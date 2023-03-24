Для получения богатого урожая репчатого лука очень важно правильно подготовить лук-севок к посадке. Простая стимуляция перед высадкой в грунт поможет получить максимальную всхожесть и без труда вырастить крепкие и устойчивы к болезням и вредителям головки лука.
Для приготовления стимулирующего раствора в двух литрах воды разведите 100 грамм древесной золы. Оставьте зольный раствор настаиваться на 1 час.
Готовым настоем залейте лук-севок и оставьте на 10 минут. После обработки лук-севок необходимо будет хорошо просушить, после чего он будет готов к высадке.
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Как увеличить урожай лука в несколько раз
Для получения богатого урожая репчатого лука очень важно правильно подготовить лук-севок к посадке. Простая стимуляция перед высадкой в грунт поможет получить максимальную всхожесть и без труда вырастить крепкие и устойчивы к болезням и вредителям головки лука.
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