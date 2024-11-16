7 вредных советов о выживании в лесу, которые могут дорого обойтись начинающему путешественнику

Разнообразные путешествия, в том числе в дикую местность, за прошедшие десятилетия стали одной из наиболее востребованных форм досуга. Однако, пока одни предпочитают отправиться куда-нибудь на солнечный курорт, другие спешат удалиться в дикую местность. Стоит ли удивляться тому, что в эпоху расцвета «дикого» туризма огромную популярность приобрело и так называемое «выживание»?
1. Чистая вода из родников и горных ручьев
Вода из родника не обязательно чистая. /Фото: fiesta.ru.
Существует плотно укоренившийся стереотип о том, что вода из родников или высокогорных ручьев не просто чиста, но и гарантированно пригодна для питья. Хотя подобные случаи тоже бывают, чаще всего это не так, и «сырая» вода потенциально опасна для современного человека. Только предварительная обработка, а именно кипячение, может сделать воду относительно безопасной для человека убив хотя бы часть потенциально опасных микроорганизмов. При этом в некоторых «экзотических» местностях нашей планеты обезопасить воду не поможет даже термическая обработка.
2. Снег вместо воды
Кушать снег - скверная идея. /Фото: znamenka.info.
Употребление «сырого» снега в качестве источника воды – также сомнительная затея. Во-первых, нет никакой гарантии того, что в снегу не окажется каких-нибудь опасных микроорганизмов. Во-вторых, употребление снега в попытке утолить жажду опасно неожиданным и плохо контролируемым охлаждением тела, что в свою очередь ведет к переохлаждению и заболеванию. Использовать снег в качестве воды можно исключительно в топленом виде. При этом такая вода все равно должна быть подвергнута термической обработке – кипячению.
3. Извлекать острый предмет из раны
Самостоятельно удалять что-либо из раны - не всегда хорошая идея. /Фото: penzavzglyad.ru.
Делать это рекомендуется только в самом крайнем случае, когда другие варианты попросту отсутствуют и помочь человеку придется самостоятельно. Во всех остальных случаях следует зафиксировать острый предмет в ране (например, при помощи повязки) и как можно быстрее обратиться за квалифицированной медицинской помощью врачей. Все потому, что застрявшие в ране предметы чаще всего превращаются в своеобразную пробку, удаление которой без правильной медицинской помощи спровоцирует интенсивное кровотечение и смерть.
4. Моча человека как средство выживания
Продукты жизнедеятельности опасны. /Фото: suzuki-club.ru.
Существуют достаточно странные рекомендации о том, что человеческую мочу в самом крайнем случае можно использовать вместо воды. Это не так, пить продукт жизнедеятельности человека откровенно опасно по нескольким причинам. Первая (но не главная) и наиболее очевидна – риск инфекционного заболевания. Вторая куда более важная причина связана с тем, что по своему составу моча напоминает морскую воду. Высокое содержание хлоридов и натрия провоцирует обезвоживание организма, а также резко повышает нагрузку на почки. Абсолютно не годится моча и в качестве обеззараживающего средства при обработке ран. Многие совершенно напрасно наделяют мочу «чудесными» свойствами. Содержащиеся в ней соли и бактерии, напротив, повышают риск сепсиса (заражения крови) и нагноения.
5. Использование подорожника
В сыром виде совсем не помощник. /Фото: vspashka-pokos.ru.
В подорожнике действительно есть полезные элементы, способствующие заживлению ран. Однако, касается это не самих листьев, а стерильного экстракта, полученного из них. Более того, сам по себе этот экстракт не представляет особой ценности без других добавок. Например, полученных из алоэ вера. Прикладывание к ране сорванного и «обработанного» в лучшем случае собственной слюной подорожника ничем хорошим не кончится. Грязные листья с куда большей вероятностью вызовут инфекцию, сепсис и нагноение, нежели помогут в исцелении.
6. Сырая пища
Сырым не стоит есть даже мясо из магазина. /Фото: olx.kz.
Поедание живых змей, сырого мяса и рыбы, древесной коры и насекомых какими-нибудь «энтузиастами» или бойцами войск специального назначения выглядит исключительно впечатляюще! Вот только, как и в случае со многими фокусами иллюзионистов, никогда не пытайтесь повторять это самостоятельно… Во всяком случае без специальной подготовки под присмотром знающего человека. Но даже в этом случае поедание сырых продуктов скорее всего ничем хорошим не закончится. В лучшем случае отделаетесь мощной и несвоевременной диареей. В худшем – подхватите какую-нибудь инфекцию или паразитов, от которых потом придется долго, дорого и неприятно лечиться. Помните о том, что в тех же спецвойсках подобные трюки чаще всего проворачивают не ради практического применения, а в рамках психологической подготовки.
7. Кокосовый сок вместо воды
Это только в кино все так просто. /Фото: admedicine.ru.
Существует популярный стереотип о том, что кокосы в тропических местностях могут стать альтернативой полноценному источнику воды. Это не так, кокосовый сок для большинства людей опасен. В сыром виде он способе вызвать мощную диарею и спровоцировать обезвоживание организма. Кроме того, кокосовый сок в сыром виде обладает еще и мощным мочегонным действием. Употреблять его для утоления жажды можно лишь в небольшом количестве и только в случае крайней необходимости.
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