая точка Испании. Остров Тенерифе является третьим по объёму вулканическим островом в мире.
Гора является крупным туристическим объектом, на её склонах — первый национальный парк в Испании. Район кратера, который иногда покрывается снегом, соединён с шоссе канатной дорогой. С верхней точки подъёма можно видеть все Канарские острова.
Пляжи Форментеры, Балеарские острова
Самые популярные пляжи Форментеры: шестикилометровый песчаный полумесяц Плайя-де-Мигьёрн на юге, Плайя-Ильетес и Плайя-Ллеван на севере и Кала-Саона — залив в укромной каменистой бухте с видом на «мистическую» гору Эс-Верда и остров Ибица. Это самые чистые, длинные и пустынные пляжи во всей Испании.
Форментера считается одним из лучших мест для пляжного отдыха на Средиземноморье. Причём в 2010 году она заняла пятую строчку в Топ-10 лучших пляжей Европы по версии популярного сайта TripAdvisor.com. При этом в «пиковые» месяцы отдыха (в июле и августе) на Форментере сложно найти ночлег, а ставить палатки на острове запрещено.
Развитой туристической инфраструктуры — баров, шезлонгов и проката скутеров — здесь нет. Главное достояние этих пляжей — зелено-бирюзовое море, белоснежный песок и чистейший воздух, пропитанный запахом трав и ароматом окрестных сосен.
Город искусств и наук, Валенсия
Город искусств и наук — архитектурный комплекс из пяти сооружений на осушенном дне реки Турия в городе Валенсия (Испания). Дизайн принадлежит валенсианскому архитектору Сантьяго Калатраве, строительство началось в 1996 году. Комплекс является одним из выдающихся образцов современной архитектуры.
«Город» состоит из пяти зданий, обычно называемых по их валенсийским (каталонским) названиям:
El Palau de les Arts Reina Sofía — оперный театр и сцена для других театральных постановок
L’Hemisfèric — кинотеатр IMAX, планетарий, театр лазерных постановок
L’Umbracle — галерея / сад
El Museu de les Ciències Príncipe Felipe — научный музей
L’Oceanogràfic — океанографический парк на открытом воздухе
Комплекс окружен парками, ручьями и бассейнами, эта территория — популярное место отдыха жителей и гостей города, здесь работают бары и кафе.
Площадь Испании, Севилья
Площадь Испании (Plaza de España) — городской ансамбль в неомавританском стиле, появившийся на юге Севильи в преддверии Иберо-американской выставки 1929 года.
Накануне выставки южная часть Севильи была перестроена и озеленена под руководством французского ландшафтного архитектора Жан-Клода Форестье. На протяжении полумили протянулся парк Марии-Луизы с украшенными изразцами фонтанами, павильонами, лавочками и верандами в стиле мудехар, которые перемежались водоёмами и стилизованными клумбами.
У края парка архитектор Анибал Гонсалес спроектировал полукруглую площадь Испании, к которой через протоку были перекинуты фигурные мостики. В центре площади размещается большой фонтан. Окружающие здания имеют ниши, посвящённые тем или иным провинциям Испании, следующим в алфавитном порядке. Декор площади сочетает сказочно преображённые мавританские элементы с популярным в 1920-е годы стилем арт-деко.
Ныне выставочные здания занимают мэрия Севильи и музейные учреждения. Площадь Испании — одно из мест, где проходили съёмки кинофильма «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов».
Старый город, Толедо
Старинный Толедо, расположившийся в самом сердце Испании, до 16 века являлся столицей страны. На протяжении многих веков здесь бок о бок обитали иудеи, христиане и мусульмане, за что Толедо получил прозвание «Города трех культур». Узкие мощеные улочки, исторические здания, архитектурные памятники, величественные храмы и соборы – это место обязательно для тех, кто хочет наиболее полно погрузиться в богатую историю страны.
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