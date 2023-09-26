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Бюджетное аптечное средство от фитофторы

Если вы обнаружили, что в теплице развилось грибковое заболевание, то нужно скорее применять меры. Есть отличное аптечное средство, которое справится с данной проблемой!

Бюджетное аптечное средство от фитофторы

Это таблетки «Фурацилин», хорошо известные многим. Стоят копейки, работаю безотказно. Растолчите и растворите в небольшом количестве воды средство в расчёте 1 таблетка на 1 л воды.

Бюджетное аптечное средство от фитофторы

Сначала растворите в небольшом количестве воды, затем перелейте в опрыскиватель, доливая нужный объём воды. Обработайте всю теплицу. Это проверенное народное средство, которое отлично показало себя!

Бюджетное аптечное средство от фитофторы
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