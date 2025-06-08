Присесть на дорожку и обойти люк: 7 диких суеверий, которым следовали в СССР

Советский Союз — государство, построенное на науке и логике. Но оказывается, отчасти это не так, ведь в стране было достаточно много суеверий. Эти убеждения, передаваемые в течение поколений, продолжают сохраняться в сознании многих людей и сегодня. Давайте рассмотрим некоторые из этих устойчивых суеверий.
1. Счастливый билетик в СССР
Счастливый билет нужно было съесть
Во времена Советского Союза скромный билет на автобус или поезда имел большее значение, чем просто добраться до определенного пункта. Считалось, что билет со специальным номером последовательности содержал ключ к удаче. Если сумма первых трех цифр соответствовала сумме последних трех, то можно было радоваться. А что же делать дальше? Все просто: ешьте билет! Да, нужно было съесть бумажный талисман. Хотя эта практика может показаться странной для некоторых, но она действительно существовала в советский период.
2. Не ходи под L-образным столбом
Обратите внимание на тропинку на втором фото
Вездесущих L-образных линий электропередач часто боялись советские граждане и называли их «проклятые ворота». Считалось, что прохождение через них сулит неудачу, болезнь и другие несчастья. Это суеверие сохранялось до сих пор. Многие избегают такого маршрута даже сейчас.
3. Наступили на ногу — наступи в ответ
Наступили на ногу — наступи тоже
В сфере межличностных отношений существовало простое, но достаточно эффективное суеверие. Если ты случайно наступил на друга или любимого человека, то это считалось потенциальным предвестником конфликта.
4. Постучать по дереву, чтобы не сглазить
Это помогало от сглаза
Это суеверие точно известно большинству русских. Оно лишь подчеркивает страх перед неудачей. Говоря о чем -то положительном или просто хорошем нужно было три раза постучать по дереву. Тогда можно было не бояться того, что удача обойдет вас стороной. Если вдруг рядом отсутствовала древесина, то стоило трижды плюнуть через левое плечо. Это служило некой альтернативой.
5. Почему в СССР не наступали на люки
Существовала опасность провалиться вниз вместе с люком
С детства многих учили не ходить по уличным люкам. Хотя некоторые считают их безобидными фрагментами инфраструктуры, это далеко не так. На самом деле, эта вера проистекает из того, что реально можно было провалиться вниз. Именно поэтому и сложилось такое суеверие.
6. Присесть на дорожку — примета, которая есть только у русских
Посидеть на дорожку — это святое
Прежде чем отправиться в долгое путешествие, обязательно нужно было «посидеть на дорожку». Благодаря этому поездка могла пройти более удачно. Ведь во время этого можно было вспомнить о том, все ли взял с собой человек в дорогу или нет. Так что можно уверенно сказать, что это суеверие прочно связано с практической целью.
7. В СССР не здоровались через порог
Через порог нельзя здороваться
Одно из самых устойчивых суеверий связано с порогом. Оказывается, что раньше считалось табу, чтобы приветствовать кого -то или что -то вручить через порог. Гостям было рекомендовано войти внутрь помещения. В противном случае можно было выйти за пределы жилища. Это убеждение погружено в идею защиты дома от негативных влияний. Если что-то передать или взять через порог, то владельца ждёт неудача.
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