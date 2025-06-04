Почему у старых седельных тягачей огромное расстояние между прицепом и кабиной

Кенворт В900 в форме седельного тягача. /Фото: goodfon.ru.

Тот же Кенворт В900, но уже самосвал. /Фото: goodfon.ru.

Кенворт Т880 самосвал. /Фото: supplypost.com.

Тот же Кенворт Т880, но уже седельный тягач. /Фото: Pinterest.