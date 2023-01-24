Сегодня вы к нам, а завтра мы к вам: как в СССР ходили в гости и принимали гостей

Согласитесь, мы перестали быть гостеприимными. Да и сами редко посещаем дома друзей и родных. Все время проводим то на работе, то на просторах Интернета... «Да разве до гостей, столько суеты и дел», - сокрушаемся мы. И при этом забываем, что старшее поколение прожило свою молодость в Советском Союзе гораздо интереснее, даже несмотря на еще большую занятость, чем у нас сегодня. Как же им это удавалось – ударно работать да еще и не забывать про друзей и родных?
В СССР людям не нужен был повод для того, чтобы собраться вместе на даче или в квартире/Фото:tolknews.ru
Современные технологии, особенно доступ во всемирную сеть, значительно облегчили жизнь человека. Сегодня нет нужды спрашивать совета у знакомых и соседей относительно выполнения тех или иных ремонтных работ или приготовления оригинального блюда. Все, абсолютно все есть в Интернете – и кулинарные изыски, и инструкции по отделке и обустройству дома, и рекомендации по сохранению здоровья. Новостей регионального и международного масштаба – хоть отбавляй, даже телевизор не нужно включать.
И вот в таком удобстве мы совсем забыли про то важное и естественное человеческой природе, как живое общение. То ли дело было раньше, в СССР...
Да, мы встречаемся с друзьями и близкими, но чаще всего это происходит на нейтральной территории: в уютном кафе, парке или развлекательном центре. А вот домой уже не приглашают так, как это делали советские люди. Они охотно ходили друг к другу. И не только по праздникам, а хотя бы просто для того, чтобы приятно провести выходной день. Часто даже не предупреждали о свое визите, поскольку знали: их встретят радушно.
Так поддерживались не только родственные, дружеские, но даже соседские отношения. Это сегодня мы забегаем к соседу по лестничной площадке лишь на минутку, чтобы одолжить какой-нибудь инструмент «ненадолго». В СССР же соседи собирались основательным образом, целыми семьями, каждая из которых приносила с собой вкуснющие домашние заготовки (соленья, варенья, компоты). Удивительно, но в советских киосках, реализующих печатные издания, даже продавались специальные пригласительные открытки с приглашением в гости.
1. Гости в праздничные дни
Меню к праздничным застольям советские хозяйки планировали заранее/Фото:pervouralsk.bezformata.com
В СССР люди отмечали праздники по-разному. Одни сами ходили в гости, другие принимали гостей. 1 Мая, 9 Мая, День космонавтики – эти и другие праздники знали и любили поздравлять друг друга с их наступлением. Более того, их считали не общественными, а семейными праздниками.
Готовились к ним основательно. Гости получали приглашения заранее (примерно на неделю или две раньше «красной» даты). Советские хозяйки старались составить лучшее меню на праздничный стол, наполняли холодильники продуктами. Угощения для наступающего праздника готовила вся семья. Поскольку в советское время было принято с уважением и почтением относится к старшим, то гостей принимали самые взрослые представители семьи (отец или мать, бабушка или дедушка, тетя или дядя).
Гости обычно приходили не с пустыми руками, а с гостинцами. Особенно весело и шумно было там, где собирались семьи с детьми. На столе были вкусные блюда, однако для советских людей было намного важнее живое общение. Им доставляли удовольствие посиделки и дружеские разговоры за столом, а не принятие пищи, заботливо приготовленной хозяевами дома. Хотя за «хлеб-соль» хозяйку традиционно благодарили.
В СССР детей сажали за один праздничный стол со взрослыми/Фото:medmafia.ru
Сегодня принято сажать детей отдельно от родителей. В СССР были другие правила гостеприимства. Для взрослых и детей накрывали общий стол. Младшее поколение в советских семьях участвовало в праздниках не менее активно, чем старшее. В то время не было аниматоров, а поздравления и веселье не снимали на видеокамеру. Однако все были искренне рады друг другу.
Старшее поколение наверняка помнит советскую традицию ставить ребенка на табуретку и просить его рассказать стихотворение, специально выученное к проводимому празднику. Порой вместо стишка исполнялась песенка. Трудно найти русского человека, рожденного в СССР, которому не довелось бы примерить на себя эту роль.
Если праздновалось день рождение ребенка, родители старались организовать его красиво. На мероприятие приглашали не только близких родных, но и друзей именинника. Гостей угощали легкими блюдами, а также советскими сладостями и фруктами. По традиции мама или бабушка именинника специально по радостному поводу пекла сладкий пирог. Следует отметить, что в советских семьях было принято готовить много различной домашней выпечки на праздничный стол. В отличие от нашего времени, в те годы считалось дурным тоном потчевать гостей пирогами и печеньями, купленными в магазинах. Выпечка должна была быть домашней. Так хозяева дома демонстрировали свое радушие гостям (даже самым юным).
Сегодня дети хотят получить в подарок модный гаджет, а в СССР любой ребенок радовался игрушке/Фото:yaplakal.com
Сегодня хорошим подарком считается планшет, сенсорный телефон с выходом в интернет и прочие гаджеты. Советским детишкам дарили подарки попроще: машинки, куклы, книги, красивые обновки. Стоит отметить, что одежде радовался не столько именинник, сколько его родители. Восторг последних можно понять, если вспомнить про полупустые магазины советской эпохи. Виновник торжества больше радовался игрушкам. Последние сразу после вручения доставались из коробок. Эти подарки рассматривались всеми приглашенными на праздник детьми.
Что еще интересного было на таких именинах, помимо вкусных угощений и подарков? Советские мамы и папы старались развлечь юных гостей просмотром диафильмов или проведением конкурсов. Детям задавали загадки, которые они наперебой старались разгадать. Также маленькие гости с удовольствием участвовали в играх (не компьютерных, а живых!). Зачастую в них участвовало и взрослое поколение. Это было здорово!
2. Как встречали в СССР незваных гостей
Советских хозяек невозможно было застать врасплох неожиданным визитом/Фото:womensbeauty.club
Кто не знает поговорку: «незваный гость хуже татарина»! Так вот, советские люди воспринимали посетивших их без приглашения иначе. По сути, как могли предупредить о своем визите родные или коллеги, если у многих не было даже стационарных телефонов! Люди это понимали и принимали.
Советских хозяек не пугали нежданные гости на пороге. На этот случай у них были припасены различные вкусности. Тут же они накрывали на стол. Перед гостем появлялись хрустящие соленые огурчики, маринованные помидоры, засоленные впрок грибочки и другие домашние заготовки. Да и пришедшие без приглашения знакомые были не с пустыми руками. Это считалось дурным тоном и проявлением неуважения к хозяевам дома. Потому в гости советские люди ходили с выпечкой, различными сладостями или другими вкусностями в руках. Принесенное визитером тут же подавалось к столу.
Сегодня комфорт окружает нас повсюду, и мы обленились настолько, что предпочитаем покупать к приходу гостей полуфабрикаты в магазинах, а не готовить угощения заботливо своими руками.
На случай прихода нежданных гостей у каждой советской хозяйки были припасены заготовки/Фото:agronom-world.ru
Как накрывала стол на скорую руку советская хозяйка? Да запросто! Достаточно было открыть баночку солений и отварить картошку. Десертом к чаю служило варенье домашнего приготовления. Самые экономные и опытные хозяйки всегда готовы были поделиться с подругами советами относительно того, как с минимальными затратами достойно накрыть стол для гостей.
Житейские премудрости советские женщины записывали в специально заведенные для этих целей школьные тетради. В них же хозяйки записывали перечень продуктов, который необходимо иметь в запасе к приходу незваных гостей. Данный список включал в себя такие продукты питания, как:
• какао или кофе;
• консервы рыбные (шпроты, печень трески или другой доступный по цене продукт);
• сыр (плавленый или брынза);
• домашние соленья и маринады (квашеная капуста, соленые огурчики, маринованные грибы и т.д.);
• варенья и джемы (также домашнего приготовления);
• яблоки или лимон;
• мука (пшеничная и др.);
• сгущенка;
• яйца куриные;
• томатная паста.
Сказать, что на каждой советской кухне имелся этот запас продуктов, было бы лукавством. Данный список нужен был хозяйкам для стимула. Другими словами, они старались вести хозяйство согласно этому перечню. Для того чтобы постоянно иметь в запасе все перечисленные выше продукты, требовалась недюжинная сноровка и находчивость, ведь это был дефицитный период.
Блюда быстрого приготовления изрядно выручали хозяек/Фото:vkusno-gotovit.ru
Какие же блюда готовили советские женщины для приема нежданных гостей? Конечно же, это были бутерброды ну очень маленьких размеров, похожие на канапе. Ингредиенты этих закусок соединялись с помощью зубочистки либо заостренной спички. Только так можно было зафиксировать съедобную «башню», чтобы ингредиенты не рассыпались. В числе последних был хлеб (черный или белый) и любые годившиеся для бутерброда продукты, обнаруженные в холодильнике: огурец (свежий или маринованный, сыр, рыба из консервов, яйцо, грибы и т.д. все это нарезалось тонкими кружочками или полосками и укладывалось слоями. Получалось быстро и вкусно.
Другая закуска, выручавшая советских хозяек в моменты прихода незваных гостей, - рулетики из овощей. Готовилась она из кабачков, баклажанов или огурцов. Овощи нарезали тонкими ломтиками и поджаривали (огурцы оставляли в свежем виде!). Внутрь ломтиков помещали сырную начинку. Затем овощи сворачивали в рулетики. Иногда (если повезет с продуктами) вместо сыра использовали творог, смешанный с кефиром и приправленный чесночком. Более бюджетным вариантом было приготовление начинки из кефира и сметаны. Если на момент прихода гостей у хозяйки имелся свежий или размороженный фарш, начинка для рулетиков готовилась из него. Достаточно было добавить к мяу специи и измельченный лук.
Несмотря на отсутствие нынешних средств связи и просторного жилья, люди в СССР всячески поддерживали дружеские и родственные связи/Фото:kulturologia.ru
Сегодня у многих людей имеются просторные дома и квартиры, которые несравнимо больше по площади с советскими «хрущевками». Нас окружает инфраструктура, которой не было в СССР. У нас есть возможность с комфортом ездить на большие расстояния. Однако советские люди использовали то малое, что имели, таким образом, чтобы получать удовольствие от общения друг с другом.
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