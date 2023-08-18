Деревья, которые умеют ходить: где они растут и как далеко сособны уйти на своих ногах-ходулях

Деревья, которые, как энты и хуорны из сказок Толкена, способны ходить, реально существуют. Произрастающая в Южной Америке пальма Socratea – дерево, которое передвигается по земле своими длинными узкими «ногами». Оно и само по себе смотрится фантастически, но осознание того, что пальма, словно человек, «бродит», перемещаясь с места на место, делает этот тропический лес частью невероятной сказочной истории. А между тем таким передвижениям деревьев ученые нашли вполне «приземленное» объяснение.
Волшебные корни
Пальмы, о которых идет речь, можно встретить в дождевых тропических лесах Центральной и Южной Америки, но наиболее известным местом их произрастания считается Эквадор. Дерево высотой до 10-25 метров и диаметром ствола 12-16 см имеет очень необычные корни, которые называют ходульными и функция которых стала объектом научного интереса и жарких споров ученых.
Итак, корни у этой пальмы открыты, словно она стоит на множестве ножек. Это часто встречается у растений в тропиках в том или ином виде. У пальмы Socratea корни отходят от ствола под углом и впиваются в грунт, что визуально напоминает шалаш.
Корни этого дерева похожи на шалаш.
Люди, посещающие леса с такими растениями, замечают, что расположение деревьев все время меняется. Они способны перемещаться на 20 метров. Скорость «шагающих» деревьев, конечно, маленькая – 2-3 сантиметра в день, но это все равно впечатляет, ведь получается, что через три месяца пальма окажется в 2-3-х метрах от того места, где ее встречали на момент «старта».
Пальма-многоножка.
Чтобы добраться до этого чудо-места в Эквадоре, нужно приехать в Сумако – лес, который внесён в список биосферных заповедников ЮНЕСКО. Из столицы надо ехать на машине, но это только сначала. Основной же отрезок пути (примерно 10 часов, а то и больше) придется преодолеть на лодке, затем пересесть на мула, а под конец маршрута идти пешком.
Добраться сюда непросто, но это стоит того.
Как и зачем они перемещаются
Ученый Херардо Авалос не согласен с утверждением, что деревья «ходят», и объясняет сам процесс передвижения этих растений так: «Просто старые корни постепенно отмирают, рядом вырастают новые, и так происходит день за днем – за корнями перемещается и ствол».
Этот лес выглядит невероятно.
В прошлом веке ученые считали, что отмирание старых корней было адаптацией, позволяющей Пальме расти в болотистых районах леса, и деревья таким образом «уходили» от наводнений на более сухие участки почвы. Однако доказательств этой версии не нашли.
В 1980 году появилась гипотеза, что, передвигаясь на своих корнях, пальма «уходит» от прорастания, если другое дерево упадет на саженец и опрокинет его. Если это случается, пальма производит новые вертикальные корни-ходули, а затем может выпрямиться, а первоначальные корни гниют.
Одна и версий, объясняющих причину передвижения пальм.
Примерно в это же время появилась еще одна версия причины передвижения пальмы: таким образом деревья уходят от мусора, образованного из гниющих стволов, если в лесу повалено много деревьев.
По мнению же современного палеобиолога Петера Врсански отмирание корней происходит из-за того, что почва под пальмой истощается. Дерево начинает пускать более длинные корни на более отдаленных, но плодородных участках и тянется за ними. Старые корни из-за этого выдергиваются из земли, впоследствии отсыхая.
Деревья перемещаются на десятки метров.
А вот местные жители считают, что деревья таким образом стремятся к солнцу и движутся в направлении более освещенных мест.
Кстати, в целом в поисках более солнечного и плодородного места дерево может так «бродить» несколько лет.
Всё дело в корнях, которые постоянно обновляются и находятся в поисках лучшего места.
Деревья на ходулях могут исчезнуть
Увы, уникальное место с ходячими деревьями может в скором времени если не и исчезнуть в лица Земли, то в всяком случае основательно уменьшиться в размерах. Дело в том, что в Южной и Центральной Америке идет массовая вырубка лесов.
В случае в Сумако речь идет об аграрной реформе, которую проводит Эквадор: часть дождевого леса решили выставить на продажу, чтобы любой местный житель мог выкупить участок земли и начать его возделывать. Лес при этом, понятное дело, хозяин вырубит.
Беззащитное древо на ходулях не сможет укрыться от человека.
В данный момент в заповеднике вырублены уже несколько сотен гектаров. Деревья, которым и без того сложно найти удобный для жизни участок почвы, остаются все в худшем и худшем положении.
Текст: Анна Белова
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