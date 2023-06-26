Нищий раб, который обогатил Европу или История ванили

Немного истории

Ваниль - это многолетняя лиана.

Ваниль - воистину королевская пряность.

Пряность королей

Специя приобрела невероятную популярность и Мексика перестала справляться с огромным спросом.

Никто не мог разобраться, почему не удаётся опылить цветы ванили.

«Женитьба» ванили

Эдмон Альбиус.

Памятник человеку, который вошёл в историю.

Революция на рынке ванили и несправедливость

Сейчас производство стало возможным не только в Мексике, благодаря технике мистера Альбиуса.

К сожалению, богатым и знаменитым Эдмон Альбиус не стал.

Ванильный остров Мадагаскар.