Бюджетное аптечное средство от фитофторы

Если вы обнаружили, что в теплице развилось грибковое заболевание, то нужно скорее применять меры. Есть отличное аптечное средство, которое справится с данной проблемой!







Это таблетки «Фурацилин», хорошо известные многим. Стоят копейки, работаю безотказно. Растолчите и растворите в небольшом количестве воды средство в расчёте 1 таблетка на 1 л воды.







Сначала растворите в небольшом количестве воды, затем перелейте в опрыскиватель, доливая нужный объём воды. Обработайте всю теплицу. Это проверенное народное средство, которое отлично показало себя!





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