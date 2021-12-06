7 легендарных BMW на все времена

Лучшие среди Баварцев.
«Баварцы» создали много отличных автомобилей. Себе они не изменяют в этом плане год от года, стараясь делать качественный продукт, способный конкурировать в высших эшелонах рынка и задавать тренд развития всей отрасли. Тем не менее, и у BMW есть машины, которые достойны особенной похвалы и долгой памяти.
1. BMW 328
Гоночный BMW 328 был лучшим.
Эта модель «Баварцев» выпускалась в 1936 году для спортивных гонок. Весил автомобиль всего 830 кг и ездил на 2-литровом 79-сильном двигателе. Все это было совершенно невероятное сочетание характеристик по тем временам. Кроме того, автомобиль обладал приятным дизайном.
2. BMW 3.0 CSL
Чемпион своего времени BMW 3.0 CSL.
В 1972 году «Баварцы» создали новейший автомобиль специально для гонок в «Touring Car». Модель получила облегченный кузов, потеряла часть интерьера ради облечения, а также стала обладателем новейшего 3-литрового мотора.
3. BMW 1-series M Coupe
Компактный и широкий BMW 1-series M Coupe.
Серия этих автомобилей вернулась на рынок в 2011 году. Машина стала заметно шире, имела только две двери, ездила на 3-литровом 335-сильном моторе и весила всего 1 496 кг, что для ее параметров было не так уж много.
4. BMW 2002 Turbo
Настоящая революция своего времени BMW 2002 Turbo.
В свое время этот автомобиль открыл целую эпоху новых технологий для рынка. Первая модель появилась еще в 60-е годы прошлого века, а уже к 1973 инженеры довели серию до абсолютного совершенства, что помогло стать BMW 2002 Turbo одним из лучших автомобилей в истории.
5. BMW Z8
Красивый кабриолет BMW Z8.
Данная модель стала наследником родстера 507-модели. Выпускалась машина в конце прошлого столетия. Она получила 4.9-литровый V8 двигатель с «табуном» в 400 лошадиных сил. Недостаток у этого красавца был всего один – много стоял.
6. BMW i8
Первый среди равных - BMW i8.
Даже сегодня i8 признает одним из лучших и наиболее желанных гиперкаров в мире. Автомобиль использует на 1.5-литровый турбированный бензиновый двигатель, работающим в дуэте с электрической силовой установкой. Машина отличается неплохой экономией топлива.
7. BMW M5 (E34)
Лучше BMW M5 (E34) просто нет.
Нельзя не вспомнить и про красавчика E34. По мнению большинства специалистов, BMW M5 – лучший автомобиль, сделанный компанией за всю ее историю. Машина оказалась настолько удачной и популярной, что на ее базе даже появилась модифицированная версия M5 Touring Wagon, которая выпускалась под заказ для настоящих ценителей.
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