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Самый уютный стиль для интерьера, который наполнит любое жилище теплом


Самый уютный стиль для интерьера, который наполнит любое жилище теплом

Самый уютный стиль для интерьера, который наполнит любое жилище теплом

 

Существует ли универсальный стиль, который бы мог преобразить интерьер и создать очень дружественную атмосферу в пространстве? Пожалуй, к таковому смело можно отнести деревенский, или как сейчас модного говорить, рустикальный стиль. Он напоминает о каникулах у бабушки летом, и согревает в холодное время года. Как правильно использовать его в интерьере?

Основные характеристики стиля


Уютный деревенский интерьер

Уютный деревенский интерьер

Рустикальный стиль отличается своей самобытностью, и привлекает своей натуралистичностью. Для оформления интерьера в этом направлении используются преимущественно натуральные фактурные материалы – дерево, камень, хлопок, глина. Преобладающие оттенки в цветовой гамме колеблются от светлого бежевого до тёмного коричневого, чаще всего преобладают разные вариации красного, жёлтого и землянистого.
В деревенском интерьере преобладают коричневые оттенки

В деревенском интерьере преобладают коричневые оттенки

Характерные черты стиля – потолки с балками, стены без обоев (с грубой штукатуркой или побелкой), облицовка поверхностей камнем и деревом, массивная деревянная мебель, на полу – доски (паркет грубой текстурой) либо плитка.

Совет. Если нет возможности приобрести натуральные материалы, то можно заменить их качественными искусственными аналогами. Сегодня строительный рынок предлагает немало вариантов, которые будут отлично смотреться в деревенском стиле.
Поэтому ограниченный бюджет не является помехой, для того, чтобы оформит интерьер в деревенском стиле.
Спальня в рустикальном стиле

Спальня в рустикальном стиле

 

Мебель в деревенском стиле


Мебель в деревенском стиле

Мебель в деревенском стиле

По большей части, в рустикальном стиле приветствуется мебель, изготовленная из массива дерева. В некоторых случаях её поверхности могут быть шершавые и не обработанные, с ярко выраженной текстурой и фактурой. Здесь отполированные гладкие или лакированные варианты неуместны. Наиболее удачный выбор – изделия ручной работы.
Стильный деревенский интерьер

Стильный деревенский интерьер

 

Комфорт в каждой детали


Комфорт в каждой детали

Комфорт в каждой детали

Почему деревенский стиль идеально подходит для создания уюта в доме? Потому, что он делает атмосферу непринуждённой и очень комфортной, настраивает на душевные разговоры, жаркие чаепития и семейные встречи. Достичь такого эффекта можно только, если соблюдать все правила оформления рустикального стиля.
Санузел в рустикальном стиле

Санузел в рустикальном стиле

Например, одно из основных требований – красивый текстиль их хлопка или льна, с простыми, но привлекательными мотивами (цветы, квадраты, полосы). Все детали должны указывать на уют и гармонию в интерьере. Это могут быть небольшие картины на стенах с изображением природы, полотенца в цветочек, сухой чеснок, украшающий стену на кухне.

Свои требования есть и для освещения. В деревенском стиле уместны светильники из керамики, кованного металла, старинные керосиновые лампы и обычные свечи.
Гостиная в деревенском стиле

Гостиная в деревенском стиле

 

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Самый уютный стиль для интерьера, который наполнит любое жилище теплом

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Самый уютный стиль для интерьера, который наполнит любое жилище тепломПодписаться на мой Instagram
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