В стиле «Битлз»: Как легендарная группа повлияла на моду 1960-х годов

Парни из «ливерпульской четверки» добились головокружительного успеха не только задав новый ритм в музыке, но и создав свой узнаваемый стиль, оказавший огромное влияние на моду 60-х. В этом обзоре увлекательный рассказ о музыке, о моде и о том, как задавали стиль музыканты культовой британской группы.
Одежда
На заре формирования группы малоизвестные подростки-музыканты придерживались довольно агрессивного стиля одежды, обычного для рок-групп – кожаные куртки, черные водолазки, небрежные прически.
Классические костюмы
Но когда группа начала завоевывать популярность, Брайан Эпштейн, являющийся их менеджером, решил кардинально поменять сценический имидж музыкантов.
И выбрал для них классический стиль, что было довольно необычно для рок-группы.
Строгие приталенные черные пиджаки, галстуки, зауженные брюки… Но такой внешний вид музыкантов, одетых «с иголочки», как раз и сделал «ливерпульскую четверку» узнаваемой, непохожей на других.
Музыканты понимали, что имидж, тем не менее, необходимо постоянно менять. И чуть позже они облачились уже в светлые серые костюмы с пиджаками без воротника.
Разноцветные костюмы
С 1967 года, когда мир охватило движение хиппи, музыканты «Битлз» также резко поменяли свой стиль.
Теперь вместо «хороших мальчиков» в одинаковых костюмах перед зрителями предстали артисты, одетые более свободно и раскованно - в просторную яркую одежду в полоску, с цветочной вышивкой, с «огуречными» узорами. Вместо узких черных галстуков-«селедок» - яркие платки и ожерелья. И соответствующая обувь – сандалии или вьетнамки.
Позже они вернулись к более спокойному стилю «casual» - футболки, синие джинсы и жакеты.
Свободный стиль
В 70-е годы музыканты полностью перешли на свободный и индивидуальный гардероб, каждый участник демонстрировал свой собственный стиль, ведь они уже могли себе это позволить.
Пол продолжал придерживаться стилистики 60-х и отдавал предпочтение классике, Ринго постоянно обновлял свой гардероб и был самым ярким в группе, а Джорджа увлекли восточные мотивы, и он выбрал неординарный индийский стиль.
Но больше всех экспериментировал Леннон, чего он только не перепробовал! Также увлекшийся восточной культурой, он очень любил и популяризировал полностью белый костюм...
Прически
Благодаря «Битлз» стала знаменитой и стрижка moptop, напоминающая «французское каре», которую сами музыканты называли «Артур».
Джон Леннон и Пол Маккартни увидели ее на одном парне, путешествуя по Европе автостопом. Стрижка им понравилась, сначала они сами так подстриглись, а за ними и остальные участники группы.
Очень быстро эта прическа стала популярной во всем мире, но в СССР она не приветствовалась, нередко модников насильно заставляли состригать свои удлиненные волосы.
Ближе к 70-м «Битлз» сменили свои модные стрижки и перешли к более длинным волосам с прямым пробором. А во время записи альбома «St. Pepper’s отрастили еще и усы «подковкой».
Обувь
К классическим костюмам музыкантов надо было подобрать и соответствующую обувь. Увидев в одном из магазинов Лондона знаменитые ботинки «челси», Брайан Эпштейн заказал в мастерской для своих подопечных почти такие же. Эти ботинки с острым закругленным мыском доходили до лодыжек и имели «кубинские» каблуки, напоминающие каблуки танцоров фламенко.
Любили музыканты «Битлз» и остроносые ботинки без шнурков - «винклпикеры», которые неоднократно были на пике популярности.
Аксессуары
Очень любил экспериментировать с имиджем модник Джон Леннон. Для себя он облюбовал «бретонскую кепку» и стал часто появляться в ней даже на концертах. Подобную кепку теперь так и называют – кепка Леннона (Lennon’s cap).
Особое место среди аксессуаров «битлов» занимают круглые очки, которые опять же связаны с Ленноном. Будучи с детства близоруким, он не любил носить очки. К тому же, долгое время считал, что музыкант рок-группы и очки – несовместимы.
Но снимаясь в фильме «Как я выиграл войну», решился все же надеть очки, после чего стал носить их постоянно. Эти круглые очки от Givenchy стали неотъемлимой частью его имиджа.
В этом году к таким очкам, называемым «леннонами», или «тишейдами», вновь возвратилась популярность.
Иллюстрация, демонстрирующая изменение стиля знаменитой ливерпульской четверки за десятилетие...
И, хотя стиль «ливерпульской четверки» постоянно менялся, наиболее знаковым остается их первоначальный имидж - строгие костюмы, туфли челси и прическа moptop.
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