Самые известные опечатки в истории, которые привели к очень плачевным последствиям

«Война» вокруг слова «Мир»

Первая страница дореволюционного издания романа «Война и мир», в котором была допущена опечатка в названии

Покуситься на святое

«Злая Библия» или «Библия прелюбодеев» - титульный лист, страница с опечаткой и приспособление для ручного набора текста

Ошибки «На высшем уровне»

Советский плакат «Будьте бдительны!»