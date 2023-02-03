Странные и необычные достопримечательности Кипра

Находясь на этом замечательном средиземноморском острове, очень не хочется удаляться от морского побережья, отдыхая и нежась на солнышке.
Но если выделить время на то, чтобы поездить по стране, то можно посетить довольно необычные места и достопримечательности! Сегодня мы познакомим вас с десятью самыми удивительными из них!
10. Международный аэропорт Никосия (Nicosia International Airport), Енгоми (Engomi), Никосия
Не так много людей хотело бы посетить этот заброшенный аэропорт, но те, кому нравятся подобные места, обязательно отправляются туда в поисках новых ощущений.
Некогда бывший крупным кипрским авиаузлом, теперь это полуразрушенный, заброшенный аэропорт-призрак. Аэропорт Никосия был построен в 1930-х годах в качестве военного аэродрома, и к 1970-м годам постепенно перерос в довольно современный авиационный объект.
Когда-то Международный аэропорт Никосия был центральным в стране, но после военного переворота он пребывает в заброшенном состоянии в демилитаризованной зоне между двумя странами, медленно накапливая пыль и голубиный помёт.
С момента прекращения своей деятельности в 1974 году аэропорт оказался в зоне, закрытой для гражданских лиц, однако это ничуть не мешает приезжающим сюда сталкерам и фотографам.
9. Древнее сексуальное проклятие Кипра, Агиос Тихонас (Agios Tychon)
Историки не совсем уверены, что происходило здесь за закрытыми дверями, но, говорят, сексуальное проклятие было обнаружено на древней табличке.
В 2008 году, во время раскопок на месте античного города-государства Аматус (Amathus), археологи неожиданно обнаружили проклятие, написанное на греческом языке на свинцовой табличке. Оно было простым и понятным: «Да болит твой пенис, когда занимаешься любовью!»
Надпись датируется VII веком, когда христианство уже хорошо укрепилось на острове. На табличке также изображён человек, который стоит и держит в правой руке что-то похожее на песочные часы.
Пьер Обер (Pierre Aubuert), руководитель Афинской археологической школы (Athens Archaeological School) в Греции, полагает, что это проклятие могло быть связано с практикой колдовства или шаманства, которая сохранилась со времён дохристианской языческой эпохи. Однако истинное объяснение этого проклятия остаётся неизвестным, и, скорее всего, будут проводиться дальнейшие исследования.
8. Святой кошачий монастырь Святого Николая (Holy Monastery of Saint Nicholas of the Cats), Акротири (Akrotiri)
Какой лучший способ борьбы предпочесть монастырю, у которого реальные проблемы со змеями? Для этого острова, например, было доставлено более 1000 кошек, которым предстояло справиться с кишащими гадами. С тех пор змей никто не видел, а монастырь стал настоящим местом паломничества любителей кошек.
Когда нашествие змей чуть не помешало строительству того, что сегодня известно как Святой кошачий монастырь Святого Николая, на остров были доставлены титулованные кошки, чтобы спасти положение.
Строительство изначально началось в 327 году под патронажем святой царицы Елены, матери императора Константина Великого. Как гласит легенда, в то время остров страдал от страшной засухи, из-за чего на нём развелось множество ядовитых змей, вынуждая не только строителей, но и местных жителей покидать остров.
Чтобы избавиться от нашествия, Елена решила завезти на остров 1000 пушистых кошек, которых доставили из Персии и Египта. Вскоре монахи научили кошек реагировать на два колокола: один сигнализировал о времени кормления, а другой — о времени охоты на змей. После жутких схваток и стычек, в ходе которых кошки оставались без глаз и носов, змеи были всё-таки уничтожены с острова, и строительство монастыря было завершено.
Хотя оригинальное здание монастыря в течение последующих веков неоднократно разрушалось и восстанавливалось, кошки так и остались жить на Кипре, став на острове почитаемыми животными.
7. Часовня апостола Петра и Святой великомученицы Елены (Apostle Peter and St. Helen the Martyr Chapel), Пафос (Paphos)
Эта необычно выглядящая греческая православная часовня, похожая на перевёрнутый рояль, находится в городе Пафос, расположенном в юго-западной части острова.
Создателем этой футуристической часовни, полностью расходящейся с восприятием классической архитектуры, является греческий архитектор Михаил Георгиу (Michail Georgiou).
Строительство небольшой, но вместительной православной часовни (площадью 56 м²) длилось полтора года, а первый камень был заложен епископом Пафоса, Георгиосом IV.
6. Белая церковь Айя Фекла (Church of Ayia Thekla), Сатира (Sotira)
Эта небольшая бело-синяя церковь, кажется, вобрала в себя всю красоту Средиземного моря, которое её окружает.
Церковь Айя Фекла (церковь Святой Фёклы) расположена в нескольких километрах к западу от Айя-Напа, рядом с деревней Сотира. Часовня, обращённая главным входом в сторону синего моря, имеет завораживающий вид.
Перед ней можно увидеть ступени, ведущие к пещере или высеченной в скалах гробнице, известной как «катакомбы Айя Фекла» (catacomb of Ayia Thekla).
Считается, что первые христиане превратили пещеру в место поклонения до того, как была построена новая церковь. Археологи полагают, что в этом же районе существовало древнее поселение либо кладбище. Более того, в западной части часовни были обнаружены доказательства существования каменоломни.
Благодаря своему расположению у моря часовня Айя Фекла является популярным местом среди местных жителей, желающих провести здесь свадебную церемонию. Её двери открыты в течение всего дня.
5. Церковь Святого Николая под крышей (Agios Nikolaos Tis Stegis Church), Какопетрия (Kakopetria)
Возведённая в XI веке церковь является ярким примером классической крестово-купольной базилики. В начале XII века к ней был пристроен притвор (пристройка перед входом в храм), а к концу века церковь была покрыта двускатной деревянной крышей.
Такими крышами покрывали многие церкви, расположенные в районе горного массива Троодос, в качестве защиты от непогоды. Но почему-то только в названии этой церкви в народе прижилась эта архитектурная особенность, и с тех пор её стали называть церковью Святого Николая под крышей.
4. Купальни Адониса (Adonis Baths), Пафос
Это, предположительно, является тем местом, где купался Адонис, возлюбленный Афродиты, что делает его ещё более волшебным, чем оно уже выглядит. Согласно преданию, здесь Адонис встретился с Афродитой, и большую часть времени они проводили именно здесь.
Недалеко от водоёма стоит статуя влюблённых высотой 10 метров. Согласно греческой мифологии, у Адониса и Афродиты было много детей. Поэтому считается, что если бесплодные и те, кто желает иметь детей, прикоснутся к статуе Адониса, то в будущем непременно станут многодетными родителями.
3. Национальный парк полуострова Акамас (Akamas Peninsula National Park)
Окружённый чистой бирюзовой водой и являющийся домом для более чем 600 видов растений, этот национальный парк может предложить множество живописных мест.
Расположенный в западной оконечности острова Кипр на территории площадью 230 км², Национальный парк полуострова Акамас сохранился практически в своём первозданном виде, восхищая прозрачной водой заливов, естественными гротами, живописными пляжами и богатым растительным миром. Здесь можно встретить редких птиц, полюбоваться редкими деревьями и цветами, которые не встречаются больше нигде.
2. Роман Бутик отель (Roman Boutique Hotel), Пафос
Во время путешествия по необычным достопримечательностям острова переночевать в отеле в виде замка, каждый номер в котором украшает римская ручная роспись и зеркала — прекрасная идея!
1. Образовательно-информационный центр по защите окружающей среды Акротири (Akrotiri Environmental Centre), Акротири
Солёное озеро, расположенное на территории Образовательно-информационного центра по защите окружающей среды Акротири, считается домом для единственного в мире чёрного фламинго! Если уж это не является убедительным поводом отправиться на Кипр, тогда уж мы не знаем…
По мнению специалистов, своей уникальностью он обязан, скорее всего, генетическому сбою под названием «меланизм», в результате которого организм фламинго вырабатывает излишнее количество пигмента, придающего оперению столь необычный цвет.
Люди верят, что увидеть чёрного фламинго является хорошей приметой: встретить его — к удаче. Ведь никто не знает заранее, прилетит ли он сюда в следующем году.
Сотрудники природоохранного ведомства обращаются с просьбой наблюдать за чёрным фламинго, по возможности, издалека, проявляя максимальную осторожность. Обычно, прилетая на Кипр, фламинго остаются на острове до апреля.
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