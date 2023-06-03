Из чего делают самые изысканные ароматы: Звериная парфюмерия

Запахи имеют огромное влияние на наше сознание. Вдыхая приятный аромат, будь то запах чистой одежды или домашней выпечки, мы неосознанно сохраняем его в памяти. Они будоражат воспоминания и заставляют испытать незнакомые доселе чувства. Духи создают тот уникальный чарующий шлейф, который волнует, интригует и завораживает окружающих. Любопытно, что для создания духов издавна парфюмеры применяли различные пахучие вещества животного происхождения. Запахи, которые в природе пахнут мягко говоря не очень приятно, необходимы для изготовления самых тонких и дорогих ароматов.
Парфюмерия — это настоящее искусство. Своё начало оно берёт ещё в Древнем мире. Впервые искусство создания духов начали использовать в Месопотамии и Египте. Позже оно распространилось повсеместно.
С древних времён люди освоили величайшее искусство создания духов.
Для изготовления ароматов использовали вещества, добытые из организмов животных. Практически все они имеют ужасный натуральный запах. Опытные парфюмеры разбавляли их, подвергали различным химическим преобразованиям. После всех этих процедур эти вещества превращались в абсолютно незаменимые материалы. Они незаменимы в производстве духов и их иногда невероятно сложно добыть. Чем сложнее это было сделать, тем больше они ценились. Соответственно, усерднее шла охота за животными, которые служили источником драгоценного сырья. Сегодня многие из них можно создать синтетическим путём. Только всё равно несравнимо дороже ценится именно натуральный продукт.
Несмотря на всё развитие промышленности, более всего ценятся именно натуральные вещества.
Мускус
Мускус ценился парфюмерами всегда. Ещё в древние времена открыли его удивительные свойства. Несмотря на то, что это невероятное пахучее вещество, обладает очень резким пряным запахом, оно способно облагородить абсолютно любой аромат. Благодаря своему умению связать все ноты аромата в единую композицию. В отличие от спиртовой основы, мускус не позволяет летучим веществам быстро испаряться, поэтому аромат духов держится долго и раскрывается постепенно. Это одно из наиболее ценных составных частей духов. Добывают его из желез мускусного оленя — кабарги. Чаще всего это животное встречается в Гималаях. Душистое вещество служит самцу кабарги для привлечения самок.
Мускус.
Приятным запах мускуса нельзя назвать даже с натяжкой. Его сложно вынести. Когда охотники извлекали мускусные железы у загнанного ими оленя, они зажимали себе рот и нос. Сила этого запаха такова, что могло случиться смертельное кровоизлияние. Конечно, охотников это не останавливало, ведь мускус невероятно дорогое вещество. Ради этого каждый год олени истреблялись тысячами. Ради 30 грамм действующего вещества нужно было добыть три килограмма мускуса, а это сотня убитых оленей.
Конечно, люди всегда пытались синтезировать это драгоценное вещество. Когда это наконец удалось учёным — это стало сенсацией. Сейчас его активно применяют в парфюмерии. Но настоящий эксперт всегда сможет отличить по запаху естественный мускус от искусственного. Несмотря на столь большое количество заменителей, доступных сегодня, естественный мускус продолжает невероятно высоко цениться у парфюмеров. Так как наука и современные технологии не стоят на месте, человечество научилась не только синтезировать это ценное вещество, но и добывать его, не убивая животное. Их обычно отлавливают, усыпляют и безболезненно отбирают секрет их желез. После этого животное выпускают на волю. Любители парфюмерии могут быть уверены — при создании вашего любимого аромата ни одно животное не пострадало!
Цибет
Циветты и цибетин.
Цибет, или цибетин — это особое вещество, которое выделяет железа некоторых видов циветт. Это относительно небольшие животные из семейства виверровых, похожие по своему облику на кошек или куниц. Обитают они в Северо-восточной Африке, Индии и Иране.
Цибетин — это густая светло-жёлтая жидкость. Запах его не просто неприятен, он отвратителен. На воздухе это вещество становится ещё гуще и меняет цвет, становится более тёмным. Своим характерным запахом цибет в значительной степени обязан содержащемуся в нём веществу цибетону. Оно имеет ярко выраженный запах мускуса. Парфюмеры добавляют его к некоторым весьма дорогим сортам духов. Это доводит ароматную композицию до совершенства. Для добычи цибета животных отлавливают и держат в неволе. Каждую неделю содержимое их желез извлекают. За один раз самец может дать около десяти грамм ценного вещества. Натуральный цибет необычайно дорогое удовольствие. Чаще в парфюмерии используют его различные синтетические заменители.
Мускус ондатры
Мускусная ондатра.
В парфюмерии весьма распространено применение вещества, которое выделяет мускусная крыса, или ондатра. Его тоже выделяют только самцы этих животных. Мускус содержат их железы. Добывают его обычно у мёртвых животных. По своему составу это пахучее вещество близко к цибетону. Отличается оно только своим мизерным количеством. Применяют мускус ондатры при изготовлении самых тонких духов. Он придаёт им особую стойкость.
Бобровая струя
Бобёр и бобровая струя.
Бобровую струю добывают из парных желез внутренней секреции, которые есть у бобров обоих полов. Некоторые ценители утверждают, что наибольшая концентрация полезных компонентов в органах этих зверьков наблюдается в период их спаривания.
Добыча бобровой струи сопряжена с немалыми трудностями. Для этого сначала нужно найти и изучить место, где обитают эти животные. Потом, для того, чтобы добыть это вещество мало знать где в теле животного находится бобровая струя. Нужно соблюсти необходимую технологию. Специалисты говорят, что если животное мучилось перед смертью или его тушку долго хранили, то качество сырья будет очень низким. Самое ценное вещество можно получить лишь тогда, когда зверёк погиб моментально, не успев понять, что происходит. Содержимое желез нужно очистить тоже сразу, иначе продукт приобретёт характерный запах гнили.
Больше всего эксперты ценят сибирских бобров. Запах их струи ближе всего к аромату кожи. Поэтому это вещество стоит дороже канадских и прибалтийских аналогов. Бобровая струя придает духам особо пряный, «восточный» аромат.
Амбра
Амбра.
Мифов про амбру человечество придумало даже больше, чем про мускус. Это вещество служит очень мощным фиксатором запаха. Оно тоже, как нетрудно догадаться, имеет животное происхождение. Эту воскообразную массу добывают из брюшной полости кашалотов. Запах этого вещества тоже не особо приятный. Он напоминает смесь запахов сушёных водорослей, моря, дерева, свежевспаханной земли, тонкого табака и лёгкого мускуса.
Амбра — это невероятно редкое и чрезвычайно дорогое сырьё. Сегодня встретить её в составе духов практически нереально. Аромат каждого кусочка абсолютно индивидуален. Из-за этого этот компонент не подходит для массового производства. «Ароматные камни» являются весьма востребованными в арабских странах и у независимых парфюмеров, работающих только с натуральным сырьём.
Существует масса синтетических заменителей амбры. Все они обладают постоянством химического состава и чрезвычайной интенсивностью запаха. Этого нет у натуральной амбры, ведь она - невероятно капризное вещество. Тонкие духи не могут обойтись без амбры.
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