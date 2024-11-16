7 вредных советов о выживании в лесу, которые могут дорого обойтись начинающему путешественнику

1. Чистая вода из родников и горных ручьев

Вода из родника не обязательно чистая. /Фото: fiesta.ru.

2. Снег вместо воды

Кушать снег - скверная идея. /Фото: znamenka.info.

3. Извлекать острый предмет из раны

Самостоятельно удалять что-либо из раны - не всегда хорошая идея. /Фото: penzavzglyad.ru.

4. Моча человека как средство выживания

Продукты жизнедеятельности опасны. /Фото: suzuki-club.ru.

5. Использование подорожника

В сыром виде совсем не помощник. /Фото: vspashka-pokos.ru.

6. Сырая пища

Сырым не стоит есть даже мясо из магазина. /Фото: olx.kz.

7. Кокосовый сок вместо воды

Это только в кино все так просто. /Фото: admedicine.ru.