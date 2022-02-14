Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали

Кошка, которую воспитали три хаски
«С кем поведешься, от того и наберешься», - гласит народная мудрость. История невероятной дружбы котенка с тремя отважными хаски покоряет сердца интернет-пользователей. Малыш, воспитанный собаками, вырос не по-кошачьи храбрым и теперь ни в чем не отстает от своих старших друзей.
Кошка, которую воспитали три хаски
Такие трансформации в жизни животных – не редкость. Хозяева, у которых под одной крышей живут кошки и собаки, часто рассказывают, что питомцы перенимают повадки друг друга. Так что история котенка Рози – не исключение. Когда-то малышку бросили на произвол судьбы, а хозяйка этих трех хаски не смогла пройти мимо, и приютила кроху. Собаки приняли котенка как родного, и с тех пор воспитывали по своим собачьим законам. Результат оказался прогнозируемым: Рози уверена, что она – собака. Она повсюду сопровождает свою новую семью, не боится ни жары, ни снега, ни воды. Эти четверо все делают вместе: спят, едят, гуляют, ходят на занятия по дрессуре.
Неразлучны днем и ночью
Кошка совсем не боится воды
Кошка, которая верит, что она собака
На фотографиях хаски и котенок выглядят большой дружной командой. Хозяйка уверяет, что ее любимцы никогда не ссорятся, и она ни разу не пожалела, что когда-то не прошла мимо пушистого комочка. Сегодня красавица-кошка живет счастливой полноценной жизнью, и, как нам кажется, ее судьба гораздо интереснее, чем у многих сородичей.
Кошка, которую воспитали три хаски
Дружная команда
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