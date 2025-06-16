Как смола, которой ацтеки лечили зубы, стала любимой у детей и взрослых жевательной резинкой

Жвачка - это один из самых популярных продуктов для улучшения свежести дыхания и укрепления зубов. Современная жвачка, которую мы знаем сегодня, возникла благодаря постоянным усовершенствованиям и экспериментам в производстве этого продукта. Но как же была создана эта привычная для нас жевательная резинка?
Жевательная резинка /Фото:m-body.ru
Изначально жевательная резинка была изготовлена из смолы сосны, которую ацтеки использовали для очищения зубов и поддержания свежести дыхания. Это был простой и естественный способ для ухода за полостью рта. Впоследствии во многих странах начали производить первые жвачки на основе парафина и придающих вкус различных добавок. Однако настоящим прорывом стало изобретение жевательной резинки с добавлением сахара и ароматизаторов фруктов.
В во второй половине девятнадцатого века, в Великобритании началась продажа необычного товара — жевательной резинки. Изобретатель этого продукта, Джон Кертис, предложил покупателям небольшие кусочки смолы, аккуратно завернутые в бумажные обертки. Спустя некоторое время, Кертис решил усовершенствовать своё изобретение, введя в состав ароматические специи и парафин, что придало жвачке приятный запах. Однако даже такие улучшения не решили проблему сохранности продукта: экстремальные температуры приводили к потере товарного вида жевательной резинки.
Джон Кертис /Фото:m.fishki.net
В последующем, в Соединенных Штатах, начали производить жевательные резинки, добавляя к парафину различные вкусовые добавки. Это позволяло создавать разнообразные вкусы и ароматы для потребителей.прорывом стало добавление сахара и фруктового аромата, что сделало жвачку более интересной и вкусной для потребителей.
В 1869 году, спустя два десятилетия после того, как мир узнал о жевательной резинке, американский дантист Уильям Финли Семпл зарегистрировал патент на уникальный процесс изготовления этого продукта. Хотя его идеи так и не нашли широкого применения в промышленности, Семпл предложил использовать для производства жвачки чистый каучук, дополняя его карбонатом кальция, сажей и разнообразными вкусовыми добавками. Семпл был уверен, что такой состав положительно скажется на дентальном здоровье. Он также отмечал, что благодаря устойчивости каучука, жевательная резинка могла сохранять свои свойства на протяжении значительного времени.
К сожалению, его продукт не стал популярным /Фото:ВКонтакте
В первых жвачках использовались простые ингредиенты, такие как смола сосны и каучук, парафин, но с течением времени и развитием технологий состав жвачек стал более разнообразным и улучшен.
Томас Адамс считается отцом современной жевательной резинки, хотя история её создания окутана легендами. Согласно одной из версий, генерал Антонио Лопес де Санта Ана привнёс в США традицию жевания чикле — натуральной смолы дерева саподилла, которую впоследствии продал Адамсу. Изначально Адамс планировал использовать чикле для производства различных резиновых изделий, включая игрушки и обувь, но материал не подходил для этих целей. Вдохновение пришло неожиданно, когда Адамс заметил парафиновую жвачку в аптеке, что подтолкнуло его к идее использовать чикле в качестве жевательной резинки. После личного опыта и одобрения вкуса, он вместе с сыном начал продвигать чикле как жвачку.
А тут идея была успешной /Фото:dzen.ru
В ходе своих экспериментов изобретатель варил и разрезал куски каучука, получая в результате безвкусную резинку. Несмотря на отсутствие каких-либо добавок, эта первая жевательная резинка пользовалась спросом у потребителей. В 1884 году Адамс представил миру новую жевательную резинку Black Jack с ароматом лакрицы, которая оставалась на рынке вплоть до начала семидесятых.
В конце 19-го века, Уильям Ригли, известный продажей своего мыла, сделал значительный шаг в развитии индустрии жевательной резинки. В 1892 году он представил миру Wrigley's Spearmint, а через год — Wrigley's Juicy Fruit, которые быстро завоевали популярность и стали культовыми продуктами. Ригли был пионером в добавлении в жвачку сладких ингредиентов, таких как сахарная пудра, натуральная мята и фруктовые экстракты, что сделало ее вкус незабываемым.
Первые упаковки жвачек /Фото:mpudm.ru
Когда Уильям Ригли впервые вывел свою жвачку на рынок, ему пришлось столкнуться с множеством конкурентов. Чтобы выделиться на их фоне, он разработал инновационную маркетинговую стратегию: в 1915 году Ригли приобрёл один из первых телефонных справочников и отправил каждому абоненту по три образца своей жвачки. Этот ход оказался весьма успешным - всего за два десятилетия компания Wrigley's не только укрепила своё положение на американском рынке, но и начала активно расширять своё международное присутствие.
С развитием индустрии производства жвачек, в их состав стали включать различные добавки, такие как сахар, ксилит, ароматизаторы, красители, консерванты, и различные мягкие субстанции. Эти ингредиенты помогают создавать разнообразные вкусы, текстуры и эффекты при использовании жвачки.
Самая первая окаменелая жевательная резинка /Фото:bangkokbook.ru
Одним из ключевых ингредиентов, кроме смолы и парафина, стало другое растительное вещество - каучук, который придавал жевачке упругость и жевательные качества. С появлением сахара жевачки стали приятнее для употребления, а разнообразные добавки делают их более привлекательными для потребителей.
В эпоху «сухого закона» 1920-х годов мятная жвачка обрела статус настоящего символа американской культуры. Чтобы скрыть следы употребления спиртного, люди активно использовали жвачку. Подпольные бары также включили её в свой ассортимент. В 1928 году химик Уолтер Димер изобрел «баббл гам», новый вид жвачки, позволяющий формировать пузыри. Это открытие привлекло внимание не только взрослых, стремящихся освежить дыхание, но и молодежи, нашедшей в этом забавное развлечение. Талантливый химик Димер сумел усовершенствовать состав жевательной резинки. Он добавил в рецептуру яркие красители, а также усилил прочность пузырей, что впоследствии послужило толчком к организации целых соревнований по надуванию пузырей.
Забавное развлечение /Фото:name-scan.ru
Окончание Второй Мировой войны ознаменовало собой стремительное распространение жевательной резинки по всему миру. Американские солдаты, возвращаясь на родину, активно распространяли этот популярный продукт среди населения Азии, Африки и Европы, способствуя его повсеместному признанию. В восьмидесятых годах прошлого столетия производители жвачки пошли еще дальше, добавляя в состав искусственные подсластители, благотворно влияющие на здоровье зубов потребителей.
Сегодня их состав может включать более сложные группы ингредиентов, такие как искусственные красители и ароматизаторы, в основе всё же лежат те же принципы - создать приятный вкус и улучшить качество жевания продукта. Воск, входящий в состав, обеспечивает сохранение свежести и приятного вида жевательной резинки.
Современные жвачки /Фото:selhozproduct.ru
Процесс производства жевательной резинки включает смешивание всех ингредиентов с последующим формованием в нужную форму. После этого жевательная резинка проходит процесс охлаждения, чтобы застыть и стать готовой к употреблению. Сегодня производство жевательной резинки стало одним из самых популярных и прибыльных направлений в пищевой индустрии. Благодаря широкому выбору вкусов и форм, каждый может найти подходящую себе жвачку.
А использованную жевательную резинку можно переработать для повторного использования в производстве. Существует специальная технология, которая позволяет очищать жевательную резинку от загрязнений, а затем перерабатывать ее в новый материал. Этот процесс позволяет уменьшить количество отходов и обеспечить устойчивое использование ресурсов.
Переработка жвачки /Фото:fashionnet.ru
Из вторичной жевательной резинки могут быть произведены различные продукты, она может быть добавлена в смесь для производства пластиковых изделий, таких как упаковка, контейнеры, игрушки и другие промышленные и потребительские товары. Для создания резиновых материалов, используемых в автомобильном промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. Для спортивных площадок, асфальтовых смесей.
Обувь из жвачки /Фото: partyflock.nl
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