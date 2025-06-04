Почему у старых седельных тягачей огромное расстояние между прицепом и кабиной

Каждый, кто видел американские седельные тягачи, наверняка удивлялся тому факту, что в отличие от европейских у них просто исполинский зазор между кабиной и полуприцепом. Часто приходится слышать, что причина тому кроется в особенностях местного законодательства. Это действительно так, но только отчасти.
Кенворт В900 в форме седельного тягача. /Фото: goodfon.ru.
Чего только не рассказывают на просторах русского сегмента всемирной паутины по поводу длины американских седельных тягачей. Особенно популярно мнение о том, что необычно длинная рама американских грузовиков появилась благодаря какой-то особой заботе местных производителей о безопасности водителей. Якобы «5 метров жизни» гарантированно спасут водителя в случае ДТП от сорвавшегося и рванувшего вперед полуприцепа. В таком случае неприятно узнать, что, например, производителям седельных тягачей Европейского Союза на дальнобойщиков также плевать, как и производителям бывших советских республик. А также любых других стран за пределами североамериканского континента.
Тот же Кенворт В900, но уже самосвал. /Фото: goodfon.ru.
Однако, для того чтобы понять истинную причину необычно длинной рамы у седельных тягачей американского производства достаточно взглянуть на модельный ряд какого-нибудь производителя тех самых грузовиков. Возьмем, например, какую-нибудь компанию «Kenworth Truck Company» родом из Сиэтла. На сегодняшний день Kenworth предлагает покупателям не менее дюжины моделей платформ в трех классах грузовиков.
Кенворт Т880 самосвал. /Фото: supplypost.com.
Более того, в данном случае речь идет только об «официальном» модельном ряде. Так, например, сама компания Kenworth не выпускает на базе шасси W-900 самосвалы. Однако, это делают другие, в том числе дочерние компании производителя. Поэтому один и тот же Kenworth W-900 можно увидеть в США в разных исполнениях: тягач, самосвал, бетономешалка, эвакуационная машина и т.д. Рама при этом остается той же. Разве что в некоторых случаях на ней могут появляться дополнительные или исчезать «лишние» оси с колесами, что предусмотрено первоначальной конструкцией. Аналогичным образом ситуация с производством грузовиков и седельных тягачей в США обстоит и у других компаний. Таким образом необычно длинная рама седельных тягачей – это продукт производственной унификации грузовиков и не более того.
Тот же Кенворт Т880, но уже седельный тягач. /Фото: Pinterest.
При этом часто граждане вспоминают еще и о том, что в США якобы нет ограничений по длине седельного тягача. Есть ограничения только по длине полуприцепов. Это действительно так. Но в этой ситуации важно правильно понимать причинно-следственные связи. Подвох в том, что это не американские законодатели «облагодетельствовали» производителей грузовиков, а производители грузовиков продавали (пролоббировали) необходимые для них законы, позволяющие рационализовать производство для сокращения издержек и повышения прибыли. Хотя, конечно, это было бы невозможно, если бы делать такие грузовики не позволяли местные дороги. Как бы то ни было, получилось неплохо.
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