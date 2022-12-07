Национальные особенности французов

Если верить туристическим путеводителям, то французы только и делают, что одеваются в красные береты с тельняшками и едят багеты с круассанами, запивая охлажденным бордо. А на самом деле — какие они?









Вместо приветствия они сразу спрашивают: «Как дела?»

У них в тренде двойной поцелуй

Они пьют воду из-под крана

Они бегают во время обеда

Они массово уходят в отпуск

Они приходят в гости со своей бутылкой вина

Они умеют носить вещи

Они не помещаются в бары

Для них сыр — это не закуска