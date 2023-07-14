10 забытых древних храмов, которые существуют до сих пор

Ват Тхам Суа - храм Тигриной Пещеры.
Храмы для поклонения различным религиозным культам люди строили с незапамятных времён. Многие из них были уничтожены, многие дошли до нашего времени из глубины веков. А есть и такие древние храмы, которые неплохо сохранились, но люди о них давно забыли. Но именно эти храмы стремятся увидеть по-настоящему любознательные туристы.
1. Ват Пхра си санпхет
Ват Пхра си санпхет - храм в Тайланде.
Ват Пхра си санпхет был построен примерно в 15 веке. В отличие от других храмов в Таиланде, монахам запрещали жить в нем. Вместо этого, храм использовался исключительно для хранения королевских регалий и проведения королевских церемоний. В 1491 году король Раматхибоди II добавил две чеди к храму, чтобы в них хранились остатки членов его семьи. Чеди являются жизненно важной частью всех храмов Таиланда. Их строили после кремации тел умерших любимых людей, после чего прах этих людей хранили в чеди.
Семь лет спустя Раматхибоди II добавил храму церемониальный зал, где была размещена статуя Будды Пхра, покрытая примерно 200 килограммами золота. К сожалению, золотое покрытие статуи было содрано в 1767 году во время вторжения бирманской армией.
2. Храм Дваракадиши
Храм Дваракадиши.
Дварака — столица древнеиндийского царства Анарта, также является столицей царства Господа Кришны. В этом городе находится храм Дваракадиши, который считается одним из самых священных мест в мире для индусов. Главным идолом-статуей в храме является образ Кришны, выполненный в виде четырехрукого бога Вишну (Кришна является воплощением Вишну). Также в храме есть идолы Баларамы (брата Кришны), Прадьюмны и Анируддхи (сына и внука Кришны).
Храм представляет собой величественное пятиэтажное здание с 72 колоннами и 78-метровым шпилем. На верхушке 2500-летнего храма находится 25-метровый флаг с изображением Солнца и Луны.
3. Ват Тхам Суа
Ват Тхам Суа - храм Тигриной Пещеры.
Ват Тхам Суа, который находится в Таиланде, получил название "Храм Тигриной Пещеры" после того, как в известняке пещеры, в которой он был построен, были найдены отпечатки лап тигра. Храм считается святым местом для буддистов в тайском городе Краби. В Ват Тхам Суа в настоящее время живут около 250 монахов и монахинь. Храм ежегодно посещает множество туристов, которые приезжают не только ради самого храма, но и чтобы полюбоваться захватывающей природной красотой окружающего леса.
Храм Тигриной Пещеры окружен несколькими камерами, которые были построены в пещерах и на скалах вокруг главного здания и которые служат жилыми помещениями для монахов. Сам храм буквально переполнен черепами, скелетами и фресками на стенах пещер.
4. Ват Тилок Арам
Исчезающий храм Ват Тилок Арам.
Храму Ват Тилок Арам более 500 лет и, хотя с ним связано множество интересных исторических фактов, в основном людей привлекает его недавняя история. Храм, построенный королем Тилоканаратом из династии Менграи, был намеренно затоплен более 68 лет назад во время строительства озера Пхаяо. В итоге храму был нанесен колоссальный ущерб и все, что от него сохранилось, это четыре колонны, несколько обломков и огромная бетонная стена.
5. Пирамида Волшебника
Пирамида Волшебника
Ушмаль, что означает "построенный трижды", - разрушенный город майя на полуострове Юкатан, Мексика. Он был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Одной из главных достопримечательностей Ушмаля является "Пирамида Волшебника", которая также называется "Домом гнома", поскольку люди считают, что она была построена карликом, вылупившимся из яйца. Согласно легенде, карлик вырос во взрослого человека всего за один день и построил пирамиду за ночь. В действительности, 35-метровая пирамида была построена в шестом веке и включает в себя несколько храмов, которые были построены еще до пирамиды.
6. Храм Надписей
Храм Надписей
Храм Надписей - еще один храм, построенный майя на вершине пирамиды, возведенной между 672 и 682 годами нашей эры. 20-метровый храм поддерживают четыре столпа, украшенные изображениями нескольких взрослых, несущих ребенка-мутанта, у которого видна змееобразная нога с шестью пальцами. Название храма происходит от трех скрижалей, хранящихся внутри, исписанных символами майя и датируемых 692 годом н.э.
На одной написаны имена ранних королей майя до короля Пакаля, а на другой содержится информация о жизни самого Пакаля. Также на табличка содержится информация о будущем - до 4772 года, если быть точным. Город Паленке, где находится Храм Надписей, был полностью забыт и потерян до 1773 года.
7. Храм Ашамаи
Согласно легенде, Аша живет на самом верху этой горы. Считается, что вечный огонь в храме горит уже в течение 4000 лет. Внутри храма находится камень Панджшер Ка Йоги, которому, как полагают, сотни лет. Он был назван в честь индуистского аскета, который медитировал в долине Панджшер. После преследований со стороны местного населения, он был вынужден превратить себя в камень.
8. Храмы Великой площади
Храмы Великой площади.
Великая площадь - самая важная постройка в Тикале, Гватемала. На ней расположены два древних храма майя: - "Храм Великого Ягуара" и "Храм Маски". Храм Великого Ягуара был построен Ах Какао, который также был известен как Хасав-Чан-Ка`вииль. Ах Какао вернул былое могущество Тикалю после 150-летнего застойного периода. В отличие от многих других зданий в Тикале, храмы Великой площади были построены в течение очень короткого времени. Древние майя считали, что Храм Великого Ягуара является вратами в преисподнюю.
9. Пещерный храм Вараха
Пещерный храм Вараха
Пещерный храм Вараха в Махабалипураме, Индия был построен прямо в склоне горы в седьмом веке. В храме, посвященном Вишну, находятся некоторые из самых сложных индусских скальных скульптур в мире - детализированные двумерные скульптуры Лакшми, Дурге и Варахи. Колонны храма высечены так, чтобы быть похожими на львов, а на нескольких стенах изображен Вараха, выносящий Бхуви – богиню матери Земли из океана.
10. Храм Дендур
Храм Дендур.
Храм Дендур - египетский храм, который в настоящее время расположен в Нью-Йорке в . Он был построен в Египте в 15 г. до н.э. во время правления римского императора Октавиана Августа. Дендур был передан в США в 1965 году в разобранном виде и в настоящее время выставлен в музее Метрополитен. Он был построен в честь богини Исиды и двух других богов - Гарпократа и Осириса. Храм был демонтирован, чтобы предотвратить его разрушение во время повышения уровня воды в озере Насер, после чего египетские власти в знак благодарности за помощь в спасении храма, передали его США.
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