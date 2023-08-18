Деревья, которые умеют ходить: где они растут и как далеко сособны уйти на своих ногах-ходулях

Волшебные корни

Корни этого дерева похожи на шалаш.

Пальма-многоножка.

Добраться сюда непросто, но это стоит того.

Как и зачем они перемещаются

Этот лес выглядит невероятно.

Одна и версий, объясняющих причину передвижения пальм.

Деревья перемещаются на десятки метров.

Всё дело в корнях, которые постоянно обновляются и находятся в поисках лучшего места.

Деревья на ходулях могут исчезнуть

Беззащитное древо на ходулях не сможет укрыться от человека.