Как смола, которой ацтеки лечили зубы, стала любимой у детей и взрослых жевательной резинкой

Жевательная резинка /Фото:m-body.ru

Джон Кертис /Фото:m.fishki.net

К сожалению, его продукт не стал популярным /Фото:ВКонтакте

А тут идея была успешной /Фото:dzen.ru

Первые упаковки жвачек /Фото:mpudm.ru

Самая первая окаменелая жевательная резинка /Фото:bangkokbook.ru

Забавное развлечение /Фото:name-scan.ru

Современные жвачки /Фото:selhozproduct.ru

Переработка жвачки /Фото:fashionnet.ru

Обувь из жвачки /Фото: partyflock.nl