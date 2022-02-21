Циничный эксперимент на тройняшках, который раскрыли только недавно

Братья, встретившие друг друга после 20 лет разлуки.
Когда Роберт только-только приехал в колледж в 1980 году, казалось, все в округе знают его уже много лет. Парни подходили, обнимали его, спрашивали как дела, девушки побегали, целовали в щеку и говорили, что они жутко рады его видеть. Это был первый день Роберта в этом заведении, и он совершенно не понимал, что происходит, пока наконец не встретился со своим соседом по комнате.
Первое, что спросил Роберта сосед по комнате, Майкл Домитц, было: "Тебя усыновили?" Роберт был удивлен, но сказал да. "И твой день рождения 12 июля 1961 года?" Получив снова подтверждение, Майкл сказал: "Послушай, ты в это не поверишь, но у тебя есть брат-близнец."
Так 19-летний Роберт Шафран (Robert Shafran) узнал о существовании Эдди Галланда (Eddy Galland), который всего годом раньше учился в этом же самом колледже и который выглядел совершенно точно так же, как и он сам.
Девид (cлева), Роберт (в центре) и директор расследования дела тройняшек на премьере фильма, посвященного этому эксперименту.
Роберт и Эдди не просто были похожи друг на друга - они были одинаковые, как две капли воды. Одинаковая прическа, одинаковая манера улыбаться, одинаковые движения. У них даже был одинаковый уровень IQ - у обоих он был значительно выше среднего. Оба занимались борьбой и даже в просмотренных фильмах оба помнили одни и те же строчки. "Это было просто что-то нереальное," - вспоминает Роберт.
Парни сдали анализы, которые подтвердили очевидное - они были братьями. Об их удивительной встрече написали в газетах, мальчики дали несколько интервью на телевидении, пока в какой-то момент в доме родителей Роберта не прозвенел звонок телефона: звонил молодой человек, который начал свою речь со слов: "Вы мне не поверите, но..."
Братья вскоре после встречи друг с другом.
В другом колледже Нью-Йорка Девид Келлман (David Kellman), увидев фотографию Роберта и Эдди в газете, с удивлением понял, что оба парня выглядят точно так же, как и он сам.
Как позже выяснилось, все три парня сразу после рождения были отданы еврейской парой на усыновление в местное агенство. Казалось, воссоединение братьев - "хеппи энд" этой истории, однако на самом деле это только начало раскрытия огромного циничного эксперимента, проводившегося на людях.
Парни искренне радовались тому, что в их жизни появились такие похожие на них самих люди. Вместе они открыли ресторанный бизнес, регулярно появлялись на телевидении, даже снялись в одном из фильмов Мадонны.
Жизнь мальчиков тайно снималась на пленку.
Было удивительно, почему агенство по усыновлению решило разделить братьев и отдать их в разные семьи. Сама организация объясняла это тем, что они хотели, чтобы внимание в новых семьях не разделялось сразу на троих детей, а каждому ребенку было бы уделено максимум внимания и любви. Сомнения в правдивости этих слов зародилось у журналистов, когда те обратили внимание на некоторые закономерности.
Так, например, во всех трех семьях, в которые были отданы мальчики, уже были до этого другие приемные дети - у каждого из братьев были сестры, которые были примерно на два года их старше.
При этом Роберт был отдан на усыновление в состоятельную семью - его приемный отец был доктором, а мать - юристом. Эдди попал в семью среднего класса: его отец был учителем. Девид же оказался усыновлен обычной рабочей семьей, которая проживала в достаточно бедном районе Квинс.
Эдди и Роберт были рады найти друг друга.
Далее, в разговоре с родителями всех троих детей выяснилось, что все они раз в год являлись в агенство, где отвечали на множество вопросов, а сами дети проходили многочисленные тесты. По сути, сами того не зная, все три семьи приняли участие в социальном эксперименте, о котором они даже не догадывались.
Девид, Роберт и режиссер документального фильма об эксперименте.
Экспериментом руководил доктор Питер Нойбауэр, психоаналитик, который заведовал центром Развития Ребенка в Манхеттене. Его целью было выяснить, что же в большей мере влияет на личность ребенка - гены или воспитание. В свое время его эксперимент был финансирован Американским национальным Институтом Здоровья при участии агенства по усыновлению.
За приемными детьми, которые стали частью эксперимента, в том числе за Робертом, Эдди и Девидом, постоянно следили, снимали на видео их жизнь, запечатлевали с какими игрушками дети играют, как реагируют, как взаимодействуют с семьей и друзьями. Иногда исследователи даже навещали детей в их собственных домах, хотя так никогда и не раскрыли ни родителям, ни самим "подопытным" о настоящей цели своих визитов.
Братья были очень рады тому, что нашли друг друга.
По сегодняшим меркам такой эксперимент считается по крайней мере неэтичным. Психолог, которая тогда рекоммендовала разлучать братьев и сестер при усыновлении и удочерении подтверждает: "В те дни мы играли в Бога. Но мы делали то, что считали правильным." Известно, что в том эксперименте участвовали не только эти тройняшки, но еще несколько пар близнецов. Однако данные, кем являются эти дети, увы, отсутствуют - агентство наотрез отказалось предоставлять какую-либо информацию.
Несмотря на то, что эксперимент был проведен в нарушение прав человека, специалисты соглашаются, что его результаты могли бы значительно продвинуть науку в плане раскрытия, что же все-таки формирует личность: наследственность или окружение. Однако результаты этого эксперимента так никогда и не были опубликованы. Неизвестно, хранятся ли они где-либо или были уничтожены.
Некоторое время братья были уверены, что обрели в лице друг друга идеальных друзей.
Психологи сетуют на то, что подобные эксперименты очень сильно влияют на эмоциональное состояние участников. Близнецов нельзя разлучать, считают они. И действительно, в случае с Робертом, Эдди и Девидом, история закончилась довольно трагически. 20 лет жизни вдали друг от друга не прошли бесследно. В процессе управления рестораном близнецы выяснили, что не могут договориться про разделение ответственности в бизнесе. Имея много общих черт, им определенно не хватало умения понимать, что несмотря на потрясающую похожесть друг на друга, они все же совершенно разные люди.
Один за другим они бросили ресторанный бизнес и занялись совершенно другими делами. Эдди впал в депрессию и в возрасте 33 лет покончил жизнь самоубийством, оставив после себя жену с маленькой дочерью. Оставшиеся браться стали замечать у себя серьезные проблемы с психикой, возможно, наследственного характера. Однако никаких данных о генетических болезнях в их семье, увы, не осталось.
Девид, Роберт и Эдди.
Роберт называет этот эксперимент "настоящим кошмаром, все равно что это делали нацисты," подразумевая опыты, которые проводились в Аушвице под руководством доктора Менгеле. Сейчас браться 56 лет. Никто так перед ними не извинился. "Они обращаются с нами, как с участниками эксперимент, - говорит Девид. - Но мы не участники. Мы жертвы."
Эксперимент на тройняшках.
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