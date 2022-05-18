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Как кадрили мужчин наши бабушки

Как кадрили мужчин наши бабушки

Одевайтесь у себя в будуаре, а не в присутствии мужчины. Будьте готовы к выходу в то время, на которое вы договорились.

Как кадрили мужчин наши бабушки

Мужчин не слишком привлекают женщины, которые заимствуют носовые платки и оставляют на них пятна от помады. Наносите косметику, когда вас никто не видит.

Как кадрили мужчин наши бабушки

Не будьте сентиментальны и не пытайтесь играть на мужских эмоциях. Мужчинам не нравятся слезы, особенно в публичном месте.

Как кадрили мужчин наши бабушки

Не привлекайте внимание других мужчин, даже если вы невзначай переборщили с ликером. Иначе первое свидание может стать последним.

Как кадрили мужчин наши бабушки

Не разговаривайте с мужчиной во время танца. Если он вас пригласил, значит хочет потанцевать, а не поговорить.

Как кадрили мужчин наши бабушки

Никогда не сидите в развязной позе, будто растекаясь по дивану, и не смотрите на собеседника потухшим взором, даже если вам на самом деле скучно. Сядьте так, будто вы в любой момент готовы встать, закройте рот, слушайте мужчину молча.



Как кадрили мужчин наши бабушки

Зеркало заднего вида в автомобиле предназначено не для того, чтобы вы поправляли макияж. Оно нужно, чтобы обеспечить водителю обзор дороги.

Как кадрили мужчин наши бабушки

Не любезничайте с официантом, делая заказ. Мужчина заслуживает того, чтобы ваше внимание принадлежало ему безраздельно.

Как кадрили мужчин наши бабушки

Если у вас большой бюст, наденьте лифчик. И не затягивайте свой корсет слишком туго.

Как кадрили мужчин наши бабушки

Не ведите себя фамильярно на людях. Не делайте из своих отношений шоу – это признак дурного вкуса. Не вводите мужчину в замешательство и никогда не оскорбляйте его публично.

Как кадрили мужчин наши бабушки

Не говорите с мужчиной об одежде и не пытайтесь описать ему свое новое платье. Обсуждайте то, что он готов обсудить.

Как кадрили мужчин наши бабушки

Некоторые девушки умнеют от алкоголя, но все-таки лучше помолчать…

Как кадрили мужчин наши бабушки

И не пейте слишком много, в противном случае мужчина может подумать, что все свои вечера вы проводите в обнимку с выпивкой.

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