10 машин, на которых обязательно нужно прокатиться хотя бы раз в жизни

Жестяная Лиззи и другие автомобили, за рулём которых стоило бы посидеть.

1. Plymouth Hemi ’Cuda

Plymouth Hemi ’Cuda.

2. Porsche 911 Carrera RS

Porsche 911 Carrera RS.

3. BMW E30 M3

BMW E30 M3.

4. Lotus Elise

Lotus Elise.

5. Bugatti Veyron 16.4

Bugatti Veyron 16.4.

6. Honda S2000

Honda S2000.

7. Ford Model T

Ford Model T.

8. Duesenberg SJ

Duesenberg SJ.

9 Citroën DS

10. Ferrari 250GT SWB

Ferrari 250GT SWB.