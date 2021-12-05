Что не так с коричневыми драже, или 5 фактов о конфетах, которые тают во рту, а не в руках

M&M’S - одни из самых популярных конфет в мире.
Конфеты, которые тают во рту, а не в руках. Пожалуй, это один из самых известных слоганов в сладкой индустрии. Разноцветные драже обожаемы и детьми, и взрослыми и популярны во всем мире. Но мало кто знает, что история бренда тесно связана со Второй мировой войной, Белым домом и прочимыми исторически значимыми событиями и персоналиями.
1. Откуда появились две буквы М
Конфеты M&M’S, которые не тают в жару, были придуманы для военных в 1941 г.
Название M&M’S расшифровывается, как Марс и Мьюрри, именно так звучали фамилии двух основателей компании, начавшей выпуск шоколадных драже. Предназначались эти сладости исключительно для нужд американской армии, рецепт шоколада, который не таял в жару, придумали в 1941 году. Кроме того, мелкие драже было удобно и дешево пересылать. В послевоенные годы драже M&M’S перекочевали на полки магазинов и тут же завоевали огромную популярность у американцев, возглавив рейтинг самых продаваемых шоколадных продуктов в стране.
2. M&M’S - официальные конфеты Белого дома
M&M’S - официальные конфеты Белого дома.
Любовь к этим шоколадным конфетам питал Рональд Рейган, именно с его легкой руки M&M’S стали появляться всюду в Белом доме. До этого президенты Америки могли при встрече с посетителями протянуть коробок фирменных спичек или пачку сигарет, когда Рейган возглавил Америку, в качестве сувениров стали выдавать коробочки с драже M&M’S. Традиция продолжается и по сей день, на коробочках конфет даже можно увидеть президентскую подпись.
3. Разноцветные драже
За появление синего драже в 1995 году проголосовало 10 млн американцев.
Изначально глазированные конфетки были коричневого цвета, но со временем компания задумалась о расширении палитры цветов. В 1980-е годы появились красные и зеленые драже, их выпускали к Рождеству, а к Пасхе - конфетки пастельных оттенков. В 1995 года бренд задумался о новом цвете, тогда провели опрос среди американцев, и 10 миллионов человек проголосовало за синие драже.
В честь запуска синей линейки M&M’S на здании Эмпайр-стейт-билдинг была установлена подсветка соответствующего цвета.
4. Что не так с коричневыми конфетами
Группа Van Halen потребовала, чтобы в гримерке перед концертом были драже всех цветов, кроме коричневого.
В 1982 году легендарная группа Van Halen включила в свой райдер странное требование: в гримерке обязательно должны были быть драже M&M’S, но при этом - только разноцветные, без коричневых. На самом деле это был способ проверить, внимательно ли организаторы читают договор перед организацией концерта.
5. Разноцветный мед
Мед в цветах драже M&M’S.
По чистой случайности в истории зафиксирован случай, когда пчелы произвели мед в цветах драже M&M’S. А все потому, что на одной из ферм в качестве удобрения были использованы старые упаковки от конфет, и пыльца с растений содержала красящий пигмент. В результате готовый мед оказался коричневого, синего и зеленого цвета. Отдать его на реализацию было нельзя, так как он не соответствовал стандартам качества, но вот в качестве эксперимента полученные результаты занимательны.
M&M’S - любимые сладости детей и взрослых.
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