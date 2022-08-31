Как правильно сажать клубнику осенью

Наилучшее время для посадки клубники, как известно, — это конец июля — август, однако нередко осень может стоять такой теплой, что и поздняя посадка в первой половине сентября становится более чем рациональной.
Ведь и при такой осенней посадке до наступления холодов растения успевают укорениться, а затем отлично перезимовать и дать хороший урожай уже не следующий год. Для того же, чтобы получить этот урожай, стоит соблюдать несколько простых правил при посадке.
Порядок посадки
Для посадки лучше всего выбрать высокие грядки и рассадить кустики так, чтобы между растениями было примерно 20 см, а между рядами — около 60 см.
Какие усы выбрать
У материнского растения есть усы разного порядка: первые — более взрослые и развитые, позднего порядка — более молодые и с менее развитой корневой системой.
Все дело в том, что чем моложе растение, тем быстрее оно приживается, чем старше и развитее, тем соответственно сложнее оно приживается. Поэтому для ранней посадки можно брать усы первого порядка, а для поздней — более молодые.
Однако в любом случае саженцы должны быть хорошо развиты, то есть иметь окрепшую мочковатую корневую систему, несколько почек-рожков и 4-5 листиков.
Как получить крепкий саженец
При возможности лучше всего выделить отдельную грядку с несколькими кустиками, которые будут выращиваться именно для получения крепких саженцев. Это значит, что эти кустики будут нацелены не на плодоношение, а на выращивание усов, то есть у них нужно будет убирать все бутоны и завязи.
Подготовка саженцев
Даже если вы приобрели кустики в проверенном надежном питомнике, их все же стоит перед посадкой обработать, в том числе от нематоды. Самый эффективный способ обработки в данном случае — замочить саженец в воде с температурой 45-50 градусов примерно на 20 минут. Для усиления эффекта также стоит добавить в воду препарат на основе сенной палочки. После обработки можно наконец переходить и к посадке.
Как сажать
При посадке главное — не заглубить корневую шейку и рожки, иначе растение начнет загнивать. Оставлять корни снаружи тоже нельзя, так растение подмерзнет. Также необходимо помнить о том, что корни не должны загибаться, они должны равномерно распределяться внутри ямки.
Что же касается подкормки, стоит удобрить почву любым комплексным удобрением. Перед и после посадки проливаем почву водой — так мы уберем лишний воздух и прижмем корни землей, что существенно увеличит приживаемость клубники.
Секретный ингредиенты
При посадке в каждую лунку можно положить вот такие чашечки бархатцев — это поистине невероятное удобрение, ведь они буквально наполнены биологически активными веществами, которые в том числе отпугивающе действуют на многих вредителей. В каждую лунку достаточно положить всего 5 шт.
В целом для того, чтобы оздоровить почву и улучшить приживаемость клубники, защитив ее от вредителей, подойдут любые части бархатцев.
Лучшие соседи
Клубника очень хорошо уживается с луком и чесноком, поэтому вдоль клубничных посадок следует посадить, например, вот такие луковички-однозубки или многолетний лук, которые оздоровят почву и защитят клубнику от болезней и вредителей.
Финальный штрих
Наконец завершить посадку лучше всего мульчированием, в качестве мульчи можно использовать, например, опилки. Однако в случае с опилками, не забудьте весной пролить почву хорошим азотным удобрением, чтобы компенсировать потери азота, затраченные на разложение этих опилок.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, какие правила необходимо соблюдать при посадке клубники.
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