Как бороться с тлёй на кустах роз

Тля-это общие вредители садовых растений. Очень часто тли нападают на розы. Как тли появляются на розах? Как бороться с тлей на кустах роз.
Тли-это небольшие насекомые, которые очень вредны. Тля на розах появляются очень часто.
Тли на розах
Тли на розах всегда выступают в многочисленных колониях. Тля на розах чаще всего повреждает листья, бутоны и молодые побеги.
Как бороться с тлей на розах
Борьбу с тлей следует начинать сразу после выявления первых вредителей. Небольшие колонии тли относительно легко искоренить, однако, чем дольше мы будем медлить, тем вредители, быстрее будут размножаться и в короткие сроки создадут новые колонии, осваивая все розы в этом районе.
После появления первых тлей на розах мы применяем опрыскивание используя препараты для защиты растений от насекомых.
Препараты на тли следует применять поочередно, придерживаясь рекомендаций и доз, указанных производителем на этикетке-инструкции по применению, прилагаемой к упаковке.
Растительные препараты от тли
Если тли уже прижились в саду, их можно опрыскивать растительными препаратами, которые легко сделать самому. Такие способы избавления от тли имеют то преимущество, они безвредны для человека и для окружающей среды:
препарат против тли из чеснока – экстракт (200 г раздавленных долек заливают 10 л воды и оставить на 24 часа) и отвар (экстракт варить в течение 20 минут). Их используют без разведения, также против других вредителей и болезней растений; препарат из лука против тли– отвар (75 г очиценого лука залить 10 л воды и варить в течение 30 минут) применяют без разведения; препарат из одуванчика – экстракт (400 г листьев залить 10 л воды и оставить на три часа) применяется без разбавления;
уничтожает также других вредителей;
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