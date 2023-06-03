Из чего делают самые изысканные ароматы: Звериная парфюмерия

С древних времён люди освоили величайшее искусство создания духов.

Несмотря на всё развитие промышленности, более всего ценятся именно натуральные вещества.

Мускус

Мускус.

Цибет

Циветты и цибетин.

Мускус ондатры

Мускусная ондатра.

Бобровая струя

Бобёр и бобровая струя.

Амбра

Амбра.