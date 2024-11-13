Худшие из бесполезных: Последние в рейтинге пистолеты и револьверы

Над совершенствованием пистолетов изобретатели и конструкторы трудятся не покладая рук, и многие из них имеют действительно выдающиеся возможности, высокую надёжность и точность. Правда, не все. Среди шедевров от мастеров-оружейников иногда встречаются и настоящие провалы, прославившиеся как худшие пистолеты за всю историю.
1. Револьвер LeMat с картечью
Револьвер LeMat./ Фото: dzen.ru
Автором этого интересного оружия был некий Жан Александр ЛеМат, изобретатель из Франции. Это один из самых интересных пистолетов, созданных за всю богатую оружейную историю. Изобретатель хотел повысить эффективность стрелкового оружия, ведь на тот момент существовавшие револьверы не могли похвастаться слишком уж большим останавливающим действием. Их конструкция, да и сами боеприпасы, были весьма далеки от совершенства. Для реализации своей мечты он пошёл обходным путём: в то время как револьверы Ремингтона и Кольта имели калибр 0.44, он уменьшил калибр собственного револьвера до 0.42, зато увеличил количество патронов в барабане с шести до девяти. Благодаря этому можно было без перезарядки сделать гораздо больше выстрелов. Самой же главной особенностью револьвера LeMat был дробовик. Барабан увеличенного диаметра вращался вокруг дополнительного ствола, который и был его осью. 20-миллиметровый ствол снаряжался горстью картечи, а для выстрела из него стрелок должен был совершить лишь простую манипуляцию с курком.
Револьвер LeMat./ Фото: historypistols.ru
Револьвер LeMat активно использовался во время Гражданской войны в Соединённых Штатах, и его очень ценили, несмотря на огромный недостаток – чрезвычайно низкую надёжность. Из-за слабого рычага барабана револьвер можно было легко сломать во время его перезарядки, шомпол для центрального ствола приходилось носить отдельно, и его часто теряли, а барабан клинило из-за поломок механизма блокировки.
2. Nambu Type 94
Японский пистолет Nambu Type 94./ Фото: pikabu.ru
По мнению многочисленных экспертов со всего мира, этот образец оружейного творчества является едва ли не худшим пистолетом за всю историю. Самое же интересное, что он разрабатывался в качестве замены своему предшественнику Nambu Type 14, созданному в 1925 году. Тот состоял на вооружении армии Японии и считался очень неудобным. Он был громоздким и слишком уж тяжёлым в использовании. Поэтому японские инженеры и взялись сделать новый, более совершенный.
Японский пистолет Nambu Type 94./ Фото: e-news.su
Получилось у них, правда, не очень хорошо. Его выпустили в 1934, а общее количество составило 72 тысячи штук, и, что самое парадоксальное, даже приняли на вооружение. Он имел тот же самый калибр – 8 миллиметров, но был значительно короче, 180 против 230 миллиметров. Вот только его вес оказался почти таким же – 783 грамма, а в магазин помещалось только шесть патронов. Снаряжался он слабыми патронами 8х22 миллиметра, имевшими очень маленькую останавливающую силу. Стрелять из него было очень сложно из-за криво расположенных целика и мушки, да и сам по себе пистолет оказался опасен. Механизм нельзя было снять со взвода с патроном в патроннике, а при попытке положить его в кобуру или же просто на левую сторону сразу же происходил выстрел. С его обслуживанием и разборкой тоже были проблемы: не зная тонкостей, пистолет легко было сломать и не заметить как.
3. Gyrojet
Реактивный пистолет Gyrojet./ Фото: yaplakal.com
Большинство пистолетов, которые были признаны лучшими в своей области, создали при помощи продвинутых технологий и инноваций. Правда, не все инновации приходятся ко двору, и в целом ряде случаев результат получается не очень хорошим. Так, компания MB Associates в 1960-х годах задумала создать принципиально новый пистолет, который смог бы превзойти всех своих конкурентов в эффективности стрельбы и в точности. К тому же предполагалось, что звук выстрела у него будет куда тише, чем у всех известных моделей. В основу его конструкции положили действительно фантастический метод. Фактически он стрелял миниатюрными ракетами размером 13х50 миллиметров, которые приводились в движение твердотопливным двигателем.
Реактивный пистолет Gyrojet./ Фото: yaplakal.com
Идея была интересной, но реализация подкачала. На тот момент уровень технологического развития не позволял создавать настолько миниатюрные экзотические боеприпасы, да и сейчас такая задача представляется очень сложной. Результат был вполне предсказуем. Сам пистолет получился очень массивным, и им сложно было пользоваться. К тому же необкатанные технологии не позволили сделать оружие достаточно надёжным. О точности вообще лучше не упоминать: на миниатюрных ракетах не было стабилизаторов, поэтому они быстро отклонялись от курса и ложились далеко от цели. Gyrojet собирались принять на вооружение военные, но быстро отказались от этой идеи.
4. Deer Gun
Deer Gun./ Фото: morphyauctions.com
Название у этого пистолета, «Олений пистолет», такое же странное, как и его внешний вид, а откуда взялась подобная конструкция, остаётся загадкой. По всей видимости, создававшие его инженеры ЦРУ хотели получить что-нибудь совсем дешёвое, что не жалко будет выкинуть в случае неудачи. Впрочем, как раз так и получилось. Миниатюрный пистолет Deer Gun планировали использовать во время революции во Вьетнаме, чтобы перехватить инициативу и получить большое преимущество. Вот только тщательно составленные планы оказались неосуществимыми.
Deer Gun./ Фото: morphyauctions.com
«Олений пистолет» фактически представлял собой полую алюминиевую рукоятку и присоединённый к ней стальной ствол с простейшим спусковым механизмом. Пистолет был однозарядный, а в рукоятку вмещалось три патрона 9х19 миллиметров. Deer Gun стоил действительно дёшево – всего около 4 долларов. Для перезарядки требовалось снять ствол, выбить из него шомполом стреляную гильзу, вставить новый патрон и ввинтить его обратно. На всё это требовалось очень много времени, что делало пистолет совершенно бесполезным. Конечно, в ЦРУ об этом знали и сделали тестовую партию из 1000 штук «на пробу». Их отправили во Вьетнам, но по назначению так и не использовали, а куда они потом делись, остаётся загадкой до сих пор.
5. Colt 2000
Colt 2000./ Фото: tumblr.com
Нельзя сказать, что этот пистолет с самого начала был полностью неудачным. Над его разработкой трудились конструкторы Стоунер и Найт, работавшие в компании Knight's Armament. На тот момент они успели заработать солидную репутацию и умели создавать отличное оружие. На самом деле, этот пистолет был их очередным шедевром, впоследствии он заслуженно получил свою долю похвал от критиков и вполне мог считаться хорошим примером для остальных оружейников. Проблемы начались, когда они продали свою разработку со всеми правами на неё американской оружейной компании Colt’s Manufacturing Company.
Colt 2000./ Фото: tumblr.com
«Кольт» имел большие планы относительно этого пистолета и собирался превратить его в основного конкурента «Глока». Возможно, это бы и случилось, но американские конструкторы решили улучшить оружие. После ряда изменений Colt 2000 калибра 9х19 миллиметров стал длиннее, нажимное усилие увеличилось в два раза, а рамку заменили на пластиковую. Именно в этом варианте и была выпущена большая часть 20-тысячного тиража. Кучность была ужасной, отдача сильной, надёжность была ещё хуже, а технических проблем было множество.
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