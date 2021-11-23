9 мифов о самолетах, в которые мы поверили из-за кинематографа

Мифы о самолетах, которые появились благодаря кино.

1. Скрытый проход под пассажирскими местами

Полная выдумка.

2. Все кончено, если нет двигателя

Можно и на одном дотянуть.

3. Турбулентность - это ЧП

На самом деле рядовое явление.

4. Дыра в фюзеляже вытянет всех наружу

Никого туда не засосет.

5. Двери открываются легким движением руки

Нет, двери не откроются, как не старайся.

6. Топливный бак - это бомба

Самолет не взорвется из-за топлива в баке.

7. Молния собьёт самолет

Молния самолету не страшна.

8. Воздушный туалет чистят в полете

Чистится туалет совсем не так.

9. Полет без автопилота невозможен

Пилоты там сидят не просто так.