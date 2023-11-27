Купальный костюм: История развития самого смелого предмета одежды

За последние 300 лет купальный костюм видоизменился от громоздкого одеяния до минимального бикини. Этот путь не всегда был легким.
Ни один из предметов нашего гардероба в процессе своего изменения не подвергался такой яростной цензуре и такой строго критике, как купальный костюм. Этот вид одежды во все времена был «пределом дозволенного», показывал границы моральных устоев. Его эволюция может многое рассказать о нравах соответствующих эпох.
Античность. Предвосхищая время
Рассказ об истории развития купального костюма принято начинать с древних времен, т.к., благодаря сохранившимся на Сицилии римским фрескам начала IV века, мы можем говорить о существовавшем тогда аналоге современного купальника-бикини.
Настенная мозаичная фреска начала IV века «Вилла Романа дель Казале» (Сицилия)
Есть, конечно, оговорка: девушки на фреске явно не купаются, а занимаются активными видами спорта. Возможно, что они являются танцовщицами, разыгрывающими представление. Но, тем не менее, их одежда максимально похожа на ту, что взорвет умы в середине XX века. Впрочем, до этого момента – еще 1,5 тысячелетия, и большая часть этого времени пройдет под суровым знаком аскетизма и отрицания многих естественных потребностей человеческого тела.
Средние века
От этого периода осталось мало сведений о том, как происходило купание. Скорее всего, специальных костюмов тогда не существовало, т.к. во времена строгой морали сам данный процесс уже казался слишком большой вольностью, а для женщин ни о какой публичности при этом и речи идти не могло. Впрочем, известно, что во Франции, во времена Людовика XIV, дамы и кавалеры купались в одном нижнем белье. При строгом Испанском дворе о такой вольности, разумеется, нельзя было и помыслить.
«Мальчики учатся плавать» миниатюра-иллюстрация, Декамерон 1432 г.
Новое время
Только к середине XVIII века, с появлением первых курортов, дамы получили возможность принимать водные процедуры в общественных местах. Для этого они использовали первые, специально сшитые, купальные костюмы. Хотя, по нашим меркам, их можно было бы использовать и как зимнюю одежду: наряд включал в себя шаровары, верхнее платье длиной до колен, чулки, туфли и шляпку либо чепец (все элементы были обязательными). Для соблюдения приличий (чтобы подол платья не всплывал), низ утяжеляли специальными грузиками.
Женский купальный костюм 1858 года
Женские купальные костюмы (Журнал "Nordisk Monster-tidende", № 11, 1898 год)
Примерно в это же время появляется конструкция под названием «Купальная машина». Она представляла собой вагончик на колесах, который с помощью лошади затаскивали прямо в водоем. Дама могла там переодеться, выйти по лесенке в воду, а после купания вытереться и привести себя в порядок. Купальные машины использовались вплоть до Первой мировой войны.
Купальные машины, XIX - начало XX века
Купальные машины, XIX - начало XX века
Купающиеся мужчина и женщина (открытка, 1910 г.)
В XIX веке купальный костюм постепенно избавляется от лишних деталей. К концу столетия дамы даже могли позволить себе находиться в воде без чулок. У мужчин в то время уже появляется революционный для своего времени полосатый костюм-трико. Конечно, происходит это во Франции.
Купальные костюмы конца XIX - начала XX века
Купальные костюмы конца XIX - начала XX века
Купальные костюмы конца XIX - начала XX века
Купальные костюмы конца XIX - начала XX века
Купание (открытка конца XIX - начала XX века)
XX век – время перемен
Начало последнего века в тысячелетии ознаменовалось кардинальными изменениями в сознании людей: ушли в небытие меланхоличность и аристократическая бледность, модными стали загар и подтянутые фигуры. Немалую роль тут сыграло и развитие спорта. Еще в конце XIX века плавание вошло в число олимпийских дисциплин, и перемены в купальных костюмах не заставили себя долго ждать. Мужчины-пловцы впервые появились на публике в плавках, чем шокировали ее поначалу. А одну из первых женщин-пловчих Аннет Келлерман даже арестовали в 1907 году на бостонском пляже «за непристойное поведение». Она посмела сама сшить купальный костюм, похожий на мужской, и продемонстрировать его в общественном месте.
Австралийская актриса и пловчиха Аннет Келлерман в 1907 году шокировала публику своим самодельным костюмом для плавания
Однако процесс уменьшения ткани в купальнике было уже не остановить. К 20-м годам от него остались только шорты, соединенные с кофточкой (о ужас, даже без рукавов!). В это время на пляжах постоянно дежурили мужчины-блюстители морали (часто это были полицейские). Они должны были проверять длину купальных костюмов выше колена. В случае нарушения женщина штрафовалась и выдворялась с пляжа.
После Первой мировой войны за длиной купальников следили блюстители порядка
После Первой мировой войны за длиной купальников следили блюстители порядка
Купальники 20-40 гг XX века
Купальники 20-40 гг XX века
Купальники 20-40 гг XX века
Купальники 20-40 гг XX века
Взрывная новинка
После Второй мировой войны женщины, наконец, получили в награду то, о чем не могли мечтать поколения их прабабушек. Был изобретен раздельный купальный костюм под названием «бикини». Его создателем стал дизайнер Луис Рирд (разумеется, француз!). Однако, если быть более точными, более чем за 10 лет до этого, в 1932 году Жак Хейн уже создал купальный костюм из отдельных лифа и плавок с юбочкой. Но, вероятно, он слишком опередил свое время. Даже в 1946 году, когда Луис Рирд представлял свою новинку, демонстрировать ее согласилась всего лишь одна модель (танцовщица и стриптизерша Мишлин Бернардини). Название нового купальника было выбрано в честь нашумевшего в те времена события – ядерной бомбардировки атолла Бикини в Тихом океане.
Жак Хейм, 1932 год. Купальник «Atom»"
Создатель купальника-бикини дизайнер Луис Рирд, 1946 год
Танцовщица Мишлин Бернардини – единственная модель, согласившаяся представить публике бикини Луиса Рирда
Даже в это время новый формат купального костюма приживался тяжело – около 10 лет потребовалось, чтобы публика привыкла к нему. Поначалу бикини осуждали за то, что он «открывает в женщине почти все, кроме ее девичьей фамилии».
Купальники 50-х гг XX века
Купальники 50-х гг XX века
Купальники 50-х гг XX века
Купальники 50-х гг XX века
Мэрилин Монро в бикини. 1962 год
Однако в последующие годы этот купальный «ядерный взрыв» так быстро разнес старинные устои, что буквально через несколько десятилетий появились уже и «монокини», и «миникини», и «бикини-стринги», так что сегодня пляжная мода не позволяет женщине из ложной скромности скрывать свои достоинства.
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