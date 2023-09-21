Как витамин D делает из нас супермена

Дни постепенно становятся короче, нравится вам это, или нет. Отсутствие солнечных лучей может значить для многих людей возникновение дефицита витамина D, что наверняка вызовет целый ряд проблем со здоровьем. Но внести в свой рацион богатые этим витамином продукты стоит практически каждому человеку: ученые выяснили, что именно витамин D может превратить вас в самого настоящего супермена.



Что это такое

Предварительные исследования

Дефицит витамина D

Полезные продукты

Физические нагрузки