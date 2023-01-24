Сегодня вы к нам, а завтра мы к вам: как в СССР ходили в гости и принимали гостей

В СССР людям не нужен был повод для того, чтобы собраться вместе на даче или в квартире/Фото:tolknews.ru







1. Гости в праздничные дни

Меню к праздничным застольям советские хозяйки планировали заранее/Фото:pervouralsk.bezformata.com

В СССР детей сажали за один праздничный стол со взрослыми/Фото:medmafia.ru

Сегодня дети хотят получить в подарок модный гаджет, а в СССР любой ребенок радовался игрушке/Фото:yaplakal.com

2. Как встречали в СССР незваных гостей

Советских хозяек невозможно было застать врасплох неожиданным визитом/Фото:womensbeauty.club

На случай прихода нежданных гостей у каждой советской хозяйки были припасены заготовки/Фото:agronom-world.ru

Блюда быстрого приготовления изрядно выручали хозяек/Фото:vkusno-gotovit.ru

Несмотря на отсутствие нынешних средств связи и просторного жилья, люди в СССР всячески поддерживали дружеские и родственные связи/Фото:kulturologia.ru