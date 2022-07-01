30 фактов о кокосовом масле — самом чистом и полезном масле в мире

В последнее время о кокосовом масле говорят на всех углах: его полезные свойства поражают! Публикуем для своих читателей факты о кокосовом масле, а также варианты его применения.
Кокосовое масло — самое чистое масло в мире, состоящее из специфических жирных кислот, которые расщепляются иначе, чем другие жиры, и полнстью усваиваются организмом. Приобрести этот продукт можно в аптеке или заказать в Интернете.
При пониженной температуре воздуха масло затвердевает, а привести его в жидкое состояние можно, опустив баночку в емкость с теплой водой. Свойства продукта при этом не изменятся.
Кокосовое масло для красоты
Увлажняющий лосьон. Вечером после очистительных процедур в качестве завершающего этапа протри кожу ватным диском, смоченным в кокосовом масле. Двигайся по массажным линиям, стараясь не растягивать кожу. Через час промокни лицо бумажной салфеткой.
Очищающая маска для лица. Смешай 1 ст. л. кокосового масла с 1 ст. л. мёда (убедись, что у тебя нет аллергии на мёд). Нанеси смесь на лицо на 15–20 минут, смой теплой водой.
Крем для век. Смазывая кожу вокруг глаз перед сном кокосовым маслом вместо обычного крема, гарантированно омолодишь кожу и избавишься от темных кругов.
Маска для волос. Подержи баночку в теплой воде, чтобы масло стало жидким. Массажными движениями вотри средство в корни волос, а потом распредели по всей длине. Расчешись и надень утепляющий колпак. Через 30 минут вымой голову с шампунем. Через месяц шевелюру не узнаешь: крепкие, упругие, густые и блестящие, твои локоны будут струиться, как у девушек из рекламных роликов.
Средство от перхоти. Нанеси масло на кожу головы, укутай и оставь на ночь. Утром вымой голову обычным способом.
Защита от солнца. Между прочим, индийские красавицы не мыслят жизни без использования кокосового масла для волос. Они растирают в ладонях каплю средства и распределяют по прядям. Это защищает их локоны от пересушивания под палящими лучами солнца.
Крем для и после бритья. Пожалуй, самый натуральный и эффективный!
Бальзам для губ. Кокосовое масло увлажняет и омолаживает кожу губ, заживляет трещинки и предотвращает их дальнейшее появление.
Скраб для тела и пяток. Растопи 2–4 ст. л. масла, добавь к нему 1 ст. л. натурального молотого кофе, перелей смесь в подходящую емкость, к примеру в силиконовую формочку для кексов, и отправь в холодильник. Перед водными процедурами отрезай кусочек от бруска и массируй им кожу.
Средство для снятия макияжа. Кокосовое масло не раздражает глаза и эффективно растворяет косметику.
Смягчающее средство для кутикулы, локтей, пяток: просто втирай масло в огрубевшую кожу.
Кокосовое масло для кулинарии
Обрати внимание: для приготовления еды косметическое кокосовое масло не годится. На этикетке должна быть пометка, что масло пищевое.
Масло для жарки и выпечки. Придает блюдам пикантный аромат и обогащает вкус.
Смузи. Попробуй такой рецепт: залей в чашу блендера 2 ст. кокосового молока, 20 г кокосового масла, 1 пакетик ванильного сахара, 1 ст. л. порошка какао, ½ ст. ягод клубники и 1 ч. л. порошка корицы. Взбей и наслаждайся!
Заправка для салата. Кокосовое масло не только придаст вкусу салата пикантности, но и поможет лучше усвоиться витаминам из зелени.
Для майонеза. В процессе приготовления майонеза замени обычное растительное масло кокосовым — вкус тебя приятно удивит!
Для яиц. Опытным путем определили, что яйца, смазанные кокосовым маслом, хранятся дольше.
Кокосовое масло для здоровья
От воспалений, порезов и ран. Кокосовое масло обладает противовоспалительными, антибактериальными и ранозаживляющими свойствами. Просто смажь им поврежденное место.
Для свежести дыхания. Появление неприятного запаха изо рта может быть вызвано скоплением бактерий. Кокосовое мало справится с ними в два счета, а также эффективно отбелит зубы.
Для ароматерапии. Используй масло в качестве базы для ароматических смесей.
Для иммунитета. Те, кто постоянно употребляют в пищу кокосовое масло, обладают более крепким иммунитетом.
Для щитовидки. Исследования показывают, что регулярное потребление кокосового масла поддерживает здоровую функцию щитовидной железы.
При артрите. Регулярно массируй воспаленные суставы, чтобы уменьшить болезненные ощущения.
От грибковых инфекций. К 1 ст. л. кокосового масла добавь 3 капли эфирного масла чайного дерева и смазывай стопы этой смесью каждый вечер.
При ангине и боли в горле. Набери в чайную ложку пищевого кокосового масла и рассасывай, чтобы успокоить воспаленное горло.
При солнечных ожогах. Если ты переусердствовала с загаром, нанеси масло на обожженные участки тела, чтобы предотвратить образование пузырьков и успокоить кожу.
Кокосовое масло для детей и во время беременности
Для груди. Кокосовое масло поможет заживить трещины на сосках при кормлении грудью, к тому же оно безопасно для ребенка.
От растяжек. Если будешь регулярно смазывать кокосовым маслом растущий животик во время беременности, предотвратишь появление растяжек.
Для кожи младенца. Кокосовое масло послужит альтернативой дорогостоящим детским лосьонам.
Крем под подгузник. Протирай детскую кожу салфеткой, смоченной в кокосовом масле при каждой смене подгузника, чтобы избежать опрелостей.
Кокосовое масло для ухода за домом
От ржавчины. Это, пожалуй, самое ароматное средство от ржавчины, которое я встречала!
Смазка для кухонной техники. После использования смазывай ножи мясорубки и блендера кокосовым маслом, чтобы они дольше оставались острыми.
Полироль для мебели. Мебель засияет с таким экологичным и эффективным полиролем. Масла требуется самая малость, чтобы протереть все предметы в доме и придать им волшебный аромат тропиков.
Для обуви. Кокосовое масло полностью заменяет крем для обуви и обеспечивает должный уход кожаным изделиям: кошелькам, сумкам, клатчам, перчаткам…
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