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7 легендарных BMW на все времена


Лучшие среди Баварцев.

Лучшие среди Баварцев.

«Баварцы» создали много отличных автомобилей. Себе они не изменяют в этом плане год от года, стараясь делать качественный продукт, способный конкурировать в высших эшелонах рынка и задавать тренд развития всей отрасли. Тем не менее, и у BMW есть машины, которые достойны особенной похвалы и долгой памяти.

1. BMW 328


Гоночный BMW 328 был лучшим.

Гоночный BMW 328 был лучшим.

 

Эта модель «Баварцев» выпускалась в 1936 году для спортивных гонок. Весил автомобиль всего 830 кг и ездил на 2-литровом 79-сильном двигателе. Все это было совершенно невероятное сочетание характеристик по тем временам. Кроме того, автомобиль обладал приятным дизайном.

2. BMW 3.0 CSL


Чемпион своего времени BMW 3.0 CSL.

Чемпион своего времени BMW 3.0 CSL.

 

В 1972 году «Баварцы» создали новейший автомобиль специально для гонок в «Touring Car». Модель получила облегченный кузов, потеряла часть интерьера ради облечения, а также стала обладателем новейшего 3-литрового мотора.

3. BMW 1-series M Coupe


Компактный и широкий BMW 1-series M Coupe.

Компактный и широкий BMW 1-series M Coupe.

 

Серия этих автомобилей вернулась на рынок в 2011 году. Машина стала заметно шире, имела только две двери, ездила на 3-литровом 335-сильном моторе и весила всего 1 496 кг, что для ее параметров было не так уж много.

4. BMW 2002 Turbo


Настоящая революция своего времени BMW 2002 Turbo.

Настоящая революция своего времени BMW 2002 Turbo.

 

В свое время этот автомобиль открыл целую эпоху новых технологий для рынка. Первая модель появилась еще в 60-е годы прошлого века, а уже к 1973 инженеры довели серию до абсолютного совершенства, что помогло стать BMW 2002 Turbo одним из лучших автомобилей в истории.

5. BMW Z8


Красивый кабриолет BMW Z8.

Красивый кабриолет BMW Z8.

 

Данная модель стала наследником родстера 507-модели. Выпускалась машина в конце прошлого столетия. Она получила 4.9-литровый V8 двигатель с «табуном» в 400 лошадиных сил. Недостаток у этого красавца был всего один – много стоял.

6. BMW i8


Первый среди равных - BMW i8.

Первый среди равных - BMW i8.

 

Даже сегодня i8 признает одним из лучших и наиболее желанных гиперкаров в мире. Автомобиль использует на 1.5-литровый турбированный бензиновый двигатель, работающим в дуэте с электрической силовой установкой. Машина отличается неплохой экономией топлива.

7. BMW M5 (E34)


Лучше BMW M5 (E34) просто нет.

Лучше BMW M5 (E34) просто нет.

 

Нельзя не вспомнить и про красавчика E34. По мнению большинства специалистов, BMW M5 – лучший автомобиль, сделанный компанией за всю ее историю. Машина оказалась настолько удачной и популярной, что на ее базе даже появилась модифицированная версия M5 Touring Wagon, которая выпускалась под заказ для настоящих ценителей.

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7 легендарных BMW на все времена

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