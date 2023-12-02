Музей отвратительной еды в Швеции - черви в сыре, мыши в водке и прочие «радости желудка»

Музей Отвратительной Еды в Мальмё, Швеция.

Куй - жареная морская свинка.

Настойка на зародышах мышей из Китая.

Такая настойка популярна в южных провинциях Китая.

Гарум- соус, сделанный из рыбных кишок. Такой соус пользовался большой популярностью в Древнем Риме.

Кумыс - кисломолочный ферментированный напиток из кобыльего молока, популярный в Азии.

Фруктовая летучая мышь, используется для приготовления супа.

Дуриан, чей запах можно сравнить с запахом тухлой рыбы или тухлых яиц. «Это может быть похоже на поедание тухлой селедки с плесневым сыром над открытым канализационным люком».

Касу марцу - традиционный сыр из Сардинии, известный содержанием в нём живых личинок сырной мухи.

Порция сока с глазом овцы. Такой сок популярен в Монголии как средство от похмелья.

Головы кроликов в специях, заправленные мозгами. Популярное блюдо в Чэнду, Китай.

Лакрица - сладости, созданные из корня солодки. Популярный десерт в Скандинавии.

Натто, традиционное японское блюдо из ферментированный соевых бобов.