Национальные особенности французов

Если верить туристическим путеводителям, то французы только и делают, что одеваются в красные береты с тельняшками и едят багеты с круассанами, запивая охлажденным бордо. А на самом деле — какие они?
Вместо приветствия они сразу спрашивают: «Как дела?»
Стандартный диалог французов начинается с обмена репликами: «Ça va? — Ça va!» В переводе: «Как дела? — Все хорошо!» Это ни к чему не обязывающие фразы, заменяющие обычное приветствие. К ним никто не относится серьезно, поэтому не стоит ждать, что в ответ на такой вопрос собеседник по-настоящему расскажет о своей жизни. Это просто прелюдия к разговору.
У них в тренде двойной поцелуй
Говоря о приветствии, вспомним еще одну традицию французов: при встрече знакомые тут же расцеловываются. Поцелуем в щеку здороваются друг с другом и мужчины, и женщины — это называется «faire la bise». Количество поцелуев зависит от региона. Наиболее распространен двойной поцелуй, но кое-где вас могут чмокнуть в щеку три или даже четыре раза.
Они пьют воду из-под крана
Просто потому, что могут себе это позволить: во Франции хорошая система очистки воды. Качество очистки различается в зависимости от региона, но в целом власти следят за этим, и компании, предлагающие наиболее эффективные очистные методы, получают налоговые льготы. Сами французы платят за такое удовольствие немало: на коммунальные услуги у них уходит порядка €220 в месяц. Зато не нужно тратиться на бутилированную воду. Поэтому и во французских кафе можно бесплатно попить: вам обязательно принесут графин чистой водопроводной воды.
Они бегают во время обеда
В большинстве французских офисов, банков и госучреждений обеденный перерыв длится два часа, чтобы сотрудники успели как следует подкрепиться. Среди французов распространена традиция долгих семейных обедов, и они стараются не пренебрегать ею даже в будни, отправляясь домой в середине дня. А приверженцы здорового образа жизни пользуются долгим обеденным перерывом, чтобы выйти на пробежку.
Конечно, с наступлением цифровой эпохи жизнь и темп работы ускорились и во Франции: теперь некоторые наскоро обедают перед компьютером. Но пока что они в меньшинстве.
Они массово уходят в отпуск
Отпуска у французов — на зависть многим. Они длятся 25 рабочих дней, то есть пять полноценных недель. А те сотрудники, чья рабочая неделя составляет 39 часов вместо обычных 35 (тут тоже есть чему позавидовать), получают дополнительные дни для отдыха. При этом уезжают в отпуск французы практически всей страной — как правило, в августе. Во французские города в это время приходит настоящая жара, и все стараются сбежать к морю или куда-нибудь, где прохладнее. (Между прочим, очень похоже на Италию, о которой мы уже писали.) Так что, если приедете во Францию в августе, во многих магазинах и частных компаниях вы встретите закрытые двери. Крупных торговых сетей это не касается.
Стоит добавить, что в 2016 году французское министерство труда разработало трудовую реформу, которая поставила под угрозу столь привлекательные условия отпусков и продолжительность рабочего дня. В акциях протеста против реформы приняли участие миллионы французов, привыкших к удобному графику.
Они приходят в гости со своей бутылкой вина
Если собираетесь в гости к знакомым французам, берите с собой бутылку вина — не прогадаете. Хозяева вечеринки могут предупредить гостей о том, что будет подано на стол. Так приглашенные смогут правильно подобрать вино к еде (да, французы правда знают, к какому блюду подходит тот или иной напиток, и их не переубедить). Еще можно подарить хозяевам цветы, но лучше не выбирайте желтые: во Франции они символизируют неверность.
Они умеют носить вещи
Врожденное чувство стиля французов — не миф. Нельзя сказать, чтобы они носили именно ультрамодную одежду. Но кажется, что они могут составить стильный наряд из самых базовых вещей, которые в любом другом сочетании смотрелись бы просто скучно. В них нет британского дендизма, нет и испанской яркости. Тут что-то другое. Шарм в небрежности. Французские мужчины часто носят шарфы и шляпы — казалось бы, чего тут особенного? Но по ним сразу видно: французы. То же и с женщинами. Если спросить француженку, как разнообразить наряд, она вам ответит: добавьте духи, немного красной помады и улыбку. (Это подтверждает и русско-французская ведущая «Моей Планеты» Сесиль Плеже, говоря, что «во Франции люди не должны знать, как ты такая прекрасная вышла из дома. В Москве очевидно, как ты уложила кудри, как накрасилась… А француженки делают так, что никто не видит их старания». Полная версия интервью — тут.).
Они не помещаются в бары
И не потому, что не пролезают в двери. Просто во французских барах, как правило, совсем мало места. Барная стойка, пара-тройка столиков — а веселья-то хочется всем. Те, кто не поместился, с бокалами вина отправляются на улицу. Поэтому пятничными вечерами у дверей французских баров собираются целые толпы. Люди весело болтают, пьют вино и коктейли, поют. Как ни странно, уличная прохлада может сделать беседу очень теплой.
Для них сыр — это не закуска
К сыру французы относятся с невероятным трепетом. Какой французский холодильник ни откроешь, сыр там будет обязательно, причем никогда не угадаешь, каким он будет на вкус: французские сыроделы производят около 400 сортов сыра, и на каждый находится свой любитель. Сыр — это не закуска, ну как можно допускать такое кощунство? Сыр (вернее, сыры) — это отдельное блюдо, подавать которое надо перед десертами, желательно с фруктами и орехами.
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