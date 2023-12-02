Музей отвратительной еды в Швеции - черви в сыре, мыши в водке и прочие «радости желудка»

«Кто желает блюдо с червячками?» Если вы когда-либо кривились от какого-либо блюда, то вы еще не видели, что вам могут предложить в шведском музее Отвратительной Еды. Там собрана знатная коллекция отменных кушаний, от которых большинства посетителей может стошнить в самом прямом смысле.
Музей Отвратительной Еды в Мальмё, Швеция.
«Вашим билетом будет пакет для рвоты с нашим лого», — смеется основатель музея Самюэль Вест. И это не шутка, потому что именно такая вещь вам вполне может пригодиться, если вам все же доведется действительно пройтись между экспонатами этого музея (The Disgusting Food Museum).
Куй - жареная морская свинка.
Сыр с живыми червями, сгнившая рыба, настойка на мышиных зародышах, жареные морские свинки, голова кролика в специях... Это не просто какие-то теоретические блюда, которые кто-то где-то когда-то ел, это вполне обычные для некоторых народов рецепты, которыми они пользуются по сей день. Взять ту же лакрицу, которая является одним из основных лакомств скандинавских народов, и от которой многих людей «более южных» может в лучшем случае просто скривить.
Настойка на зародышах мышей из Китая.
Такая настойка популярна в южных провинциях Китая.
«Насколько действительно отвратительно есть кузнечика или саранчу, если вы едите бекон каждый день? Почему для вас нормально есть говядину, а мясо морской свинки вам кажется ужасным?» — спрашивает Вест. — «То, что для одних кажется ужасным и отвратительным, для других является обычной едой». Самюэль Вест надеется внести свою лепту в изменение восприятия людьми своего рациона и быть, с одной стороны, более толерантным, а с другой - попробовать изменить существующее положение вещей. На сегодня разведение коров, свиней и кур достигло невероятных масштабов, так что эта индустрия стала сама по себе опасной для экологии. «Мы хотим помочь принять разнообразие восполняемых ресурсов протеина, каким, например, являются насекомые», - говорит Вест.
Гарум- соус, сделанный из рыбных кишок. Такой соус пользовался большой популярностью в Древнем Риме.
Кумыс - кисломолочный ферментированный напиток из кобыльего молока, популярный в Азии.
Фруктовая летучая мышь, используется для приготовления супа.
Некоторые из блюд или напитков имеют настолько характерный сильный запах, что их приходится держать в закрытых сосудах. Другие блюда специально готовят каждый день. Съесть музейные экспонаты нельзя, равно как и прикасаться к ним руками, но периодически музей все же организовывает специальные групповые экскурсии с возможностью попробовать некоторые из хранящихся у них блюд, с возможностью «попробовать уникальные вкусы, которые вы вряд ли когда-либо будете способны забыть». Но в таком случае, конечно, пакетик для рвоты и правда может пригодиться.
Дуриан, чей запах можно сравнить с запахом тухлой рыбы или тухлых яиц. «Это может быть похоже на поедание тухлой селедки с плесневым сыром над открытым канализационным люком».
Касу марцу - традиционный сыр из Сардинии, известный содержанием в нём живых личинок сырной мухи.
Порция сока с глазом овцы. Такой сок популярен в Монголии как средство от похмелья.
Головы кроликов в специях, заправленные мозгами. Популярное блюдо в Чэнду, Китай.
Лакрица - сладости, созданные из корня солодки. Популярный десерт в Скандинавии.
Натто, традиционное японское блюдо из ферментированный соевых бобов.
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