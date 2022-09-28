Бермудский треугольник Китая: озеро Поянху

Казалось бы, что человечество достигло такого уровня развития, когда можно объяснить все феномены и мистические случаи на планете Земля. Но осталось немало необычных мест, тайну которых не могут толком объяснить ученые. Китайское озеро Поянху называют вторым Бермудским треугольником. В его водах затонуло огромное количество шхун, и погибли люди. А вода озера Эрцо, что находится в Южной Осетии, исчезает каждые 5 лет, но потом оно снова наполняется. У ученых пока есть предположения всему происходящему на этих землях.

Хотя, что там происходит на самом деле, никто толком не знает

Где находится озеро Поянху и что там происходит

На планете Земля существует множество аномальных зон и неразгаданных загадок. Одно из них – это пресноводное озеро Поянху, которое находится на территории Поднебесной на одном из берегов реки Янцзы. Говорят, что этот водоем считается самым большим в Китае. Река и озеро соединяются небольшой протокой, а это единственный сток для водоема. Площадь и глубина водоема изменяется в зависимости от сезонности. Его максимальная глубина достигает 25 куб. метра. А площадь варьируется от 2,5 до 5 тыс. кв. км. В летний период озеро сильно разливается.

История образования озера Поянху уходит корнями в древность.

Известно, что много десятков тысяч лет назад территории, где расположен водоем, были частью равнины, прилегающей к реке Ган. Поскольку в озере пресная вода и сохранился идеальный микроклимат для живых существ, то здесь обитает огромное количество перелетных птиц (до 0.5 млн.) единиц. Зная эту особенность Поянху, большинство исследователей животного мира и фотографов приезжают сюда, для наблюдений за птицами. Однако озеро Поянху имеет и дурную репутацию. Его еще называют «Китайским Бермудским треугольником». И это неспроста. Еще с древних времен и по сей день здесь зафиксировано большое количество исчезновений кораблей, шхун, лодок с людьми и без.

Уже накопилось множество жутких историй о «Китайском Бермудском треугольнике», большинство из которых не имеют четких пояснений. Известно, что весной 1945 года в водах Поянху при неизвестных обстоятельствах затонул военный катер, принадлежащий Японии. Никто из экипажа (около 20 человек) не выжил. Но это еще не все загадки. Когда на место гибели катера прибыл отряд спасателей-водолазов, то практически все они бесследно исчезли под водой. Правда, остался один спасатель, который все-таки вернулся в Японию. Но он был в шоке, и ничего толком не мог рассказать. После пережитого ему так и не удалось восстановиться, он сошел с ума.

Действительно, существует не только мистических историй про Бермудский треугольник в Атлантическом океане, но и про озеро Поянху. Один такой случай произошел зимой 2001 года с рыбаком Чжан Сяодзином и его коллегами. Они находились на лодке на озере, и все было спокойно. Неожиданно налетел ветер, и началось нечто похожее на шторм. Рыбаки испугались, развернув лодки к берегу. Однако одну лодку с людьми и песком вдруг накренило, и она пошла ко дну. Через 20 минут все также неожиданно закончилось, как и началось. Чжан Сяодзин местный житель, и на озере рыбачит около 30 лет. За этот период он много чего повидал мистического на Поянху. Здесь затонуло более 200 лодок, яхт и других шхун. Озеро забрало жизни не менее 1,5 тыс. человек.

Конечно, таким феноменом заинтересовались ученые, пытаясь разгадать его тайну. В ходе ряда исследований и наблюдений было замечено, что ветер себя как-то странно ведет. Он может не только дуть сразу с нескольких сторон, но и резко утихать или менять направления. А брызги от волн разлетаются в стороны, хотя должны лететь по прямой линии.

На данный момент существует несколько версий, которые так или иначе могут объяснить мистификацию озера Поянху.

1. Первая гипотеза — этот водоем находится на одной широте с атлантическим Бермудским треугольником. Именно поэтому там возникают внезапные штормы, затапливающие корабли и забирающие жизни людей.

2. Другая версия — это наличие песчаных отмелей, которые способны провоцировать водовороты в озере.

3. Третья гипотеза сказочная, но тоже имеет место на существование. В водоеме Поянху живет дух черепахи-великана, который охраняет древние сокровища, находящиеся где-то на дне озера.

Несмотря на всю эту мистику и ужасные истории исчезновений, рыбаки все это время героически продолжали ловить рыбу. Ведь это их единственный заработок. Опытные рыбаки уверены, что смерти можно избежать. Для этого нужно быть внимательным и действовать быстро. Они наблюдают за ветром и волнами.