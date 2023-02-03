Странные и необычные достопримечательности Кипра

Находясь на этом замечательном средиземноморском острове, очень не хочется удаляться от морского побережья, отдыхая и нежась на солнышке.



Но если выделить время на то, чтобы поездить по стране, то можно посетить довольно необычные места и достопримечательности! Сегодня мы познакомим вас с десятью самыми удивительными из них!



10. Международный аэропорт Никосия (Nicosia International Airport), Енгоми (Engomi), Никосия

9. Древнее сексуальное проклятие Кипра, Агиос Тихонас (Agios Tychon)

8. Святой кошачий монастырь Святого Николая (Holy Monastery of Saint Nicholas of the Cats), Акротири (Akrotiri)

7. Часовня апостола Петра и Святой великомученицы Елены (Apostle Peter and St. Helen the Martyr Chapel), Пафос (Paphos)

6. Белая церковь Айя Фекла (Church of Ayia Thekla), Сатира (Sotira)

5. Церковь Святого Николая под крышей (Agios Nikolaos Tis Stegis Church), Какопетрия (Kakopetria)

4. Купальни Адониса (Adonis Baths), Пафос

3. Национальный парк полуострова Акамас (Akamas Peninsula National Park)

2. Роман Бутик отель (Roman Boutique Hotel), Пафос

1. Образовательно-информационный центр по защите окружающей среды Акротири (Akrotiri Environmental Centre), Акротири