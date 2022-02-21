Циничный эксперимент на тройняшках, который раскрыли только недавно

Братья, встретившие друг друга после 20 лет разлуки.

Девид (cлева), Роберт (в центре) и директор расследования дела тройняшек на премьере фильма, посвященного этому эксперименту.

Братья вскоре после встречи друг с другом.

Жизнь мальчиков тайно снималась на пленку.

Эдди и Роберт были рады найти друг друга.

Девид, Роберт и режиссер документального фильма об эксперименте.

Братья были очень рады тому, что нашли друг друга.

Некоторое время братья были уверены, что обрели в лице друг друга идеальных друзей.

Девид, Роберт и Эдди.

Эксперимент на тройняшках.