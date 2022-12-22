Как удалить жирное пятно с одежды без стирки

Удалите жирное масляное пятно с ткани вообще без стирки и лишних движений! Пятно исчезнет без следов — это трюк, который действительно работает.







Всё, что вам потребуется — это тальк. Присыпьте масляное пятно тальком, слегка вдавите его ложкой и оставьте на 1-2 ч.







Потом удалите тальк и счистите его щёткой.







Тальк полностью впитает в себя масло, и от пятна не останется и следа!











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