Как бороться с тлёй на кустах роз

Тля-это общие вредители садовых растений. Очень часто тли нападают на розы. Как тли появляются на розах? Как бороться с тлей на кустах роз.

Тли-это небольшие насекомые, которые очень вредны. Тля на розах появляются очень часто.







Тли на розах

Как бороться с тлей на розах

Растительные препараты от тли

Тли на розах всегда выступают в многочисленных колониях. Тля на розах чаще всего повреждает листья, бутоны и молодые побеги.Высасывают соки, в результате чего происходит деформация листьев, угнетение их развития и, как следствие, пожелтение и опадание листьев и искажения цветов. Помимо порчи растений, тли выделяют липкую медовую росу, на которой часто появляются черные грибы – они препятствуя процессу фотосинтеза.Борьбу с тлей следует начинать сразу после выявления первых вредителей. Небольшие колонии тли относительно легко искоренить, однако, чем дольше мы будем медлить, тем вредители, быстрее будут размножаться и в короткие сроки создадут новые колонии, осваивая все розы в этом районе.После появления первых тлей на розах мы применяем опрыскивание используя препараты для защиты растений от насекомых.Препараты на тли следует применять поочередно, придерживаясь рекомендаций и доз, указанных производителем на этикетке-инструкции по применению, прилагаемой к упаковке.Если тли уже прижились в саду, их можно опрыскивать растительными препаратами, которые легко сделать самому. Такие способы избавления от тли имеют то преимущество, они безвредны для человека и для окружающей среды:препарат против тли из чеснока – экстракт (200 г раздавленных долек заливают 10 л воды и оставить на 24 часа) и отвар (экстракт варить в течение 20 минут). Их используют без разведения, также против других вредителей и болезней растений; препарат из лука против тли– отвар (75 г очиценого лука залить 10 л воды и варить в течение 30 минут) применяют без разведения; препарат из одуванчика – экстракт (400 г листьев залить 10 л воды и оставить на три часа) применяется без разбавления;уничтожает также других вредителей;