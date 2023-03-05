Насколько натуральным был фруктовый и овощной сок в Советском Союзе

Сегодня принято ругать все советское почем зря. Вот и колбаса в стране Советов была из бумаги, и радиотехника была такая, что только гвозди ей можно было забивать, и соки все были один сплошной суррогат. Однако, действительно ли все было так, как это пытаются раз за разом преподносить сегодня? Самое время вспомнить о том, какими именно были советские соки.
Советские соки были натуральными. |Фото: yablor.ru.
Для начала стоит отметить тот факт, что в позднем Советском Союзе действительно наметилась тенденция к падению качества выпускаемой продукции. Происходило это по самым разным причинам. Однако, все они так или иначе уходили своими корнями в экономические реформы начавшиеся при приходе к власти Никиты Сергеевича Хрущева. Во времена перестройки уже откровенно антисоветские советские издания подхватили тему общего падения качества продукции и закономерным образом всячески преувеличивали ее. Постарались настолько хорошо, что любая отечественная продукция у многих жителей бывших советских республик до сих пор вызывает известную долю скептицизма.
Водой соки не разводили. |Фото: porosenka.net.
Производство соков в СССР, как и производство большинства других продуктов регулировалось ГОСТами. Вплоть до конца 1980-х годов за соблюдением правил исправно следили. В стране было огромное многообразие натуральных соков из фруктов и овощей. Согласно установленным правилам, все сырье проходило термическую обработку и фильтрацию. Для усиления вкуса разрешалось использовать лимонную эссенцию и сахарин. Добавление искусственных красителей было запрещено, так же как запрещено было и использование консервирующих и ароматических веществ. Исключение составляли только аскорбиновая и сорбиновая кислоты. Все натуральные соки в СССР делались по методике прямого отжима и вопреки популярному заблуждению водой не разбавлялись за исключением гранатового сока.
Все любят соки. |Фото: ribalych.ru.
Так были ли соки в СССР качественными? Скажем так: они совершенно точно были не хуже современных. И хотя раньше трава всегда была зеленее, нельзя не отметить, что по воспоминаниям многих представителей старшего поколения соки действительно были очень качественными и натуральными. Некоторые даже ностальгически «жалуются» на то, что отдельные соки из банок были настолько «ядреными», что пить их, не разведя в воде самостоятельно, было почти невозможно.
Сок - это полезно. ¦Фото: Twitter.
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