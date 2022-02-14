Очень полезные и практичные хитрости в быту

Бытовые советы и хитрости пригодятся любой хозяйке, ведь они облегчают её нелёгкий ежедневный труд. Возьмите на заметку 5 интересных и практичных лайфхака ниже — возможно, они вам понравятся!



После наливания масла, на бутылку, как ни старайся, всегда стекает пара капель масла. А из-за этого масляными становится и сама бутылка, и руки, и стол. Чтобы это предотвратить, просто наденьте «манжету» на бутылку. Для этого отрежьте половинку губки и в центре сделайте небольшое отверстие ножницами. Наденьте «манжету» на бутылку. Лучше, чтобы отверстие было небольшим, и губка крепко сидела на бутылке. Теперь при наливании масла, ни одна капелька не испачкает кухню и ваши руки! Такая «манжета» многоразовая: после того как бутылка закончилась, её можно снять, постирать вручную и снова надеть на другую бутылку.



Если в вашей семье любят топлёное молоко, то не покупайте его в магазине — сделайте проще простого своими руками, даже не используя духовку. Молоко доведите до кипения, а термос заранее обдайте кипятком внутри и просушите. Кипящее молоко перелейте в чистый сухой термос, плотно закройте и оставьте на 7-8 часов. Молоко получится розоватым, с насыщенным топлёным вкусом — одним словом, идеальное!

А главное — минимум усилий в приготовлении.Если при стирке один носок всё время куда-то пропадает, решите проблему легко и просто — завязывайте пары носков вместе, чтобы во время стирки они никуда не запропастились. Не беспокойтесь: даже в завязанном виде носки прекрасно простирываются!Чтобы освежить бельё и добавить ему приятный аромат, прогладьте вещи утюгом с водой, в которую капните пару капель любимого ароматического масла. Если в вашем утюге нет отсека для воды, то просто воспользуйтесь пульверизатором, в который добавлено ароматическое масла.Старый, добрый, проверенный секрет удаления стойких старых пятен с ковров — это бензин. Смочите им ватный диск, приложите к пятну (работайте только в перчатках!). Сверху накройте пакетом и тряпкой, оставьте для контактирования на 15 минут. После этого пятно практически исчезнет — останется только немножко потереть его с щёткой и жидким мылом. Обязательно возьмите эти советы себе на вооружение!Подробнее о лайфхаках для кухни смотрите в видео ниже: