История француженки, которая на спор отрастила бороду и стала популярной на всю Европу

Клементин Клатё-Дуле (Clementine Clattaux Delait).
Клементин Клатё-Дуле содержала вместе со своим мужем пекарню и кафе в небольшом городке на севере Франции. Ее жизнь была самой обычной, и, в принципе, непримечательной, пока однажды она не побывала на карнавали в Нанси. Там она увидела женщину с щетиной на лице, которая хвасталась, что другой такой никто из публики не сможет сыскать нигде на земле. «Вот еще», — видимо, решила тогда Клементин, — «Эта женщина определенно не знает, что такое настоящая борода».
Клементин сумела извлечь выгоду из своей необычной внешности.
Когда Клементин Клатё-Дуле (Clementine Clattaux Delait) поделилась своими мыслями со своими клиентами в кафе, один из них решил заключить пари. Клементин поставила на то, что сумеет отрастить знатную бороду и... «Это был моментальный успех, — пишет она в своих дневниках. — Все просто сошли с ума от моей новой внешности».
Благодаря бороде Клементин стала моментально знаменитой на всю страну.
Все это время Клементин регулярно сбривала волосы на лице, возможно, страдая от синдрома поликистоза яичников, одним из симптомов которого является как раз появление бороды у женщин. Так или иначе, Клементин с мужем получили 500 франков от выигранного пари.
Вместе с мужем Клементин переименовала свое кафе в «Кафе бородатой женщины».
Более того, новый имидж Клементин — а она отрастила и правда знатную бороду, на зависть всем местным мужчинам — не только не оттолкнул клиентов ее кафе и пекарни, но наоборот стал визитной карточной семейного бизнеса Клементин и ее мужа. Они даже переименовали свое кафе в «Кафе бородатой женщины». Более того, муж предложил Клементин расширить ассортимент их торговли, и теперь в новом кафе можно было купить различные сувениры (открытки, подписанные фотографии, плакаты) с бородатой Клементин.
В своем кафе Клементин стала продавать сувениры с собственным изображением.
О Клементине стали писать сначала во всех французских газетах, а после ее слава распространилась и на всю Европу. Все хотели видеть знаменитую успешную бородатую женщину у себя на карнавалах или выставках. Тогда, а речь идет о конце XIX — начале XX веков, люди с подобной необычной внешностью пользовались невероятной популярностью. И Клементин, безусловно, льстило такое внимание, но она все же предпочла остаться и работать в кафе, которому посвятила свою жизнь.
Клементин много приглашали на различные мероприятия, но она отказывалась.
В 2005 году одному из коллекционеров попалась 50-страничная тетрадь — мемуары Клементин, включая ее фотографии, вырезки из газет и отдельные записи ее жизни. Клементин писала, что приглашения участвовать в различных выступлениях могли бы быть достаточно выгодными, но претили ее чувству собственного достоинства. «Я прекрасно понимала, что в таком случае я буду просто необычной дамочкой на выставке, — писала Клементин. — А я ведь намного больше, чем это, я намного лучше».
Необычная внешность Клементин привлекла новых клиентов в ее кафе.
И правда, жизнь Клементин была довольно насыщенной: помимо ведения бизнеса с пекарней и кафе, она также служила медсестрой во время войны, регулярно занималась спортом, участвуя в велосипедных соревнованиях и разводила собак. Своих детей у Клементин не было (бесплодие также является частым симптомом синдрома поликистоза яичников), так что они с мужем удочерили 5-летнюю девочку, чьи родители умерли от «испанки».
В кафе Клементин можно было купить открытки и подписанные фотографии с изображением бородатой Клементин.
Клементин согласилась на участие в карнавалах только после смерти своего любимого мужа. Она все время была с ним, пока тот болел, и решилась отправиться в путешествие уже после его смерти в 1928 году. Клементин пережила своего супруга на 11 лет и прожила это время спокойно и, видимо, именно тогда она и написала свои мемуары. Свои записи она закончила такими словами: «Моя скромная жизнь была безупречной и достойной уважения моих соотечественников».
На ее надгробном камне она попросила написать «Здесь покоится Клементин Дуле, бородатая женщина».
Клементин отрастила свою бороду на спор.
Всё началось с того, что Клементин увидела бородатую женщину на местном карнавале.
Как только Клементин перестала бриться, она сразу же стала знаменитой на всю округу.
В своих мемуарах Клементин признается, что борода положительно повлияла на ее бизнес.
Клементин Клатё-Дуле.
Француженка приняла приглашение на участие в карнавалах только после смерти мужа.
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