10 машин, на которых обязательно нужно прокатиться хотя бы раз в жизни

Жестяная Лиззи и другие автомобили, за рулём которых стоило бы посидеть.
Все автомобили можно разделить на несколько категорий: машины, владельцем которых хочется быть, машины, которые по разным причинам стоит купить, и машины, которые совсем не обязательно ставить в собственный гараж, но за рулём которые каждому автомобилисту стоило бы посидеть хотя бы раз в жизни. О последних и пойдёт речь в нашем обзоре.
1. Plymouth Hemi ’Cuda
Plymouth Hemi ’Cuda.
В 70-е годы прошлого века этот автомобиль был настоящим «демоном» на дорогах США. Выпускался этот двухдверный пони-кар в период с 1964 по 1974 год. Несмотря на это, при должном старании найти Plymouth Barracuda можно и сегодня. Автомобиль использовал в свое время достаточно мощный шестицилиндровый двигатель. Впрочем, Plymouth Barracuda нередко модернизировался, в том, числе и вручную.
2. Porsche 911 Carrera RS
Porsche 911 Carrera RS.
Этот немецкий спортивный автомобиль настоящая легенда. Начало выпуска Porsche 911 Carrera RS состоялось в 1964 году, однако машины с индексом «911» производятся и сегодня. Само собой за десятилетия машина претерпела множество изменений, однако, это абсолютно не важно. Посидеть за рулем Porsche 911 стоило бы любом любителю авто.
3. BMW E30 M3
BMW E30 M3.
Автомобиль BMW E30 M3 – это высокотехнологичная компактная версия спорткара. На сегодняшний день существует три серии этого авто. Главное отличие BMW E30 M3 заключается в куда более мощном двигателе, а также более «агрессивной» аэродинамике. Производятся автомобили с 1986 года.
4. Lotus Elise
Lotus Elise.
Затейливый родстер Lotus Elise должен был выйти на рынок еще в 1994 году, однако свет машина увидела только в 1996 году. Одной из ключевых особенностей машины на момент выпуска стала так называемая «клееная» рама, сделанная из экструдированного алюминиевого профиля. Особого внимания заслужили и пластиковые кузовные панели из фибергласса.
5. Bugatti Veyron 16.4
Bugatti Veyron 16.4.
До 2013 года Bugatti Veyron 16.4 был самым быстрым гиперкаром на рынке автомобилей. Скорость движения автомобиля составляла 431 км\ч. Машина производилась с 2005 по 2011 годы и вышла «ограниченной» серией. Всего было создано ровно 150 автомобилей.
6. Honda S2000
Honda S2000.
Спортивный автомобиль Honda S2000 был создан в 1999 году. Машина стала продолжателем семейства родстеров компании Honda. Автомобиль использует двигатель объемом 2.0 литра, а также шестиступенчатую коробку передач. Производилась машина вплоть до 2009 года, однако найти ее на рынке не должно составить особых проблем.
7. Ford Model T
Ford Model T.
По истине легендарный автомобиль Ford Model T или как его еще прозвали «Жестяная Лиззи» был выпущен в 1908 году. Примечательность этого старого авто заключается в том, что он стал одной из первых машин которая была выпущена миллионным тиражом. Найти Ford Model T сегодня можно разве что в коллекциях и музеях.
8. Duesenberg SJ
Duesenberg SJ.
Эта машина была большой и очень тяжелой. В свое время Duesenberg SJ весил около 2.5 тонн. При этом на момент выпуска Duesenberg SJ был тем еще зверем. Машина использовала двигатель на 265 лошадиных сил, которые выжимались суперсовременным на тот момент двигателем на двенадцать цилиндров.
9 Citroën DS
Citroën DS.
Этот старичок выпускался с 1955 по 1975 годы. Машина относилась к бизнес-классу и была невероятно популярной в свое время. Машина имела уникальную гидросистему, которая объединяла рулевое управление, трансмиссию, тормоза и гидропневматическую подвеску.
10. Ferrari 250GT SWB
Ferrari 250GT SWB.
Спортивный автомобиль Ferrari 250GT SWB выпускался с 1953 по 1964 годы. Машина относится к самой успешной серии автомобилей компании. Всего в данной линейке было несколько качественно отличающихся модификаций. На момент своего появления Ferrari 250GT SWB был далеко не самым мощным автомобилем, однако необычайно легкий вес помог улучшить ездовые качества.
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