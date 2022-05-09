Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Вот мы и добрались до Киото. В самом городе и в окрестностях происходит много всего интересного. В принципе, в Японию можно уже ехать только ради этого региона.



Сегодня будет прогулка по району на окраине Киото, где находится бамбуковый лес и парк обезьян Iwatayama.







Метро в Киото не слишком удобное, поэтому общественным транспортом мы практически не пользовались, да и такси оказалось существенно дешевле, чем в Токио.







Сперва мы отправились в бамбуковый лес. В той части, где мы были, особо свободно ходить не давали, только по дорожкам.







На дорожках довольно людно, но лес симпатичный.















Под легким ветром бамбуковые стволы перестукиваются с приятным звуком.







В этот день я чуть было не забыл телефон в такси. Т.е. я его действительно забыл, но обнаружил это буквально через несколько минут, после того, как машина уехала. Удивительно, но водитель это обнаружил и через некоторое время привез мне телефон назад, я в этот момент пытался двигаться ему навстречу пользуясь Find iPhone. От денег в благодарность водитель отказался…







Из бамбукового леса мы прошли через парк и вышли на берег реки.







Мост Togetsukyo Bridge.







Лодки для прогулок по реке.







Сразу за мостом находится вход в парк обезьян Iwatayama. Чтобы добраться до обезьян придется минут десять попыхтеть в гору.







Обезьяны в парке пасутся совершенно свободно, иногда подходя очень близко к туристам.

Особого интереса, впрочем, не проявляют.Однако, совсем совать им в морду фотоаппаратом или телефоном не рекомендуется.В парке живет около 170 обезьян.Вид на Киото со смотровой площадки парка.Кормить гуляющих по территории обезьян не разрешено, это можно делать только из специального помещения. Корм продается там же.Одна из стен домика прикрыта только решеткой и обезьяны приходят туда, чтобы получить еду.Получается такой зоопарк наоборот, где люди сидят в клетке.Обезьяна-попрошайка.Хвостатые сидят повсюду, даже на крыше.Вся тяжесть бытия — на лице этой обезьяны.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)