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Антиутопия: архитектор предлагает построить мегатрущобы в центре города


Shanty Megastructures - мегалачуги в центре города.

Shanty Megastructures - мегалачуги в центре города.

Нигерийский архитектор представил свой взгляд на крупный портовый город Лагос (Нигерия) в 2050 году. В отличие от своих коллег, он видит будущее мегаполиса с населением в 13 млн. жителей не совсем в радужных тонах. Дизайнер предлагает перенести трущобы в центр города, тем самым обратив внимание общественности на проблемы самых бедных слоев населения.

Антиутопический проект нигерийского архитектора Olalekan Jeyifous.

Антиутопический проект нигерийского архитектора Olalekan Jeyifous.

Дизайнер Olalekan Jeyifous своим проектом пытается привлечь внимание население Лагоса на неблагополучные городские окраины, где люди проживают в трущобах. Многие жители попросту выброшены на улицу, т. к. их жилища мешали строительству новой дороги к элитному пляжу. Olalekan Jeyifous предлагает переместить нуждающихся в центр города, тем самым заставляя других раскрыть глаза на очевидные проблемы.
Антиутопический проект от нигерийского архитектора.

Антиутопический проект от нигерийского архитектора.

 
В центре города Лагос могут быть построены настоящие трущобы для бедных слоев населения.

В центре города Лагос могут быть построены настоящие трущобы для бедных слоев населения.

Свой проект дизайнер назвал «Shanty Megastructures» («Мегалачуги»). Они смоделированы как огромные цилиндрические башни, возвышающиеся над городскими эстакадами. Они обшиты листами гофрированного металла и переработанного пластика. Структуры будут связаны между собой сквозными проходами. К тому же жители Shanty Megastructures получат доступ к бесперебойному электричеству, водопроводу и местам комплексной утилизации отходов.
Футуристический антиутопический проект.

Футуристический антиутопический проект.

 
Бедняков нигерийского города могут переселить в центр города.

Бедняков нигерийского города могут переселить в центр города.

 

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