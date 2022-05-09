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Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Вот мы и добрались до Киото. В самом городе и в окрестностях происходит много всего интересного. В принципе, в Японию можно уже ехать только ради этого региона.

Сегодня будет прогулка по району на окраине Киото, где находится бамбуковый лес и парк обезьян Iwatayama.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Метро в Киото не слишком удобное, поэтому общественным транспортом мы практически не пользовались, да и такси оказалось существенно дешевле, чем в Токио.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Сперва мы отправились в бамбуковый лес. В той части, где мы были, особо свободно ходить не давали, только по дорожкам.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

На дорожках довольно людно, но лес симпатичный.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Под легким ветром бамбуковые стволы перестукиваются с приятным звуком.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

В этот день я чуть было не забыл телефон в такси. Т.е. я его действительно забыл, но обнаружил это буквально через несколько минут, после того, как машина уехала. Удивительно, но водитель это обнаружил и через некоторое время привез мне телефон назад, я в этот момент пытался двигаться ему навстречу пользуясь Find iPhone. От денег в благодарность водитель отказался…

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Из бамбукового леса мы прошли через парк и вышли на берег реки.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Мост Togetsukyo Bridge.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Лодки для прогулок по реке.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Сразу за мостом находится вход в парк обезьян Iwatayama. Чтобы добраться до обезьян придется минут десять попыхтеть в гору.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Обезьяны в парке пасутся совершенно свободно, иногда подходя очень близко к туристам.

Особого интереса, впрочем, не проявляют.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Однако, совсем совать им в морду фотоаппаратом или телефоном не рекомендуется.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

В парке живет около 170 обезьян.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Вид на Киото со смотровой площадки парка.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Кормить гуляющих по территории обезьян не разрешено, это можно делать только из специального помещения. Корм продается там же.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Одна из стен домика прикрыта только решеткой и обезьяны приходят туда, чтобы получить еду.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Получается такой зоопарк наоборот, где люди сидят в клетке.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Обезьяна-попрошайка.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Хвостатые сидят повсюду, даже на крыше.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Вся тяжесть бытия — на лице этой обезьяны.

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

Прогулка по бамбуковому лесу и парку обезьян

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