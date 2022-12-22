С нами не соскучишься!

8 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Как можно разбить свинцовую чашу? Свинец пластичный, а не хрупкий материал!Археологи ломают ...
  • Леонид Никулин
    разве такое можно комментировать ... это ад..изнанка жизниПоследний день СС...
  • Степан Капуста
    Вот, что значит - перевод с английского человеком, не знакомым с медицинской терминологией. Не "кровотечение", а кров...Важное об огнестр...

Как удалить жирное пятно с одежды без стирки

Удалите жирное масляное пятно с ткани вообще без стирки и лишних движений! Пятно исчезнет без следов — это трюк, который действительно работает.

Как удалить жирное пятно с одежды без стирки

Всё, что вам потребуется — это тальк. Присыпьте масляное пятно тальком, слегка вдавите его ложкой и оставьте на 1-2 ч.

Как удалить жирное пятно с одежды без стирки

Потом удалите тальк и счистите его щёткой.

Как удалить жирное пятно с одежды без стирки

Тальк полностью впитает в себя масло, и от пятна не останется и следа!

Как удалить жирное пятно с одежды без стирки



Читать далее →

Ссылка на первоисточник
жирОдежда

Картина дня

наверх