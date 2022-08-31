Как правильно сажать клубнику осенью

Наилучшее время для посадки клубники, как известно, — это конец июля — август, однако нередко осень может стоять такой теплой, что и поздняя посадка в первой половине сентября становится более чем рациональной.



Ведь и при такой осенней посадке до наступления холодов растения успевают укорениться, а затем отлично перезимовать и дать хороший урожай уже не следующий год. Для того же, чтобы получить этот урожай, стоит соблюдать несколько простых правил при посадке.







Порядок посадки

Какие усы выбрать

Как получить крепкий саженец

Подготовка саженцев

Как сажать

Секретный ингредиенты

Лучшие соседи

Финальный штрих

Для посадки лучше всего выбрать высокие грядки и рассадить кустики так, чтобы между растениями было примерно 20 см, а между рядами — около 60 см.У материнского растения есть усы разного порядка: первые — более взрослые и развитые, позднего порядка — более молодые и с менее развитой корневой системой.Все дело в том, что чем моложе растение, тем быстрее оно приживается, чем старше и развитее, тем соответственно сложнее оно приживается. Поэтому для ранней посадки можно брать усы первого порядка, а для поздней — более молодые.Однако в любом случае саженцы должны быть хорошо развиты, то есть иметь окрепшую мочковатую корневую систему, несколько почек-рожков и 4-5 листиков.При возможности лучше всего выделить отдельную грядку с несколькими кустиками, которые будут выращиваться именно для получения крепких саженцев.Это значит, что эти кустики будут нацелены не на плодоношение, а на выращивание усов, то есть у них нужно будет убирать все бутоны и завязи.Даже если вы приобрели кустики в проверенном надежном питомнике, их все же стоит перед посадкой обработать, в том числе от нематоды. Самый эффективный способ обработки в данном случае — замочить саженец в воде с температурой 45-50 градусов примерно на 20 минут. Для усиления эффекта также стоит добавить в воду препарат на основе сенной палочки. После обработки можно наконец переходить и к посадке.При посадке главное — не заглубить корневую шейку и рожки, иначе растение начнет загнивать. Оставлять корни снаружи тоже нельзя, так растение подмерзнет. Также необходимо помнить о том, что корни не должны загибаться, они должны равномерно распределяться внутри ямки.Что же касается подкормки, стоит удобрить почву любым комплексным удобрением. Перед и после посадки проливаем почву водой — так мы уберем лишний воздух и прижмем корни землей, что существенно увеличит приживаемость клубники.При посадке в каждую лунку можно положить вот такие чашечки бархатцев — это поистине невероятное удобрение, ведь они буквально наполнены биологически активными веществами, которые в том числе отпугивающе действуют на многих вредителей. В каждую лунку достаточно положить всего 5 шт.В целом для того, чтобы оздоровить почву и улучшить приживаемость клубники, защитив ее от вредителей, подойдут любые части бархатцев.Клубника очень хорошо уживается с луком и чесноком, поэтому вдоль клубничных посадок следует посадить, например, вот такие луковички-однозубки или многолетний лук, которые оздоровят почву и защитят клубнику от болезней и вредителей.Наконец завершить посадку лучше всего мульчированием, в качестве мульчи можно использовать, например, опилки. Однако в случае с опилками, не забудьте весной пролить почву хорошим азотным удобрением, чтобы компенсировать потери азота, затраченные на разложение этих опилок.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, какие правила необходимо соблюдать при посадке клубники.